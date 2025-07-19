Пройдитесь по «небесному мосту», насладитесь вкусом свежесобранных ананасов и только что выловленных устриц, восхититесь величием китайского храма, испытайте трепет в парке «Адских мучений» и прикоснитесь к природе в открытом зоопарке КаоКео.
Описание экскурсииПутешествие вокруг Северной Паттайи: от храмов до зоопарков В рамках нашего тура вы посетите стеклянный мост и Гранд-каньон Чонбури, сделав остановки на пути к храму Бога Китти Чалерм, известному также как «Святилище На Джа Са Тай Чи». Это четырехэтажное здание в китайском архитектурном стиле включает три основных здания и Зал Неба и Земли, а также 60 статуй Тай Суй для загадывания желаний по годам рождения. После этого мы восстановим силы, дегустируя устриц в кафе с видом на устричные плантации, а затем отправимся на ананасовую ферму, где попробуем свежие ананасы. Вы также посетите Парк Ван Саен Сук, уникальное место с устрашающими скульптурами, изображающими сцены загробной жизни, где тайские школьники знакомятся с человеческими грехами и наказаниями. Затем нас ждет обед в кафе национальной кухни и посещение открытого зоопарка Кхао Кхео, где животные живут в естественных условиях без клеток. Вы увидите приматов, бинтуронгов, ленивцев, азиатских носорогов, слонов, жирафов и многих других животных. Важная информация:
- Храм На Джа Са Тай Чи — действующий, поэтому внутри нельзя проводить экскурсии, разговаривать, фотографировать и входить в обуви. По этой причине гид не проводит экскурсию внутри: вам всё расскажут по дороге к храму, а на месте вы будете осматривать его в тишине.
- По зоопарку Кхао Кхео, в основном, группа передвигается пешком, а шатлбас используется лишь в местах, где нет животных или они находятся на зачительном удалении от дороги.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Бога Китти Чалерм (Храм На Джа Са Тай Чи)
- Храм и парк Ада и Рая (Ват Саен Сук)
- Открытый зоопарк Кхао Кхео
- Ананасовая плантация
- Стеклянный мост Skywalk Wat Khao Tabaek
- Гранд-каньон Чонбири
Что включено
- Услуги русскоязычного гида
- Трансферное обслуживание по программе
- Обед
Что не входит в цену
- Дополнительно оплачиваются входные билеты: Взрослый (выше 130 см) - 400 бат Детский (ниже 130 см.) - 170 бат.
- Корм для животных
Место начала и завершения?
Ресепшн вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 07:30-08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Храм На Джа Са Тай Чи - действующий, поэтому внутри нельзя проводить экскурсии, разговаривать, фотографировать и входить в обуви. По этой причине гид не проводит экскурсию внутри: вам всё расскажут по дороге к храму, а на месте вы будете осматривать его в тишине
- По зоопарку Кхао Кхео, в основном, группа передвигается пешком, а шатлбас используется лишь в местах, где нет животных или они находятся на зачительном удалении от дороги
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
М
Маргарита
19 июл 2025
Нам очень понравился стеклянный мост и зоопарк. Спасибо!
П
Полина
30 мая 2025
Экскурсия понравилась, удобный автобус, много локаций, гид Екатерина интересно рассказывала и отвечала на вопросы, она замечательная)
Из недостатков, хотелось бы больше времени на часик в зоопарке.
