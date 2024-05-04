1 чел.
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Групповая
7 часов
Популярное предложение
Активный день на островах Паттайи: полный отдых и приключения
Проведите незабываемый день в компании новых друзей, исследуя уникальные острова и погружаясь в мир тропического рая
Начало: У вашего отеля в Паттайе
«10:00–10:30 — трансфер из отеля11:00 — отправление с пирса Ocean maria на большом трёхмоторном скоростном катере11:40–16:00 — Ко Пай: 4,5 часа свободного времени и отдых в формате «всё включено»»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 11:00
11 июня в 11:00
13 июня в 11:00
$55 за человека
Мини-группа
13 часов
Многоликий Таиланд: групповое путешествие из Паттайи
Завораживающее путешествие по историческим и культурным местам Таиланда ждет вас! Вас ждут храмы, монастыри и удивительный рынок
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 06:30
11 июня в 06:30
13 июня в 06:30
$100 за человека
Мини-группа
10 часов
Эксклюзивная морская рыбалка в мини-группе из Паттайи с обедом
Проведите целый день на рыбацкой лодке в Таиланде, наслаждаясь солнцем, морем и увлекательной рыбалкой. Вкусный обед из улова гарантирован
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник в 08:00
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
$98 за человека
Индивидуальная
6 часов
Паттайя - Ко Сак: эксклюзивная прогулка на катамаране
Откройте для себя чарующий остров Ко Сак в индивидуальной морской прогулке на катамаране с рыбалкой и снорклингом
Начало: У вашего отеля
«Чтобы вы посмотрели остров и окрестности в удобном для вас темпе, мы устроим морскую прогулку на катамаране»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$750 за всё до 10 чел.
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия на остров Принцессы: погружение в райские красоты
Проведите незабываемый день на закрытом острове Принцессы с белоснежными пляжами и чистейшим морем. Все развлечения уже включены в стоимость
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и пятницу в 07:30
11 июня в 07:30
14 июня в 07:30
$72 за человека
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия «Один день на Бамбуковом острове» из Паттайи
Приглашаем на уникальную экскурсию на Бамбуковый остров из Паттайи. Невероятные пейзажи и чистейшее море ждут вас
Начало: на ресепшен вашего отеля
«09:00 — выход из яхт клуба Ocean Marina на скоростном катере повышенной комфортности (2019 года выпуска)»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 08:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$75 за человека
Групповая
10 часов
Madagascar Экспресс: групповая экскурсия по островам Паттайи
Проведите незабываемый день, путешествуя по трём живописным островам Паттайи с Madagascar Экспресс
Начало: Холл Вашего отеля
«Ко Пай (пребывание 4,5 часа) - зонты и лежаки, волейбол и другие пляжные игры, снорклинг (маски), рыбалка с борта катера, обед на пляже, фрукты, напитки (алко- и безалкогольные), музыка и танцы на пляже»
Расписание: с 23 ноября, ежедневно
1 окт в 07:30
5 окт в 07:30
2 400฿ за человека
Групповая
9 часов
Три чудо-острова Паттайи: активный отдых и морские приключения
Живите моментом в Паттайе: морские приключения с катанием на банане, рыбалкой и снорклингом
Начало: Холл Вашего отеля
«Посещение острова Ко Сак, катание на банане, снорклинг, морская рыбалка возле острова Ко Крок, танцы на корабле, анимация, конкурсы, купание в открытом море у острова Ко Лан, катание с горок»
11 июня в 08:30
13 июня в 08:30
2 100฿ за человека
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия на яхте «Серенити»: острова, рыбалка и пляжи
Насладитесь морской прогулкой на яхте «Серенити» с посещением островов, рыбалкой, снорклингом и обедом шведский стол. Идеально для всей семьи
Начало: Холл Вашего отеля
«Отличная морская прогулка для всей семьи с посещением островов»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 450฿ за человека
Групповая
9 часов
Изумрудный остров: групповая экскурсия из Паттайи
Откройте для себя райский уголок Таиланда! Прогулки по джунглям, снорклинг, каякинг и посещение уникальных достопримечательностей ждут вас
Начало: Холл Вашего отеля
«Дорога на корабле занимает всего 8 - 20 минут»
Расписание: Понедельник и четверг
13 июня в 07:00
14 июня в 07:00
2 300฿ за человека
Мини-группа
7 часов
Остров Сабай: незабываемый отдых на необитаемом острове
Отправляйтесь на остров Сабай для уникального отдыха. Снорклинг, рыбалка, сапборд и BBQ seafood на необитаемом острове. Группа до 12 человек
Начало: Холл Вашего отеля
«Скоростной комфортабельный катер»
Расписание: Вторник и пятница
11 июня в 12:00
14 июня в 07:00
2 700฿ за человека
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия на остров Ко Кхам: уединение и природа
Проведите незабываемый день на тихом и живописном острове Ко Кхам, наслаждаясь морем и солнцем
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 08:00
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
$72 за человека
Мини-группа
13 часов
Экскурсия из Паттайи: водопад Сарика, рафтинг в Кхао Яй и квадроциклы
Насыщенная программа экскурсии из Паттайи включает посещение водопада Сарика, рафтинг по реке в Кхао Яй, поездку на квадроциклах и осмотр местных храмов
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: в четверг и воскресенье в 05:30
13 июня в 05:30
16 июня в 05:30
$90 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана4 мая 2024Все было супер! Отличный сопровождающий Айдар! Всем рекомендую мероприятие!
- ООксана30 апреля 2024Ребята Айдар и Куршет просто лучшие!!! Они сделали невозможное). Айдар прирождённый дрессировщик обезьян… это было круто и очень чёткая организация с их стороны! Спасибо
- ААлексей16 апреля 2024Всем огромная благодарность за экскурсию на острове, все на высшем уровне, накупались, подпалились терпимо, Вся команда сработала на отлично. Иван, Эм, Капитан, Фотограф все супер, молодцы так держать. Большое-пребольшое спасибо за отдых!!!
- ППавел12 апреля 2024Добрый день! Да, я был на Вашей экскурсии «Морская рыбалка». Вы также называете эту экскурсию — «Большая рыбалка». Хочу стразу уточнить, что
- ССергей4 апреля 2024Морские прогулки очень любим и во всех странах пытаемся такую экскурсию себе устроить. Все было неплохо, солнце, море, довезли хорошо,
- ЕЕлена18 марта 2024Экскурсия замечательная, Мы в восторге, острова прекрасные, водичка лазурная, Иван и Айдар очень классные, веселые и доброжелательные)
- ЕЕкатерина17 марта 2024Были на экскурсии "Многоликий Таиланд". Хотели сказать огромное спасибо гиду Михаилу за интересный и познавательный рассказ о религии, культуре и традициях
- KKelviralm16 марта 2024Все понравилось. Гид Сергей -огонь.
- ССергей11 марта 2024Круто провели время! Хорошая организация. Гиды были Айдар и Иван, хорошие ребята, с чувством юмора.
- ИИрина10 марта 2024Замечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, с учётом наших пожеланий! Обед вкусный! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Водные развлечения»
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