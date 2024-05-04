1 чел.
По популярности
Групповая
7 часов
Популярное предложение
Активный день на островах Паттайи: полный отдых и приключения
Проведите незабываемый день в компании новых друзей, исследуя уникальные острова и погружаясь в мир тропического рая
Начало: У вашего отеля в Паттайе
«В вашем распоряжении зонты и лежаки, волейбол и другие пляжные игры, снорклинг, рыбалка с борта катера, обед на пляже, фрукты, напитки (алко- и безалкогольные)»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 11:00
11 июня в 11:00
13 июня в 11:00
$55 за человека
Мини-группа
10 часов
Эксклюзивная морская рыбалка в мини-группе из Паттайи с обедом
Проведите целый день на рыбацкой лодке в Таиланде, наслаждаясь солнцем, морем и увлекательной рыбалкой. Вкусный обед из улова гарантирован
Начало: У вашего отеля
«Таиланд — идеальное место для рыбалки»
Расписание: во вторник в 08:00
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
$98 за человека
Индивидуальная
6 часов
Паттайя - Ко Сак: эксклюзивная прогулка на катамаране
Откройте для себя чарующий остров Ко Сак в индивидуальной морской прогулке на катамаране с рыбалкой и снорклингом
Начало: У вашего отеля
«Любительская рыбалка с борта судна»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$750 за всё до 10 чел.
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия «Один день на Бамбуковом острове» из Паттайи
Приглашаем на уникальную экскурсию на Бамбуковый остров из Паттайи. Невероятные пейзажи и чистейшее море ждут вас
Начало: на ресепшен вашего отеля
«Купание в море, снорклинг, наблюдение за коралловыми рифами, рыбалка в открытом море, катание на таблетке – всё это ждет вас в нашей программе»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 08:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$75 за человека
Групповая
9 часов
Три чудо-острова Паттайи: активный отдых и морские приключения
Живите моментом в Паттайе: морские приключения с катанием на банане, рыбалкой и снорклингом
Начало: Холл Вашего отеля
«Посещение острова Ко Сак, катание на банане, снорклинг, морская рыбалка возле острова Ко Крок, танцы на корабле, анимация, конкурсы, купание в открытом море у острова Ко Лан, катание с горок»
11 июня в 08:30
13 июня в 08:30
2 100฿ за человека
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия на остров Ко Кхам: уединение и природа
Проведите незабываемый день на тихом и живописном острове Ко Кхам, наслаждаясь морем и солнцем
Начало: На ресепшен вашего отеля
«В стоимость всё включено: полное транспортное обслуживание, работа русскоговорящего гида, обед в тайском стиле, коврики или пластиковые шезлонги, каяки, спасательные жилеты, снаряжение для снорклинга и рыбалки»
Расписание: в понедельник и четверг в 08:00
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
$72 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана4 мая 2024Все было супер! Отличный сопровождающий Айдар! Всем рекомендую мероприятие!
- ААлексей16 апреля 2024Всем огромная благодарность за экскурсию на острове, все на высшем уровне, накупались, подпалились терпимо, Вся команда сработала на отлично. Иван, Эм, Капитан, Фотограф все супер, молодцы так держать. Большое-пребольшое спасибо за отдых!!!
- ППавел12 апреля 2024Добрый день! Да, я был на Вашей экскурсии «Морская рыбалка». Вы также называете эту экскурсию — «Большая рыбалка». Хочу стразу уточнить, что
- ССергей4 апреля 2024Морские прогулки очень любим и во всех странах пытаемся такую экскурсию себе устроить. Все было неплохо, солнце, море, довезли хорошо,
- ЕЕлена18 марта 2024Экскурсия замечательная, Мы в восторге, острова прекрасные, водичка лазурная, Иван и Айдар очень классные, веселые и доброжелательные)
- ССергей11 марта 2024Круто провели время! Хорошая организация. Гиды были Айдар и Иван, хорошие ребята, с чувством юмора.
- ИИрина10 марта 2024Замечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, с учётом наших пожеланий! Обед вкусный! Спасибо!
- ННаталья17 февраля 2024Забрали из отеля, отвезли на катер. Немного напрягла очередь на парашюты, но в целом все понравилось. Накупались в чистом море, рыбок посмотрели. Многим зашла пенная вечеринка. Можно побыть в тени и можно позагорать на верхней палубе.
- ССветлана14 ноября 2023Очень весело провела время. Все было организовано на высшем уровне: развлечения, еда, напитки. Остальные приезжающие на остров нам только завидовали))
- ЛЛеонид4 ноября 2023К сожалению, в самой Паттае (как и в большинстве крупных городов) пляжи в черте города совершенно не купательные. Поэтому, поездка
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Рыбалка»
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Сколько стоит экскурсия по Паттайе в июне 2024
Сейчас в Паттайе в категории "Рыбалка" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 55 до 2 100. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
Хотите поехать половить рыбу в Паттайе 🎣? Нет ничего проще, на наших экскурсиях можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024