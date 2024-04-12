В Таиланде, где морская рыбалка была важной частью жизни с древних времен, предлагается уникальная возможность провести день на настоящей рыбацкой лодке. Это не просто экскурсия, а полноценное погружение в местную
6 причин купить эту экскурсию
- 🎣 Увлекательная морская рыбалка
- 🏝️ Кристально чистое море
- 👨🍳 Повар приготовит ваш улов
- 🛥️ Настоящая рыбацкая лодка
- 🌞 Возможность купаться и загорать
- 👨🏫 Профессиональный гид-рыбак
Что можно увидеть
- Барракуда
- Габиджа
- Скумбрия
- Жёлтая королева
Описание экскурсии
Яркий день на море
Таиланд — идеальное место для рыбалки. Здесь круглый год тепло, кристально чистое море и богатый подводный мир. В местных водах водятся барракуда, габиджа, скумбрия и жёлтая королева. Наша профессиональная команда найдёт лучшие места для троллинга, выдаст снаряжение и приготовит улов. Кроме ухи и жареной рыбы вам предложат рис, свежие овощи, фрукты и безалкогольные напитки.
Организационные детали
- Рыбалка проходит на на деревянном тайском рыбацком судне
- Вас будет сопровождать профессиональный русскоговорящий гид-рыбак
- Перед прогулкой проводится брифинг по технике безопасности, всем пассажирам выдаются спасательные жилеты
- Программа подойдёт всем желающим
- В стоимость программы включена страховка
- Предоставляются спиннинг и троллинг
- Обед включён в стоимость
в понедельник, среду и пятницу в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$98
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Паттайе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 3115 туристов
С безграничным вдохновением создаём уникальные экскурсии по волшебному Таиланду, раскрывая его богатую культуру, захватывающие дух пейзажи и скрытые сокровища. Каждая программа — это настоящее произведение искусства, тщательно спланированное приключение, которое
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Добрый день!
Да, я был на Вашей экскурсии «Морская рыбалка». Вы также называете эту экскурсию — «Большая рыбалка».
Хочу стразу уточнить, что это, конечно, туристическая, экскурсионная морская рыбалка, а не реальнвя рыбалка
Да, я был на Вашей экскурсии «Морская рыбалка». Вы также называете эту экскурсию — «Большая рыбалка».
Хочу стразу уточнить, что это, конечно, туристическая, экскурсионная морская рыбалка, а не реальнвя рыбалка
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