Древний Сиам - из Паттайи

Путешествие по Таиланду в миниатюре: от древних храмов до плавучего рынка
В провинции Самутпракан раскинулся необычный музей под открытым небом — Древний Сиам.

На его территории собраны копии 116 памятников Таиланда: от древних руин Аюттхаи до святилищ северных провинций. Это место, где оживает история.

Вы прогуляетесь по дворцам и храмам, заглянете на плавучий рынок, встретите слонов и попробуете блюда тайской кухни.
Описание экскурсии

  • Большой дворец Аюттхаи.
  • святилище Мыанг.
  • плавучий рынок.
  • храм в виде огромной рыбы.
  • живые слоны.
  • древние храмы, что находятся в различных провинциях Таиланда.
  • храмовый комплекс Прэахвихе, расположенный на границе с Камбоджей.
  • обед в ресторане — шведский стол с блюдами национальной кухни.

Вы узнаете:

  • насколько тайцы — буддисты.
  • почему короли Таиланда называются Рама и что такое «Вай».
  • как император Николай II посещал Бангкок и откуда в королевской династии Таиланда русская кровь.
  • и многое другое об истории и культуре страны.

Организационные детали

  • Передвигаться будем на машине Toyota Commuter, частично пешком.
  • Обед входит в стоимость.
  • В храмах плечи и колени должны быть закрыты.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Паттайе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Паттайе
Ваш гид в Таиланде с опытом работы с 2018 года. Хотите увидеть настоящий Таиланд, а не только туристические витрины? Я знаю сотни мест, куда не приводят стандартные маршруты. Со мной вы получите
читать дальше

не просто экскурсию, а живой опыт и атмосферу страны: скрытые пляжи, древние храмы, рынки, смотровые площадки и секретные места, о которых знают только местные. Я говорю на русском и английском, поэтому легко нахожу общий язык с гостями. Забираю прямо от отеля — комфорт и удобство для вас. Работаю с командой. Таиланд — это не просто отдых, а приключение. Давайте сделаем его незабываемым!

Входит в следующие категории Паттайи

