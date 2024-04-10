Кхао Кхео – экскурсии в Паттайе

Найдено 3 экскурсии в категории «Кхао Кхео» в Паттайе, цены от 950 ฿. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Лучшие места вокруг Паттайи
2 отзыва
10 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Лучшие места вокруг Паттайи
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
27 ноя в 08:00
4 дек в 08:00
2 200฿ за человека
Открытый зоопарк «Као-Кео»
На автобусе
14 отзывов
7 часов
Групповая
до 20 чел.
Визит в зоопарк Као-Кео: незабываемое приключение в Паттайе
Проведите день среди диких животных в просторном зоопарке Као-Кео. Идеальное развлечение для всей семьи
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
24 ноя в 07:30
950฿ за человека
Автомобиль с русским водителем
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия на авто с русским водителем в Паттайе
Путешествуйте по Паттайе с личным водителем, выбирая маршруты и останавливаясь, где захотите
Начало: Ваш отель в Паттайе
Завтра в 09:00
24 ноя в 09:00
от 18 212฿ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    10 апреля 2024
    Открытый зоопарк «Као-Кео»
    Экскурсия на 4, за лемуров плюс балл
  • С
    Сергей
    29 февраля 2024
    Открытый зоопарк «Као-Кео»
    Зоопарк и взаимодействия с животными, особенно лемурамии - огонь. Но автобус был с еле-еле работавшим кондиционером, а гид, проводя не
    читать дальше

    первый раз экскурсию, не знает базовых фраз на английском, чтобы объяснять водителю шаттла, что делать. Про животных при этом рассказывает интересно, без "воды", показывает только самых интересных, составляет маршрут так, чтобы увидеть всё по максимуму. В конце экскурсии завезли на прикормленную "парфюмерную фабрику" (в описании этого не было), где местный гид не слишком охотно рассказала о ней и продукции. Благо были мы там недолго.

  • Г
    Горячев
    13 сентября 2023
    Из Паттайи - в открытый зоопарк «Кхао Кхео»
    Были второй раз в этом зоопарке. Честно говоря это то, ради чего я туда ехал. Гид интересно подавал информацию -
    читать дальше

    дозировано, не перегружая. Если хоте потрепать за щеку носорога, покормить и погладить слона и много других тактильных ощущения от общения с дикими животными - то это сюда. Трансфер был комфортный, организация отличная. Было удобно оплатить из Москвы и на отдыхе уже просто жить по сформированной программе.

  • Ю
    Юрий
    12 сентября 2023
    Из Паттайи - в открытый зоопарк «Кхао Кхео»
    Спасибо организаторам экскурсии. Очень понравилось, животные ручные, людей не боятся, можно покормить, что тоже здорово. Если детьми, то они вообще описаются от счастья) не понравилось, что было очень жарко
  • В
    Волнушка
    28 декабря 2022
    Фототур: Паттайя
    Поездка с Дельфин-тур понравилось, все вовремя, гиды хорошие.
  • E
    El_lka
    23 декабря 2022
    Фототур: Паттайя
    Дельфин-тур, у которого мы брали все экскурсии, очень порадовал ценами и качеством обслуживания! Мы остались довольны.
  • К
    Ксения
    22 декабря 2022
    Фототур: Паттайя
    Мы брали экскурсии в Дельфин-Тур, отличные ребята, все хорошо организовали!

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Кхао Кхео»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Паттайе
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Лучшие места вокруг Паттайи
  2. Открытый зоопарк «Као-Кео»
  3. Автомобиль с русским водителем
Сколько стоит экскурсия по Паттайе в ноябре 2024
Сейчас в Паттайе в категории "Кхао Кхео" можно забронировать 3 экскурсии от 950 до 18 212. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
Забронируйте экскурсию в Паттайе на 2024 год по теме «Кхао Кхео», 16 ⭐ отзывов, цены от 950฿. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
ХорошоТам