Если вы любите узнавать новое и необычное о жизни в других странах, то эта экскурсия создана для вас. За один день вы посетите пять исторических провинций королевства Таиланд.
Мы совершим путешествие по бескрайним соляным полям, посетим «тайскую Венецию», встретим Тайский экспресс на рынке и увидим чудо природы — мерцание миллиардов светлячков.
Описание экскурсии
Что вас ждет
Эта программа — настоящий подарок для любителей узнавать новое и необычное о жизни в других странах. В рамках данного экскурсионного тура вы посетите пять исторических провинций королевства Таиланд. Вы получите уникальную возможность за один день познакомиться с огромным количеством культурных и архитектурных достопримечательностей этой удивительной страны. Изюминкой программы станет встреча Тайского экспресса, проходящего сквозь Рынок Раскрывающихся Зонтов. Рынок встречает гостей волнами ароматов свежесрезанной зелени, цветов, фруктов, парного мяса, сушеной и свежей рыбы и специй. Товар разложен прямо на железнодорожных путях. Также мы совершим путешествие по бескрайним соляным полям, посетим «тайскую Венецию» — город Королей Ампхаву и увидим чудо природы — мерцание миллиардов светлячков. Важная информация:
Вт, сб в 08:15
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Рынок Раскрывающихся Зонтов
- Ампхава
- Пещерный храм с Лежачим Золотым Буддой
- Соляные поля
- Река обезьян
- Монастырь Ват Бан Кунг
- Эликсир силы
- Небольшой монастырский зоопарк
Что включено
- Полное трансферное обслуживание
- Работа профессионального русского гида
- Все входные билеты и специальные сборы
- Вкусный обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ресепшн вашего отеля
Завершение: Ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 17 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 13 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Доплата за программу осуществляется в день экскурсии только в тайских батах или заранее рублевым переводом
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Паттайи
