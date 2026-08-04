Жила-была мадам Нонг Нуч.
Вдохновившись путешествиями по миру, решила она создать парк, который сочетал бы самое прекрасное, что она видела за границей.
Прошло несколько десятилетий — и теперь на 600 акрах раскинулись
Вдохновившись путешествиями по миру, решила она создать парк, который сочетал бы самое прекрасное, что она видела за границей.
Прошло несколько десятилетий — и теперь на 600 акрах раскинулись
Описание билета
- Сад орхидей. Здесь вы увидите самые редкие и красивые виды орхидей, растущие под открытым небом в больших подвесных корзинах.
- Сад кактусов поразит разнообразием оттенков, форм, типов и видов этих оригинальных растений.
- Французский сад, или тайский Версаль. Его считают самой красивой частью комплекса. Изучим вместе проект, созданный госпожой Нонг Нуч под впечатлением от Версальского парка.
- Голубой сад. Эта часть полностью посвящена тропическим пальмам и папоротникам. Собрано более 1100 видов этих растений (треть всех существующих в мире!), среди которых есть и очень редкие.
- Итальянский сад. А вот и ещё один шедевр-вдохновение мадам Нонг Нуч, решившей воссоздать Римский сад, в котором сочетаются различные растения и мраморные статуи из Италии.
- Сад камней Стоунхендж. Впереди у нас уменьшенная копия загадочного памятника Англии. Посмотрим, что за надпись оставлена на одном из камней.
- Гараж машин. Отдельный участок отведён экспозиции спортивных автомобилей, которые принадлежат нынешнему владельцу сада.
- Пруд с гигантами. А здесь, не поверите, можно покормить «с удочки» Арапаиму — крупнейшую рыбу Амазонии.
- Долина динозавров. Также мы посетим новую часть парка, где воссоздана жизнь в эпоху динозавров. Детям точно понравится.
- Небесный сад. Кроме того, в программе висячие сады, открытые только в 2022 году.
План путешествия
7:00-8:00 Сбор гостей по отелям и выезд в парк
8:40 — 13:30 Путешествие по парку
10:30 Начало шоу программы
13:30 Завершение программы и отправление в отели
Организационные детали
- Доплата перед началом программы осуществляется только в тайских батах. Также доступна оплата рублёвым переводом заранее
- В стоимость программы включено шоу
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Гид покажет вам весь парк, лучшие места для фотографирования, расскажет об истории парка, о наиболее интересных экспонатах. При этом гид не является ботаником, экскурсия не подразумевает углубленного рассказа о растениях.
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 08:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — Организатор в Паттайе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провёл экскурсии для 3175 туристов
Наша команда предлагает качественные экскурсии в Паттайе и Бангкоке по топовым направлениям в компании опытных русскоговорящих гидов. Неизведанные джунгли, лучшие пляжи мира, зажигательные шоу, подводный мир — с нами вы сможете открыть все грани Таиланда.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень интересная экскурсия, супер шоу, гид Раиса-выше всяких похвал!!!
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В
Интересный сад и представления. Все понравилось, спасибо!
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Р
Все прошло хорошо, рекомендую данную экскурсию.
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Были на экскурсии сегодня. Мне и дочке-подростку все очень понравилось)
Территория огромная. Более 2000 разновидностей пальм. Диковинных растений. Красивая коллекция орхидей.
Кстати их семена продаются и можно привезти их в качестве памяти
Территория огромная. Более 2000 разновидностей пальм. Диковинных растений. Красивая коллекция орхидей.
Кстати их семена продаются и можно привезти их в качестве памяти
+2
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А
Гидом была Олеся. Экскурсия была информативная, интересная, не занудная (есть с чем сравнивать, был на данной экскурсии уже несколько лет назад). Успели покататься на слонах
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Хорошая экскурсия с различными активностями. Мы не только посетили сад Нонг Нуч, но и посмотрели традиционное шоу, выступление слонов и заехали на змеиную ферму. Сад очень огромный, можно потеряться, с гидом мы прошлись по основным местам. Надежда была очень приятным гидом, рассказала нам про растения по пути. Группа была небольшая, что я тоже очень ценю.
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