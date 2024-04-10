10 часов
Мини-группа
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Лучшие места вокруг Паттайи
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Групповая
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Визит в зоопарк Као-Кео: незабываемое приключение в Паттайе
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Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр10 апреля 2024Экскурсия на 4, за лемуров плюс балл
- ССергей29 февраля 2024Зоопарк и взаимодействия с животными, особенно лемурамии - огонь. Но автобус был с еле-еле работавшим кондиционером, а гид, проводя не
- ГГорячев13 сентября 2023Из Паттайи - в открытый зоопарк «Кхао Кхео»Были второй раз в этом зоопарке. Честно говоря это то, ради чего я туда ехал. Гид интересно подавал информацию -
- ЮЮрий12 сентября 2023Из Паттайи - в открытый зоопарк «Кхао Кхео»Спасибо организаторам экскурсии. Очень понравилось, животные ручные, людей не боятся, можно покормить, что тоже здорово. Если детьми, то они вообще описаются от счастья) не понравилось, что было очень жарко
- ВВолнушка28 декабря 2022Фототур: ПаттайяПоездка с Дельфин-тур понравилось, все вовремя, гиды хорошие.
- EEl_lka23 декабря 2022Фототур: ПаттайяДельфин-тур, у которого мы брали все экскурсии, очень порадовал ценами и качеством обслуживания! Мы остались довольны.
- ККсения22 декабря 2022Фототур: ПаттайяМы брали экскурсии в Дельфин-Тур, отличные ребята, все хорошо организовали!
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Кхао Кхео»
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