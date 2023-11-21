Морская рыбалка: в мини-группе из Паттайи

Порыбачить в Сиамском заливе, искупаться в открытом море и полюбоваться чарующими пейзажами

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О гиде
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Ответы на вопросы
В Таиланде знают всё о морской рыбалке. С древних времен она была основным источником пищи для местных жителей.

Вы проведёте целый день на настоящей рыбацкой лодке: купаясь с борта судна, загорая и наслаждаясь увлекательным процессом ловли. Всю пойманную рыбу повар приготовит для вас на обед!
Морская рыбалка: в мини-группе из Паттайи
Морская рыбалка: в мини-группе из Паттайи
Морская рыбалка: в мини-группе из Паттайи
Морская рыбалка: в мини-группе из Паттайи
Морская рыбалка: в мини-группе из Паттайи
Морская рыбалка: в мини-группе из Паттайи
Морская рыбалка: в мини-группе из Паттайи
Ближайшие даты:
21
ноя
23
ноя
30
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Яркий день на море

Таиланд — идеальное место для рыбалки. Здесь круглый год тепло, кристально чистое море и богатый подводный мир. В местных водах водятся барракуда, габиджа, скумбрия и жёлтая королева. Наша профессиональная команда найдёт лучшие места для троллинга, выдаст снаряжение и приготовит улов. Кроме ухи и жареной рыбы вам предложат рис, свежие овощи, фрукты и безалкогольные напитки.

Организационные детали

  • Вас будет сопровождать профессиональный русскоговорящий гид-рыбак
  • Предоставляются спиннинг и троллинг
  • Обед включён в стоимость

в четверг в 06:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 06:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На весь день
Рыбалка
Водные развлечения
Природа и пейзажи
Животные
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