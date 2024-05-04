Рыбалка в Паттайе

Найдено 6 экскурсий в категории «Рыбалка» в Паттайе, цены от $55. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайский Мадагаскар: активный день в формате «всё включено»
Групповая
7 часов
8 отзывов
Популярное предложение
Активный день на островах Паттайи: полный отдых и приключения
Проведите незабываемый день в компании новых друзей, исследуя уникальные острова и погружаясь в мир тропического рая
Начало: У вашего отеля в Паттайе
«В вашем распоряжении зонты и лежаки, волейбол и другие пляжные игры, снорклинг, рыбалка с борта катера, обед на пляже, фрукты, напитки (алко- и безалкогольные)»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 11:00
11 июня в 11:00
13 июня в 11:00
$55 за человека
Морская рыбалка: в мини-группе из Паттайи
Мини-группа
10 часов
1 отзыв
Эксклюзивная морская рыбалка в мини-группе из Паттайи с обедом
Проведите целый день на рыбацкой лодке в Таиланде, наслаждаясь солнцем, морем и увлекательной рыбалкой. Вкусный обед из улова гарантирован
Начало: У вашего отеля
«Таиланд — идеальное место для рыбалки»
Расписание: во вторник в 08:00
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
$98 за человека
Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Паттайя - Ко Сак: эксклюзивная прогулка на катамаране
Откройте для себя чарующий остров Ко Сак в индивидуальной морской прогулке на катамаране с рыбалкой и снорклингом
Начало: У вашего отеля
«Любительская рыбалка с борта судна»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$750 за всё до 10 чел.
Один день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
Групповая
10 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия «Один день на Бамбуковом острове» из Паттайи
Приглашаем на уникальную экскурсию на Бамбуковый остров из Паттайи. Невероятные пейзажи и чистейшее море ждут вас
Начало: на ресепшен вашего отеля
«Купание в море, снорклинг, наблюдение за коралловыми рифами, рыбалка в открытом море, катание на таблетке – всё это ждет вас в нашей программе»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 08:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$75 за человека
Три чудо-острова: катание на банане, рыбалка, снорклинг и пенная вечеринка
Групповая
9 часов
6 отзывов
Три чудо-острова Паттайи: активный отдых и морские приключения
Живите моментом в Паттайе: морские приключения с катанием на банане, рыбалкой и снорклингом
Начало: Холл Вашего отеля
«Посещение острова Ко Сак, катание на банане, снорклинг, морская рыбалка возле острова Ко Крок, танцы на корабле, анимация, конкурсы, купание в открытом море у острова Ко Лан, катание с горок»
11 июня в 08:30
13 июня в 08:30
2 100฿ за человека
Из Паттайи на райский остров Ко Кхам
🚗 На машине
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия на остров Ко Кхам: уединение и природа
Проведите незабываемый день на тихом и живописном острове Ко Кхам, наслаждаясь морем и солнцем
Начало: На ресепшен вашего отеля
«В стоимость всё включено: полное транспортное обслуживание, работа русскоговорящего гида, обед в тайском стиле, коврики или пластиковые шезлонги, каяки, спасательные жилеты, снаряжение для снорклинга и рыбалки»
Расписание: в понедельник и четверг в 08:00
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
$72 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    4 мая 2024
    Тайский Мадагаскар: активный день в формате «всё включено»
    Все было супер! Отличный сопровождающий Айдар! Всем рекомендую мероприятие!
  • А
    Алексей
    16 апреля 2024
    Один день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
    Всем огромная благодарность за экскурсию на острове, все на высшем уровне, накупались, подпалились терпимо, Вся команда сработала на отлично. Иван, Эм, Капитан, Фотограф все супер, молодцы так держать. Большое-пребольшое спасибо за отдых!!!
  • П
    Павел
    12 апреля 2024
    Морская рыбалка: в мини-группе из Паттайи
    Добрый день! Да, я был на Вашей экскурсии «Морская рыбалка». Вы также называете эту экскурсию — «Большая рыбалка». Хочу стразу уточнить, что
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    это, конечно, туристическая, экскурсионная морская рыбалка, а не реальнвя рыбалка на БОЛЬШУЮ рыбу. Тем не менее, Ваша морская рыбалка отличается в лучшую сторону от других морских рыбалок представленных для туристов в Паттайе. Вы ставите несколько снастей на большую рыбу, на живца (Но не троллинг). В нашем случае удача улыбнулась и мы поймали достаточно крупную рыбу! Это была желтая королева весом около 5-6 кг. И конечно этот результат очень понравился! Общая организация была на отличном уровне! Трансфер, гид, обед — все было хорошо. Команда на корабле была внимательна и доброжелательна к туристам- рыбакам. Моя общая оценка — пять! Но все-таки есть небольшой минус. Это ожидание Большой рыбалки троллингом на Бльшую рыбу! Но это видимо издержки не совсем правильно понятой рекламы Вашего экскурсионного тура «Морская рыбалка».

  • С
    Сергей
    4 апреля 2024
    Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
    Морские прогулки очень любим и во всех странах пытаемся такую экскурсию себе устроить. Все было неплохо, солнце, море, довезли хорошо,
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    плавали и на острове и просто в море с рыбками, кормили рыбок. Была рыбалка, правда, неудачная, но тут уж судьба. Обед понравился, уха блеск. Жилеты есть в большом количестве. Нам немного не хватило комфорта. Да, катамаран старенький. Тараканы на нем… мы уж в России лет 20 их не видели… полотенец нет, брали свои. Газировка теплая, из больших бутылок, т. е. без газа уже) и так то в Азии в газировку его меньше добавляют) на острове шезлонги - креслица старенькие в тени деревьев. Высаживали на технический пирс, среди тюков с техническим мусором, т. к. уже был отлив и с обыкновенного пирса по жаре полчаса тащится бы пришлось. Обьяснили это, правда, после) лучше бы до) В общем, прогулка понравилась, но считаю, что цена дороговата. Привыкшие к комфорту путешественники будут несколько разочарованы. Нам кажется, либо цену надо несколько снизить, либо оборудование поновее закупить и будет класс. Сопровождение экскурсии - очень хорошо, вежливо, быстро, и лично и по вацап.

  • Е
    Елена
    18 марта 2024
    Тайский Мадагаскар: активный день в формате «всё включено»
    Экскурсия замечательная, Мы в восторге, острова прекрасные, водичка лазурная, Иван и Айдар очень классные, веселые и доброжелательные)
    Экскурсия замечательная, Мы в восторге, острова прекрасные, водичка лазурная, Иван и Айдар очень классные, веселые и доброжелательные)Экскурсия замечательная, Мы в восторге, острова прекрасные, водичка лазурная, Иван и Айдар очень классные, веселые и доброжелательные)
  • С
    Сергей
    11 марта 2024
    Тайский Мадагаскар: активный день в формате «всё включено»
    Круто провели время! Хорошая организация. Гиды были Айдар и Иван, хорошие ребята, с чувством юмора.
  • И
    Ирина
    10 марта 2024
    Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
    Замечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, с учётом наших пожеланий! Обед вкусный! Спасибо!
    Замечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, сЗамечательно организована прогулка! Гид Игорь отличный парень, очень внимательный и вежливый! Вся программа прошла четко, с
  • Н
    Наталья
    17 февраля 2024
    Три чудо-острова: катание на банане, рыбалка, снорклинг и пенная вечеринка
    Забрали из отеля, отвезли на катер. Немного напрягла очередь на парашюты, но в целом все понравилось. Накупались в чистом море, рыбок посмотрели. Многим зашла пенная вечеринка. Можно побыть в тени и можно позагорать на верхней палубе.
  • С
    Светлана
    14 ноября 2023
    Один день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
    Очень весело провела время. Все было организовано на высшем уровне: развлечения, еда, напитки. Остальные приезжающие на остров нам только завидовали))
  • Л
    Леонид
    4 ноября 2023
    Один день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
    К сожалению, в самой Паттае (как и в большинстве крупных городов) пляжи в черте города совершенно не купательные. Поэтому, поездка
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    на острова - это единственное решение если хочется насладиться тёплой бирюзовой морской водой и провести день на красивейшем пляже. Нам настолько понравилась наша поездка, что мы повторили её ещё и наследующий день с этой же компанией. Поездка замечательно организованна - от трансфера из отеля и обратно, до развлечений и еды. Ребята, которые сопровождали нас оба раза, очень приятные, вежливые и стараются из всех сил чтобы ваш отдых был приятным и незабываемым. Саша, Андрей, Вася и Олег - огромное спасибо за прекрасный отдых! . Отдельно хочу отметить повара, который за кулисами готовит горячую еду для ланча на острове - пять баллов! А теперь, немного дёгтя в эту бочку мёда: (и это совершенно не вина организаторов). К сожалению, нам пришлось столкнуться с откровенным хамством некоторых туристов в группе. За 37 лет жизни за рубежом мы успели от этого отвыкнуть. Как пел Трофим -"Наверно, зря жалел Деникин хамов - Их надо было розгой да плетьми". Остаётся только надеяться, что это было скорее исключение чем правило, ведь не реально же сделать фейс-контроль при посадке на катер. В целом, поездка супер, с удовольствием повторим в следующий раз в Таиланде. Спасибо организаторам за прекрасные впечатления!

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Рыбалка»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Паттайе
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  1. Тайский Мадагаскар: активный день в формате «всё включено»
  2. Морская рыбалка: в мини-группе из Паттайи
  3. Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
  4. Один день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
  5. Три чудо-острова: катание на банане, рыбалка, снорклинг и пенная вечеринка
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
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Сколько стоит экскурсия по Паттайе в июне 2024
Сейчас в Паттайе в категории "Рыбалка" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 55 до 2 100. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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