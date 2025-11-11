Исследуемый подводный мир, познакомьтесь с рыбами-клоунами, представленными в популярном двойном фильме «В поисках Немо».
Наблюдайте за процветающей морской жизнью, изобилующей морскими существами и разноцветными кораллами, погружаясь глубже на дно океана. Сфотографируйтесь, пока вас окружают косяки рыб, или примите креативные позы под водой. Присоединяйтесь к этому путешествию прямо сейчас и получите незабываемые впечатления!
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
- Осмотр самого большого наскального изображения Будды в Тайланде на горе Кхао Чи Чан.
- Прибытие на остров Самае Сан.
- Фотосессия на носу лодки.
- Плаваем с рыбками Немо + съемка с дрона (2-3 метра глубина).
- Плаваем с рыбками Немо + фотосессия с Немо (глубина 6 метров).
• Обед в ресторане Krua Samae San. Важная информация:
- Доплата за программу осуществляется рублевым переводом за день до экскурсии или ранее.
- В программе не могут участвовать женщины на поздних сроках беременности.
- Перед прогулкой проводится брифинг по технике безопасности, всем пассажирам выдаются спасательные жилеты.
- При посещении острова рекомендуем брать с собой тапочки-коралки или шлёпанцы, чтобы не поранится о кораллы или морских ежей.
Ежедневно в 08:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гора Кхао Чи Чан
- Подводный мир вокург острова Самае Сан
Что включено
- Полное трансферное обслуживание
- Работа профессионального русского гида
- Все входные билеты и специальные сборы
- Обед
Место начала и завершения?
Ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
