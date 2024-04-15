Путешествие в мир дикой природы

Откройте для себя удивительные национальные парки Кхао Вонг и Кхао Ча Мао в Паттайе. Групповая экскурсия с русскоговорящим гидом и обедом в джунглях
Увлекательное путешествие по национальным паркам Таиланда Кхао Вонг и Кхао Ча Мао предлагает уникальную возможность увидеть нетронутые человеком первобытные джунгли, подземные реки и каскады изумрудных водопадов.

В национальном парке Кхао Вонг
читать дальше

можно посетить старинный пещерный буддистский монастырь, где статуя Будды, образовавшаяся из сталактитов, исполняет желания.

Путешествие продолжится через лабиринт карстовых пещер, населённых летучими мышами, и дебри многовековых сталагмитов и сталактитов.

После обеда в национальном ресторане экскурсия направится к 8-уровневому водопаду Кхао Ча Мао с чистейшим изумрудным бассейном.

На верхних уровнях водопада можно окунуться в атмосферу релакса, а на нижних - покормить огромных рыб.

Групповая экскурсия включает трансфер на комфортабельном минивэне, услуги профессионального русскоговорящего гида, обед в джунглях и все входные билеты и сборы. Завтрак по дороге оплачивается отдельно

5
5 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  1. 🌿 Погружение в первозданную природу
  2. 🦇 Увлекательные пещеры с летучими мышами
  3. 🐒 Встреча с дикими обезьянами
  4. 💧 Купание в изумрудных водопадах
  5. 🍽 Вкусный обед в джунглях
  6. 🚐 Комфортабельный трансфер
  7. 🗣 Профессиональный русскоговорящий гид

Что можно увидеть

  • Пещерный буддистский монастырь
  • Статуя Будды из сталактитов
  • Летучие мыши
  • Водопад Као Ча Мао
  • Карстовые пещеры
Путешествие в мир дикой природы
Путешествие в мир дикой природы
Путешествие в мир дикой природы
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Кхао Вонг

Первым делом отправимся в национальный парк Кхао Вонг, на территории которого расположен старинный пещерный буддистский монастырь. Статуя Будды, образовавшаяся внутри из сталактитов, исполняет любые желания. Вы сможете загадать самое сокровенное, а также покормить местных обезьян, которых тут превеликое множество, и, если повезет, увидеть гигантских варанов.

Экскурсия продолжится путешествием к пещерам, населённым огромным количеством летучих мышей. Пройдя через дебри многовековых сталагмитов и сталактитов, мы окажемся посреди нетронутой природы тайских джунглей. Готовьтесь к незабываемым впечатлениям!

Као Ча Мао

После обеда в национальном ресторане направимся к невероятно красивому и всегда полноводному 8-уровневому водопаду Као Ча Мао с чистейшим изумрудным бассейном прохладной воды. На верхних уровнях водопада вы окунётесь в атмосферу настоящего релакса под шум стекающих потоков воды, а на нижних — покормите огромных рыб.

Подробная программа

07:30 — Выезд из Паттайи.
07:30-9:00 — 125 км пути до национального парка Кхао Вонг. По дороге сделаем остановку в кафе, где подают превосходные завтраки всего за 50-100 батов, а у входа в бассейне плавает гигантская рыба — арапайма.
9:00 — Пещерный монастырь.
10:00 — Путешествие сквозь лабиринт карстовых пещер в «Затерянный Мир».
12:00-12.30 — Переезд в Кхао Ча Мао.
12:30-13:00 — Обед в джунглях.
13:00 — Отдых у 8-уровневого водопада Кхао Ча Мао, купание в природном бассейне с карпами.
17:00 — Отправление в Паттайю.

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер на комфортабельном 12-местном минивэне, профессиональный русскоговорящий гид, вкусный обед в джунглях, все входные билеты и сборы. Отдельно оплачивается завтрак по дороге (по желанию).
  • Программа может быть скорректирована из-за погодных условий
  • Экскурсия подходит для взрослых и детей от 7 лет
  • Возьмите с собой паспорт или его копию, деньги на личные расходы, завтрак из отеля, головной убор, купальные принадлежности и полотенце. Перед входом в пещеру выдаются сапоги, поэтому для вашего удобства и гигиены также рекомендуем захватить с собой носки.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 08:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$75
Дети 2–11 лет $57
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ресепшене вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
А
15 апр 2024
Экскурсия была интересной, динамичной и составила прекрасную альтернативу пляжному отдыху. Рекомендую к посещению!
В
11 фев 2024
Очень интересная экскурсия. Обезьян посмотрели, в скале побывали, в джунглях погуляли, храм посетили, рыб покормили, в озере поплавали. Фёдор - отличный экскурсовод, с ним приятно завести разговор и рассказывает информацию он очень интересно.
Ольга
28 ноя 2023
Экскурсия интересная и места потрясающе красивые! Приготовьтесь поберечь свои силы к концу - забираться на водопады придётся высоко:) Запаситесь удобной обувью, поскольку далеко не везде в парке лесенки и дорожки, часто это просто каменистые тропки со скользкими камнями, но в этом есть своё очарование. Спасибо гиду за впечатления)
Т
17 ноя 2023
Отличная экскурсия. Нам повезло и народу было очень мало. Гида зовут Руслан. Сам он с Урала, поэтому отлично говорит на русском))).
Сначала поехали в пещеры в национальном парке, где нам повезло
читать дальше

во второй раз и было относительно сухо. В сезон дождей туда не пускают, так как пещеры затапливаются.
Затем мы поехали на водопады, где сначала нас покормили вкусным обедом, а затем дали два часа на самостоятельную прогулку. Конечно этого времени нам было мало. Хотелось побыть на каждом уровне подольше. Минут 40-50 мы поднимались без остановок до 7(последнего) уровня + 30 минут на спуск. В итоге чистого времени минут 20-30. Купались на 7-ом, 4 и 3 уровнях.
В основном народ доходит до 3-его, максимум 5-го уровня.

Обязательно одевайте удобную обувь! Ходить придется по камням, корням, возможно грязи в пещерах. Подниматься высоко).

И отдельное спасибо Руслану за видео ролик 🥰.

Е
9 ноя 2023
Отличная и немного экстремальная экскурсия! Вячеслав - прекрасный гид, очень интересно рассказывал и делился интересными деталями.
Рекомендую для тех, кто любит активный отдых и приключения:)

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Паттайи

ГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеНа весь деньРомантическиеВодопадыПаркиТаиландСвятые местаМонастыри, церкви, храмыДжунглиПещеры

Похожие экскурсии из Паттайи

Мир легенд Королевства Сиам (всё включено)
🚗 На машине
Мини-группа
11 часов
2 отзыва
Групповая экскурсия «Мир легенд Королевства Сиам» - погружение в мифы
Вас ждет незабываемое путешествие по святыням Таиланда, полное тайн, духовности и культурных открытий
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
$80 за человека
Из Паттайи в контрастный Бангкок
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Из Паттайи в Бангкок: Храмы, Чайнатаун и жизнь на воде
Вас ждет увлекательное путешествие: от храмов Бангкока до плавучих рынков и живописных каналов Тхонбури
11 июня в 18:30
12 июня в 09:00
от $400 за всё до 12 чел.
Многоликий Таиланд: групповое путешествие из Паттайи
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
Мини-группа
13 часов
1 отзыв
Многоликий Таиланд: групповое путешествие из Паттайи
Завораживающее путешествие по историческим и культурным местам Таиланда ждет вас! Вас ждут храмы, монастыри и удивительный рынок
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 06:30
11 июня в 06:30
13 июня в 06:30
$100 за человека
У нас ещё много экскурсий в Паттайе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Паттайе
ХорошоТам