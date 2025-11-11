Что вас ждет

Эта программа — настоящий подарок для любителей узнавать новое и необычное о жизни в других странах. В рамках данного экскурсионного тура вы посетите пять исторических провинций королевства Таиланд. Вы получите уникальную возможность за один день познакомиться с огромным количеством культурных и архитектурных достопримечательностей этой удивительной страны. Изюминкой программы станет встреча Тайского экспресса, проходящего сквозь Рынок Раскрывающихся Зонтов. Рынок встречает гостей волнами ароматов свежесрезанной зелени, цветов, фруктов, парного мяса, сушеной и свежей рыбы и специй. Товар разложен прямо на железнодорожных путях. Также мы совершим путешествие по бескрайним соляным полям, посетим «тайскую Венецию» — город Королей Ампхаву и увидим чудо природы — мерцание миллиардов светлячков. Важная информация:

Доплата за программу осуществляется в день экскурсии только в тайских батах или заранее рублевым переводом.