Необычные экскурсии по Паттайе

Найдено 13 экскурсий в категории «Необычные» в Паттайе, цены от $68, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На гидроциклах - по островам
На гидроцикле
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Гидроциклы в Паттайе: захватывающее путешествие по островам
Впечатляющее приключение на гидроциклах ждет вас в Паттайе! Откройте мир водных развлечений и уединенных пляжей
Начало: На пляже Джомтьен
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 335$252 за всё до 10 чел.
Полёт на мотопараплане над Паттайей
скидка
30%
Индивидуальная
30 минут
2 отзыва
Полёт на мотопараплане в Паттайе: адреналин и великолепные виды
Взлетите над Паттайей на мотопараплане, наслаждаясь свободой полёта и неповторимыми пейзажами Таиланда
Начало: Недалеко от восточного аэропорта Паттайи
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
260$182 за человека
Из Паттайи в поисках драгоценных камней
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
3 отзыва
Паттайя: Поиск драгоценных камней и вечер у Сиамского залива
Погрузитесь в мир драгоценных камней, попробуйте морские угощения и завершите день незабываемым закатом
Начало: У ресепшена вашего отеля
Расписание: в субботу в 06:00
15 июня в 06:00
22 июня в 06:00
$107 за человека
Паттайя на ваших кадрах: экскурсия в мини-группе (всё включено)
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
1 отзыв
Паттайя на ваших кадрах: экскурсия в мини-группе с полным пакетом
Погрузитесь в калейдоскоп ярких впечатлений и незабываемых моментов в экскурсии по Паттайе с профессиональным гидом
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$68 за человека
Путешествие на гидроциклах по островам
На гидроцикле
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Увлекательное водное путешествие на гидроциклах по островам Паттайи
Увлекательное путешествие на гидроциклах по островам Паттайи подарит вам массу ярких эмоций и позволит насладиться красотой Сиамского залива
Начало: Pattaya Jet Ski Tour & Rental by TSA
Расписание: Каждый день в 10:00 и 14:00. Полный тур бронировать только на 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 9 999฿ за всё до 2 чел.
Остров Сабай
Мини-группа
7 часов
1 отзыв
Остров Сабай: незабываемый отдых на необитаемом острове
Отправляйтесь на остров Сабай для уникального отдыха. Снорклинг, рыбалка, сапборд и BBQ seafood на необитаемом острове. Группа до 12 человек
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Вторник и пятница
11 июня в 12:00
14 июня в 07:00
2 700฿ за человека
На квадроциклах - по окрестностям Паттайи
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
3 часа
Активная экскурсия на квадроциклах по живописным местам Паттайи
Активный отдых в Паттайе: квадроциклы, экзотические места и уникальные плантации в одной экскурсии
Начало: На нашей базе в Ногпры
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $150 за всё до 10 чел.
Полёт на мотопараплане над Паттайей
Индивидуальная
25 минут 48 секунд
Эксклюзивный полёт на мотопараплане над Паттайей с инструктором
Почувствуйте волшебство полёта и насладитесь великолепными видами Паттайи с высоты птичьего полёта
Начало: Paramotor & Flying Activity by TSA Thailand
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
5 999฿ за человека
Таиланд изнутри: в мини-группе из Паттайи
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
Таиланд изнутри: путешествие по святым местам из Паттайи
Погрузитесь в атмосферу древнего Таиланда, посетив уникальные святыни и места силы в компании единомышленников
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: во вторник и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
$100 за человека
Из Паттайи - на поиски сапфиров. Самоцвет в подарок
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Паттайя: Поиски сапфиров с экскурсией - Самоцвет в подарок каждому участнику
Возьмите уникальный шанс добыть сапфиры своими руками и исследовать сокровища Паттайи в одной захватывающей экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: в субботу в 06:30 и 20:30
15 июня в 06:30
22 июня в 06:30
$120 за человека
Магия тайских специй: гастротур в Паттайе (всё включено)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
5.5 часов
Гастротур в Паттайе: Магия тайских специй
Погрузитесь в мир тайской кухни и культуры! Индивидуальная экскурсия с посещением сада специй, дегустацией блюд и экскурсией на шоколадную фабрику
Начало: В лобби вашего отеля
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
от 120$96 за всё до 12 чел.
Прыжок с парашютом в Паттайе
Индивидуальная
2 часа
Прыжок с парашютом в Паттайе
Получить одно из самых мощных впечатлений в жизни в сопровождении опытного инструктора
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$330 за человека
На винтажном самолёте - над Паттайей
🛫 Полеты на самолетах
скидка
20%
Индивидуальная
30 минут
На винтажном самолёте - над Паттайей
Атмосферно. Незабываемо. Стильно
Начало: В районе Eastern Airport
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
538$431 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яна
    8 апреля 2024
    Паттайя на ваших кадрах: экскурсия в мини-группе (всё включено)
    Экскурсия очень понравилась! Забрали вовремя, провезли по великолепным локациям. Гид знает очень много информации как о местах которые посещали, так и о стране в целом. Было очень интересно.
  • Н
    Наталья
    28 марта 2024
    На гидроциклах - по островам
    Хочу выразить огромную благодарность Аркадию и всей команде, которая организовала для нас экскурсию на гидроциклах в Паттайе. Это было незабываемое
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    приключение! Особенно хочу отметить профессионализм и дружелюбие нашего гида. Он был очень внимателен, помогал нам освоиться с управлением гидроцикла и создавал позитивную атмосферу на протяжении всего тура. Мы посетили потрясающий остров, где нас ждал вкуснейший обед и возможность расслабиться на пляже. Кухня была просто великолепной, а виды вокруг - захватывающими дух. Но самое главное, что хочется отметить, - это качество предоставляемых услуг. Гидроциклы были новыми, безопасными и прекрасно работали. Мы чувствовали себя уверенно и комфортно во время поездки. Я очень Рада, что выбрала именно эту компанию для проведения экскурсии. Большое спасибо за прекрасный отдых и массу положительных эмоций!

  • O
    Oksana
    19 марта 2024
    Полёт на мотопараплане над Паттайей
    Рекомендую 100%. Всё прошло отлично. Возникла одна проблема из-за погодных условий, но всё решилось.
    Рекомендую 100%. Всё прошло отлично. Возникла одна проблема из-за погодных условий, но всё решилось
  • О
    Оксана
    16 февраля 2024
    На гидроциклах - по островам
    Классно покатались. Отлично провели время. Острова очень красивые. На протяжении всего времени от брони до катания, Вас будет курировать русскоговорящий сотрудник.
    Классно покатались. Отлично провели время. Острова очень красивые. На протяжении всего времени от брони до катания
  • Н
    Никита
    10 февраля 2024
    На гидроциклах - по островам
    Было в троем, все прошло замечательно, гидроциклы новые, очень резвые, легкие в управлении. Отличный маршрут, посетили 2 острова, были очень впечатлены. Рекомендую всем, тем кто находится в Паттайе 👍
  • Л
    Лариса
    14 января 2024
    Из Паттайи в поисках драгоценных камней
    Мне очень понравилось, особенно сам процесс добывания камней) много интересных мест мы посетили дополнительно, профессиональный гид, комфортный трансфер
  • А
    Александр
    25 ноября 2023
    Полёт на мотопараплане над Паттайей
    Потрясающий полёт! Безумно красиво в вечернее время, на закате 😍 Андрею отдельное спасибо за организацию, всё четко, рекомендую 👍
    Потрясающий полёт! Безумно красиво в вечернее время, на закате 😍
  • Е
    Елена
    6 ноября 2023
    Из Паттайи в поисках драгоценных камней
    Спасибо Вадиму за экскурсию. Получили массу положительных эмоций. Рекомендую всем…
  • И
    Ирина
    29 октября 2023
    Из Паттайи в поисках драгоценных камней
    Дорога долгая, но у нас была отличная компания! Гидом у нас был Антон. Как человечек и как гид- просто отличный!
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    Экскурсия прошла на ура! . И мы накопали не плохое количество камушков. А храм какой красивый в конце, дух захватывает. Спасибо вам большое за такую экскурсию!

  • Г
    Горячев
    13 сентября 2023
    Из Паттайи - в открытый зоопарк «Кхао Кхео»
    Были второй раз в этом зоопарке. Честно говоря это то, ради чего я туда ехал. Гид интересно подавал информацию -
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    дозировано, не перегружая. Если хоте потрепать за щеку носорога, покормить и погладить слона и много других тактильных ощущения от общения с дикими животными - то это сюда. Трансфер был комфортный, организация отличная. Было удобно оплатить из Москвы и на отдыхе уже просто жить по сформированной программе.

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Необычные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. На гидроциклах - по островам
  2. Полёт на мотопараплане над Паттайей
  3. Из Паттайи в поисках драгоценных камней
  4. Паттайя на ваших кадрах: экскурсия в мини-группе (всё включено)
  5. Путешествие на гидроциклах по островам
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Сколько стоит экскурсия по Паттайе в июне 2024
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