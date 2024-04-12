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Морская рыбалка: в небольшой группе из Паттайи

Проведите целый день на рыбацкой лодке в Таиланде, наслаждаясь солнцем, морем и увлекательной рыбалкой. Вкусный обед из улова гарантирован
В Таиланде, где морская рыбалка была важной частью жизни с древних времен, предлагается уникальная возможность провести день на настоящей рыбацкой лодке. Это не просто экскурсия, а полноценное погружение в местную
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культуру и традиции рыболовства.

Участники экскурсии испытают все прелести морской рыбалки: от поиска лучших мест для ловли до приготовления улова на обед.

Вас ждет не только увлекательный процесс ловли барракуды, габиджи, скумбрии и жёлтой королевы, но и возможность насладиться купанием в кристально чистом море и загорать на борту судна.

Профессиональная команда обеспечит все необходимое снаряжение для рыбалки, а также предложит вкусный обед из свежей рыбы, риса, овощей и фруктов.

Сопровождение русскоговорящего гида-рыбака, брифинг по технике безопасности и предоставление спасательных жилетов гарантируют комфорт и безопасность на протяжении всего мероприятия.

Эта экскурсия подойдет как новичкам, так и опытным рыбакам, желающим исследовать богатство подводного мира Таиланда

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🎣 Увлекательная морская рыбалка
  • 🏝️ Кристально чистое море
  • 👨‍🍳 Повар приготовит ваш улов
  • 🛥️ Настоящая рыбацкая лодка
  • 🌞 Возможность купаться и загорать
  • 👨‍🏫 Профессиональный гид-рыбак
Морская рыбалка: в небольшой группе из Паттайи
Морская рыбалка: в небольшой группе из Паттайи
Морская рыбалка: в небольшой группе из Паттайи

Что можно увидеть

  • Барракуда
  • Габиджа
  • Скумбрия
  • Жёлтая королева

Описание экскурсии

Яркий день на море

Таиланд — идеальное место для рыбалки. Здесь круглый год тепло, кристально чистое море и богатый подводный мир. В местных водах водятся барракуда, габиджа, скумбрия и жёлтая королева. Наша профессиональная команда найдёт лучшие места для троллинга, выдаст снаряжение и приготовит улов. Кроме ухи и жареной рыбы вам предложат рис, свежие овощи, фрукты и безалкогольные напитки.

Организационные детали

  • Рыбалка проходит на на деревянном тайском рыбацком судне
  • Вас будет сопровождать профессиональный русскоговорящий гид-рыбак
  • Перед прогулкой проводится брифинг по технике безопасности, всем пассажирам выдаются спасательные жилеты
  • Программа подойдёт всем желающим
  • В стоимость программы включена страховка
  • Предоставляются спиннинг и троллинг
  • Обед включён в стоимость

в понедельник, среду и пятницу в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$98
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — Организатор в Паттайе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 3115 туристов
С безграничным вдохновением создаём уникальные экскурсии по волшебному Таиланду, раскрывая его богатую культуру, захватывающие дух пейзажи и скрытые сокровища. Каждая программа — это настоящее произведение искусства, тщательно спланированное приключение, которое
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не имеет аналогов. Продумываем всё: от диких троп в джунглях и уединённых пляжей до посещения древних храмов, где оживает история, встреч с местными жителями, чьи традиции и гостеприимство трогают сердце. Наши экскурсии — это гармония ярких эмоций, комфорта и безопасности. Предлагаем как динамичные программы для искателей приключений, так и спокойные маршруты для тех, кто хочет насладиться красотой и умиротворением. Берём на себя ответственность за то, чтобы ваше путешествие стало не просто поездкой, а яркой главой в личной истории. Позвольте показать Таиланд таким, каким он видится нам: страной, где каждый уголок дышит магией, а каждое мгновение превращается в воспоминание на всю жизнь!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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П
Добрый день!
Да, я был на Вашей экскурсии «Морская рыбалка». Вы также называете эту экскурсию — «Большая рыбалка».
Хочу стразу уточнить, что это, конечно, туристическая, экскурсионная морская рыбалка, а не реальнвя рыбалка
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на БОЛЬШУЮ рыбу. Тем не менее, Ваша морская рыбалка отличается в лучшую сторону от других морских рыбалок представленных для туристов в Паттайе. Вы ставите несколько снастей на большую рыбу, на живца (Но не троллинг). В нашем случае удача улыбнулась и мы поймали достаточно крупную рыбу! Это была желтая королева весом около 5-6 кг. И конечно этот результат очень понравился!
Общая организация была на отличном уровне! Трансфер, гид, обед — все было хорошо. Команда на корабле была внимательна и доброжелательна к туристам- рыбакам.
Моя общая оценка — пять! Но все-таки есть небольшой минус. Это ожидание Большой рыбалки троллингом на Бльшую рыбу! Но это видимо издержки не совсем правильно понятой рекламы Вашего экскурсионного тура «Морская рыбалка».

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