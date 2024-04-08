за всё до 10 чел.

от 335 $ 252 за всё до 10 чел.

Впечатляющее приключение на гидроциклах ждет вас в Паттайе! Откройте мир водных развлечений и уединенных пляжей

Начало: Недалеко от восточного аэропорта Паттайи

Взлетите над Паттайей на мотопараплане, наслаждаясь свободой полёта и неповторимыми пейзажами Таиланда

Расписание: в субботу в 06:00

Погрузитесь в мир драгоценных камней, попробуйте морские угощения и завершите день незабываемым закатом

Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00

Погрузитесь в калейдоскоп ярких впечатлений и незабываемых моментов в экскурсии по Паттайе с профессиональным гидом

На гидроцикле

Индивидуальная

2.5 часа 1 отзыв

Увлекательное водное путешествие на гидроциклах по островам Паттайи Увлекательное путешествие на гидроциклах по островам Паттайи подарит вам массу ярких эмоций и позволит насладиться красотой Сиамского залива Начало: Pattaya Jet Ski Tour & Rental by TSA

Расписание: Каждый день в 10:00 и 14:00. Полный тур бронировать только на 10:00