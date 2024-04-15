Откройте для себя удивительные национальные парки Кхао Вонг и Кхао Ча Мао в Паттайе. Групповая экскурсия с русскоговорящим гидом и обедом в джунглях
Увлекательное путешествие по национальным паркам Таиланда Кхао Вонг и Кхао Ча Мао предлагает уникальную возможность увидеть нетронутые человеком первобытные джунгли, подземные реки и каскады изумрудных водопадов.
В национальном парке Кхао Вонг читать дальше
можно посетить старинный пещерный буддистский монастырь, где статуя Будды, образовавшаяся из сталактитов, исполняет желания.
Путешествие продолжится через лабиринт карстовых пещер, населённых летучими мышами, и дебри многовековых сталагмитов и сталактитов.
После обеда в национальном ресторане экскурсия направится к 8-уровневому водопаду Кхао Ча Мао с чистейшим изумрудным бассейном.
На верхних уровнях водопада можно окунуться в атмосферу релакса, а на нижних - покормить огромных рыб.
Групповая экскурсия включает трансфер на комфортабельном минивэне, услуги профессионального русскоговорящего гида, обед в джунглях и все входные билеты и сборы. Завтрак по дороге оплачивается отдельно
5
5 отзывов
7 причин купить эту экскурсию
🌿 Погружение в первозданную природу
🦇 Увлекательные пещеры с летучими мышами
🐒 Встреча с дикими обезьянами
💧 Купание в изумрудных водопадах
🍽 Вкусный обед в джунглях
🚐 Комфортабельный трансфер
🗣 Профессиональный русскоговорящий гид
Что можно увидеть
Пещерный буддистский монастырь
Статуя Будды из сталактитов
Летучие мыши
Водопад Као Ча Мао
Карстовые пещеры
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Кхао Вонг
Первым делом отправимся в национальный парк Кхао Вонг, на территории которого расположен старинный пещерный буддистский монастырь. Статуя Будды, образовавшаяся внутри из сталактитов, исполняет любые желания. Вы сможете загадать самое сокровенное, а также покормить местных обезьян, которых тут превеликое множество, и, если повезет, увидеть гигантских варанов.
Экскурсия продолжится путешествием к пещерам, населённым огромным количеством летучих мышей. Пройдя через дебри многовековых сталагмитов и сталактитов, мы окажемся посреди нетронутой природы тайских джунглей. Готовьтесь к незабываемым впечатлениям!
Као Ча Мао
После обеда в национальном ресторане направимся к невероятно красивому и всегда полноводному 8-уровневому водопаду Као Ча Мао с чистейшим изумрудным бассейном прохладной воды. На верхних уровнях водопада вы окунётесь в атмосферу настоящего релакса под шум стекающих потоков воды, а на нижних — покормите огромных рыб.
Подробная программа
07:30 — Выезд из Паттайи. 07:30-9:00 — 125 км пути до национального парка Кхао Вонг. По дороге сделаем остановку в кафе, где подают превосходные завтраки всего за 50-100 батов, а у входа в бассейне плавает гигантская рыба — арапайма. 9:00 — Пещерный монастырь. 10:00 — Путешествие сквозь лабиринт карстовых пещер в «Затерянный Мир». 12:00-12.30 — Переезд в Кхао Ча Мао. 12:30-13:00 — Обед в джунглях. 13:00 — Отдых у 8-уровневого водопада Кхао Ча Мао, купание в природном бассейне с карпами. 17:00 — Отправление в Паттайю.
Организационные детали
В стоимость входит: трансфер на комфортабельном 12-местном минивэне, профессиональный русскоговорящий гид, вкусный обед в джунглях, все входные билеты и сборы. Отдельно оплачивается завтрак по дороге (по желанию).
Программа может быть скорректирована из-за погодных условий
Экскурсия подходит для взрослых и детей от 7 лет
Возьмите с собой паспорт или его копию, деньги на личные расходы, завтрак из отеля, головной убор, купальные принадлежности и полотенце. Перед входом в пещеру выдаются сапоги, поэтому для вашего удобства и гигиены также рекомендуем захватить с собой носки.
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ресепшене вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — Организатор в Паттайе
Провёл экскурсии для 1334 туристов
Добрый день! Наша команда предлагает качественные экскурсии в Паттайе и Бангкоке по топовым направлениям в компании опытных русскоговорящих гидов. Неизведанные джунгли, лучшие пляжи мира, зажигательные шоу, подводный мир — с нами вы сможете открыть все грани Таиланда.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
15 апр 2024
Экскурсия была интересной, динамичной и составила прекрасную альтернативу пляжному отдыху. Рекомендую к посещению!
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Валерия
11 фев 2024
Очень интересная экскурсия. Обезьян посмотрели, в скале побывали, в джунглях погуляли, храм посетили, рыб покормили, в озере поплавали. Фёдор - отличный экскурсовод, с ним приятно завести разговор и рассказывает информацию он очень интересно.
Ольга
28 ноя 2023
Экскурсия интересная и места потрясающе красивые! Приготовьтесь поберечь свои силы к концу - забираться на водопады придётся высоко:) Запаситесь удобной обувью, поскольку далеко не везде в парке лесенки и дорожки, часто это просто каменистые тропки со скользкими камнями, но в этом есть своё очарование. Спасибо гиду за впечатления)
Т
Татьяна
17 ноя 2023
Отличная экскурсия. Нам повезло и народу было очень мало. Гида зовут Руслан. Сам он с Урала, поэтому отлично говорит на русском))). Сначала поехали в пещеры в национальном парке, где нам повезло читать дальше
во второй раз и было относительно сухо. В сезон дождей туда не пускают, так как пещеры затапливаются. Затем мы поехали на водопады, где сначала нас покормили вкусным обедом, а затем дали два часа на самостоятельную прогулку. Конечно этого времени нам было мало. Хотелось побыть на каждом уровне подольше. Минут 40-50 мы поднимались без остановок до 7(последнего) уровня + 30 минут на спуск. В итоге чистого времени минут 20-30. Купались на 7-ом, 4 и 3 уровнях. В основном народ доходит до 3-его, максимум 5-го уровня.
Обязательно одевайте удобную обувь! Ходить придется по камням, корням, возможно грязи в пещерах. Подниматься высоко).
И отдельное спасибо Руслану за видео ролик 🥰.
Е
Елена
9 ноя 2023
Отличная и немного экстремальная экскурсия! Вячеслав - прекрасный гид, очень интересно рассказывал и делился интересными деталями. Рекомендую для тех, кто любит активный отдых и приключения:)
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