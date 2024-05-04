Экскурсии по воде в Паттайе

Найдено 13 экскурсий в категории «Водные развлечения» в Паттайе, цены от $55. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайский Мадагаскар: активный день в формате «всё включено»
Групповая
7 часов
8 отзывов
Популярное предложение
Активный день на островах Паттайи: полный отдых и приключения
Проведите незабываемый день в компании новых друзей, исследуя уникальные острова и погружаясь в мир тропического рая
Начало: У вашего отеля в Паттайе
«10:00–10:30 — трансфер из отеля11:00 — отправление с пирса Ocean maria на большом трёхмоторном скоростном катере11:40–16:00 — Ко Пай: 4,5 часа свободного времени и отдых в формате «всё включено»»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 11:00
11 июня в 11:00
13 июня в 11:00
$55 за человека
Многоликий Таиланд: групповое путешествие из Паттайи
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
Мини-группа
13 часов
1 отзыв
Многоликий Таиланд: групповое путешествие из Паттайи
Завораживающее путешествие по историческим и культурным местам Таиланда ждет вас! Вас ждут храмы, монастыри и удивительный рынок
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 06:30
11 июня в 06:30
13 июня в 06:30
$100 за человека
Морская рыбалка: в мини-группе из Паттайи
Мини-группа
10 часов
1 отзыв
Эксклюзивная морская рыбалка в мини-группе из Паттайи с обедом
Проведите целый день на рыбацкой лодке в Таиланде, наслаждаясь солнцем, морем и увлекательной рыбалкой. Вкусный обед из улова гарантирован
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник в 08:00
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
$98 за человека
Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Паттайя - Ко Сак: эксклюзивная прогулка на катамаране
Откройте для себя чарующий остров Ко Сак в индивидуальной морской прогулке на катамаране с рыбалкой и снорклингом
Начало: У вашего отеля
«Чтобы вы посмотрели остров и окрестности в удобном для вас темпе, мы устроим морскую прогулку на катамаране»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$750 за всё до 10 чел.
Групповая экскурсия из Паттайи на остров Принцессы
🚣 Прогулки на каяках
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
2 отзыва
Групповая экскурсия на остров Принцессы: погружение в райские красоты
Проведите незабываемый день на закрытом острове Принцессы с белоснежными пляжами и чистейшим морем. Все развлечения уже включены в стоимость
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и пятницу в 07:30
11 июня в 07:30
14 июня в 07:30
$72 за человека
Один день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
Групповая
10 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия «Один день на Бамбуковом острове» из Паттайи
Приглашаем на уникальную экскурсию на Бамбуковый остров из Паттайи. Невероятные пейзажи и чистейшее море ждут вас
Начало: на ресепшен вашего отеля
«09:00 — выход из яхт клуба Ocean Marina на скоростном катере повышенной комфортности (2019 года выпуска)»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 08:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$75 за человека
Madagascar Экспресс
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
2 отзыва
Madagascar Экспресс: групповая экскурсия по островам Паттайи
Проведите незабываемый день, путешествуя по трём живописным островам Паттайи с Madagascar Экспресс
Начало: Холл Вашего отеля
«Ко Пай (пребывание 4,5 часа) - зонты и лежаки, волейбол и другие пляжные игры, снорклинг (маски), рыбалка с борта катера, обед на пляже, фрукты, напитки (алко- и безалкогольные), музыка и танцы на пляже»
Расписание: с 23 ноября, ежедневно
1 окт в 07:30
5 окт в 07:30
2 400฿ за человека
Три чудо-острова: катание на банане, рыбалка, снорклинг и пенная вечеринка
Групповая
9 часов
6 отзывов
Три чудо-острова Паттайи: активный отдых и морские приключения
Живите моментом в Паттайе: морские приключения с катанием на банане, рыбалкой и снорклингом
Начало: Холл Вашего отеля
«Посещение острова Ко Сак, катание на банане, снорклинг, морская рыбалка возле острова Ко Крок, танцы на корабле, анимация, конкурсы, купание в открытом море у острова Ко Лан, катание с горок»
11 июня в 08:30
13 июня в 08:30
2 100฿ за человека
Морская прогулка на яхте «Серенити»
🛥 На яхте
Групповая
10 часов
1 отзыв
Групповая экскурсия на яхте «Серенити»: острова, рыбалка и пляжи
Насладитесь морской прогулкой на яхте «Серенити» с посещением островов, рыбалкой, снорклингом и обедом шведский стол. Идеально для всей семьи
Начало: Холл Вашего отеля
«Отличная морская прогулка для всей семьи с посещением островов»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 450฿ за человека
Изумрудный остров
Групповая
9 часов
2 отзыва
Изумрудный остров: групповая экскурсия из Паттайи
Откройте для себя райский уголок Таиланда! Прогулки по джунглям, снорклинг, каякинг и посещение уникальных достопримечательностей ждут вас
Начало: Холл Вашего отеля
«Дорога на корабле занимает всего 8 - 20 минут»
Расписание: Понедельник и четверг
13 июня в 07:00
14 июня в 07:00
2 300฿ за человека
Остров Сабай
Мини-группа
7 часов
1 отзыв
Остров Сабай: незабываемый отдых на необитаемом острове
Отправляйтесь на остров Сабай для уникального отдыха. Снорклинг, рыбалка, сапборд и BBQ seafood на необитаемом острове. Группа до 12 человек
Начало: Холл Вашего отеля
«Скоростной комфортабельный катер»
Расписание: Вторник и пятница
11 июня в 12:00
14 июня в 07:00
2 700฿ за человека
Из Паттайи на райский остров Ко Кхам
🚗 На машине
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия на остров Ко Кхам: уединение и природа
Проведите незабываемый день на тихом и живописном острове Ко Кхам, наслаждаясь морем и солнцем
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 08:00
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
$72 за человека
Приключенческая экскурсия из Паттайи в мини-группе
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
13 часов
Экскурсия из Паттайи: водопад Сарика, рафтинг в Кхао Яй и квадроциклы
Насыщенная программа экскурсии из Паттайи включает посещение водопада Сарика, рафтинг по реке в Кхао Яй, поездку на квадроциклах и осмотр местных храмов
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: в четверг и воскресенье в 05:30
13 июня в 05:30
16 июня в 05:30
$90 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    4 мая 2024
    Тайский Мадагаскар: активный день в формате «всё включено»
    Все было супер! Отличный сопровождающий Айдар! Всем рекомендую мероприятие!
  • О
    Оксана
    30 апреля 2024
    Madagascar Экспресс
    Ребята Айдар и Куршет просто лучшие!!! Они сделали невозможное). Айдар прирождённый дрессировщик обезьян… это было круто и очень чёткая организация с их стороны! Спасибо
  • А
    Алексей
    16 апреля 2024
    Один день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
    Всем огромная благодарность за экскурсию на острове, все на высшем уровне, накупались, подпалились терпимо, Вся команда сработала на отлично. Иван, Эм, Капитан, Фотограф все супер, молодцы так держать. Большое-пребольшое спасибо за отдых!!!
  • П
    Павел
    12 апреля 2024
    Морская рыбалка: в мини-группе из Паттайи
    Добрый день! Да, я был на Вашей экскурсии «Морская рыбалка». Вы также называете эту экскурсию — «Большая рыбалка». Хочу стразу уточнить, что
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    это, конечно, туристическая, экскурсионная морская рыбалка, а не реальнвя рыбалка на БОЛЬШУЮ рыбу. Тем не менее, Ваша морская рыбалка отличается в лучшую сторону от других морских рыбалок представленных для туристов в Паттайе. Вы ставите несколько снастей на большую рыбу, на живца (Но не троллинг). В нашем случае удача улыбнулась и мы поймали достаточно крупную рыбу! Это была желтая королева весом около 5-6 кг. И конечно этот результат очень понравился! Общая организация была на отличном уровне! Трансфер, гид, обед — все было хорошо. Команда на корабле была внимательна и доброжелательна к туристам- рыбакам. Моя общая оценка — пять! Но все-таки есть небольшой минус. Это ожидание Большой рыбалки троллингом на Бльшую рыбу! Но это видимо издержки не совсем правильно понятой рекламы Вашего экскурсионного тура «Морская рыбалка».

  • С
    Сергей
    4 апреля 2024
    Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
    Морские прогулки очень любим и во всех странах пытаемся такую экскурсию себе устроить. Все было неплохо, солнце, море, довезли хорошо,
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    плавали и на острове и просто в море с рыбками, кормили рыбок. Была рыбалка, правда, неудачная, но тут уж судьба. Обед понравился, уха блеск. Жилеты есть в большом количестве. Нам немного не хватило комфорта. Да, катамаран старенький. Тараканы на нем… мы уж в России лет 20 их не видели… полотенец нет, брали свои. Газировка теплая, из больших бутылок, т. е. без газа уже) и так то в Азии в газировку его меньше добавляют) на острове шезлонги - креслица старенькие в тени деревьев. Высаживали на технический пирс, среди тюков с техническим мусором, т. к. уже был отлив и с обыкновенного пирса по жаре полчаса тащится бы пришлось. Обьяснили это, правда, после) лучше бы до) В общем, прогулка понравилась, но считаю, что цена дороговата. Привыкшие к комфорту путешественники будут несколько разочарованы. Нам кажется, либо цену надо несколько снизить, либо оборудование поновее закупить и будет класс. Сопровождение экскурсии - очень хорошо, вежливо, быстро, и лично и по вацап.

  • Е
    Елена
    18 марта 2024
    Тайский Мадагаскар: активный день в формате «всё включено»
    Экскурсия замечательная, Мы в восторге, острова прекрасные, водичка лазурная, Иван и Айдар очень классные, веселые и доброжелательные)
    Экскурсия замечательная, Мы в восторге, острова прекрасные, водичка лазурная, Иван и Айдар очень классные, веселые и доброжелательные)Экскурсия замечательная, Мы в восторге, острова прекрасные, водичка лазурная, Иван и Айдар очень классные, веселые и доброжелательные)
  • Е
    Екатерина
    17 марта 2024
    Многоликий Таиланд: групповое путешествие из Паттайи
    Были на экскурсии "Многоликий Таиланд". Хотели сказать огромное спасибо гиду Михаилу за интересный и познавательный рассказ о религии, культуре и традициях
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    Таиланда. Экскурсия организована очень грамотно, на всех точках маршрута достаточно времени чтобы все осмотреть в комфортном темпе. Интересно было увидеть, такие отдаленные и самобытные, не туристические места Таиланда. Особенно понравилась встреча заката на лодке в городе Ампхава (тайская Венеция), это точно то, что стоит увидеть в жизни)

    Были на экскурсии "Многоликий Таиланд"Были на экскурсии "Многоликий Таиланд"Были на экскурсии "Многоликий Таиланд"
  • K
    Kelviralm
    16 марта 2024
    Изумрудный остров
    Все понравилось. Гид Сергей -огонь.
  • С
    Сергей
    11 марта 2024
    Тайский Мадагаскар: активный день в формате «всё включено»
    Круто провели время! Хорошая организация. Гиды были Айдар и Иван, хорошие ребята, с чувством юмора.
  • И
    Ирина
    10 марта 2024
    Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
    Замечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, с учётом наших пожеланий! Обед вкусный! Спасибо!
    Замечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, с

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Водные развлечения»

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  1. Тайский Мадагаскар: активный день в формате «всё включено»
  2. Многоликий Таиланд: групповое путешествие из Паттайи
  3. Морская рыбалка: в мини-группе из Паттайи
  4. Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
  5. Групповая экскурсия из Паттайи на остров Принцессы
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
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Сколько стоит экскурсия по Паттайе в июне 2024
Сейчас в Паттайе в категории "Водные развлечения" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 55 до 3 450. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
Водные экскурсии в Паттайе на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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