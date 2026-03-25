Откройте для себя захватывающую рыбалку на крупную рыбу в индивидуальной группе! Забронируйте тур за 2 дня, и мы подготовим живую наживку, чтобы увеличить ваши шансы на успех. Утром мы заберем вас из отеля и отправимся к лучшим местам для ловли. Присоединяйтесь к нам и получите незабываемые впечатления от рыбалки!
Описание экскурсии
Что вас ждет:
- Ранний выезд и переход к месту ловли;
- Прибыв в место ловли, ставим якорь и начинаем рыбалку с кормы;
- Выжидательная рыбалка: используем удочки в стаканах с мультипликаторными и безинерционными катушками 8000;
- Перемещение. Если в одном месте нет клёва, мы переходим в другое;
- Возможность дрейфа. В зависимости от условий, возможна рыбалка в дрейфе;
Замена наживки. Обратите внимание, кальмары могут не ловиться ночью в определенные периоды, в этом случае мы заменяем их на живую рыбу или тушками мертвого кальмара. Команда мотивирована на хороший результат. Гарантии на трофей не даём! Важная информация:.
Замена наживки. Обратите внимание, кальмары могут не ловиться ночью в определенные периоды, в этом случае мы заменяем их на живую рыбу или тушками мертвого кальмара. Команда мотивирована на хороший результат. Гарантии на трофей не даём! Важная информация:.
• Замена наживки. Обратите внимание, кальмары могут не ловиться ночью в определенные периоды, в этом случае мы заменяем их на живую рыбу или тушками мертвого кальмара. Команда мотивирована на хороший результат. Гарантии на трофей не даём! Важная информация:
- Бронирование возможно не ранее чем за 2 дня. Экипаж накануне вечером отправляется в море за кальмарами для живой наживки (живой кальмар — это 50% успеха!);
- Возьмите с собой: купальные принадлежности; солнцезащитный крем; головной убор; деньги на сувениры;
- При бронировании обязательно указывайте действующий номер Whats.
- App или ID Telegram, по которому с вами можно оперативно связаться. Без корректных контактных данных подтверждение тура может быть затруднено.
Перед бронированием, пожалуйста, уточняйте возможность проведения рыбалки
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги русского инструктора
- Трансфер туда-обратно
- Снаряжение для рыбалки
- Питьевая вода, обед (готовим улов + курица, овощи).
Что не входит в цену
- Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл отеля
Завершение: Отель
Когда и сколько длится?
Когда: Перед бронированием, пожалуйста, уточняйте возможность проведения рыбалки
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Бронирование возможно не ранее чем за 2 дня. Экипаж накануне вечером отправляется в море за кальмарами для живой наживки (живой кальмар - это 50% успеха!)
- Возьмите с собой: купальные принадлежности солнцезащитный крем головной убор деньги на сувениры
- При бронировании обязательно указывайте действующий номер WhatsApp или ID Telegram, по которому с вами можно оперативно связаться. Без корректных контактных данных подтверждение тура может быть затруднено
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
