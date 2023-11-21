Порыбачить в Сиамском заливе, искупаться в открытом море и полюбоваться чарующими пейзажами
В Таиланде знают всё о морской рыбалке. С древних времен она была основным источником пищи для местных жителей.
Вы проведёте целый день на настоящей рыбацкой лодке: купаясь с борта судна, загорая и наслаждаясь увлекательным процессом ловли. Всю пойманную рыбу повар приготовит для вас на обед!
Вы проведёте целый день на настоящей рыбацкой лодке: купаясь с борта судна, загорая и наслаждаясь увлекательным процессом ловли. Всю пойманную рыбу повар приготовит для вас на обед!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Яркий день на море
Таиланд — идеальное место для рыбалки. Здесь круглый год тепло, кристально чистое море и богатый подводный мир. В местных водах водятся барракуда, габиджа, скумбрия и жёлтая королева. Наша профессиональная команда найдёт лучшие места для троллинга, выдаст снаряжение и приготовит улов. Кроме ухи и жареной рыбы вам предложат рис, свежие овощи, фрукты и безалкогольные напитки.
Организационные детали
- Вас будет сопровождать профессиональный русскоговорящий гид-рыбак
- Предоставляются спиннинг и троллинг
- Обед включён в стоимость
в четверг в 06:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: в четверг в 06:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Паттайе
Провела экскурсии для 555 туристов
Мы занимаемся организацией морских программ в Таиланде более 10 лет. Все наши программы эксклюзивны, аналогов нет. Мы отвечаем за насыщенность, качество и безопасность наших путешествий!
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Групповые
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Летние
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На весь день
Рыбалка
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Животные
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