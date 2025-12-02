В провинции Самутпракан раскинулся необычный музей под открытым небом — Древний Сиам.
На его территории собраны копии 116 памятников Таиланда: от древних руин Аюттхаи до святилищ северных провинций. Это место, где оживает история.
Вы прогуляетесь по дворцам и храмам, заглянете на плавучий рынок, встретите слонов и попробуете блюда тайской кухни.
Описание экскурсии
- Большой дворец Аюттхаи.
- святилище Мыанг.
- плавучий рынок.
- храм в виде огромной рыбы.
- живые слоны.
- древние храмы, что находятся в различных провинциях Таиланда.
- храмовый комплекс Прэахвихе, расположенный на границе с Камбоджей.
- обед в ресторане — шведский стол с блюдами национальной кухни.
Вы узнаете:
- насколько тайцы — буддисты.
- почему короли Таиланда называются Рама и что такое «Вай».
- как император Николай II посещал Бангкок и откуда в королевской династии Таиланда русская кровь.
- и многое другое об истории и культуре страны.
Организационные детали
- Передвигаться будем на машине Toyota Commuter, частично пешком.
- Обед входит в стоимость.
- В храмах плечи и колени должны быть закрыты.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Паттайе
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Паттайе
Ваш гид в Таиланде с опытом работы с 2018 года. Хотите увидеть настоящий Таиланд, а не только туристические витрины? Я знаю сотни мест, куда не приводят стандартные маршруты. Со мной вы получите
Входит в следующие категории Паттайи
