можно посетить старинный пещерный буддистский монастырь, где статуя Будды, образовавшаяся из сталактитов, исполняет желания. Путешествие продолжится через лабиринт карстовых пещер, населённых летучими мышами, и дебри многовековых сталагмитов и сталактитов. После обеда в национальном ресторане экскурсия направится к 8-уровневому водопаду Кхао Ча Мао с чистейшим изумрудным бассейном. На верхних уровнях водопада можно окунуться в атмосферу релакса, а на нижних - покормить огромных рыб. Групповая экскурсия включает трансфер на комфортабельном минивэне, услуги профессионального русскоговорящего гида, обед в джунглях и все входные билеты и сборы. Завтрак по дороге оплачивается отдельно

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Кхао Вонг

Первым делом отправимся в национальный парк Кхао Вонг, на территории которого расположен старинный пещерный буддистский монастырь. Статуя Будды, образовавшаяся внутри из сталактитов, исполняет любые желания. Вы сможете загадать самое сокровенное, а также покормить местных обезьян, которых тут превеликое множество, и, если повезет, увидеть гигантских варанов.

Экскурсия продолжится путешествием к пещерам, населённым огромным количеством летучих мышей. Пройдя через дебри многовековых сталагмитов и сталактитов, мы окажемся посреди нетронутой природы тайских джунглей. Готовьтесь к незабываемым впечатлениям!

Као Ча Мао

После обеда в национальном ресторане направимся к невероятно красивому и всегда полноводному 8-уровневому водопаду Као Ча Мао с чистейшим изумрудным бассейном прохладной воды. На верхних уровнях водопада вы окунётесь в атмосферу настоящего релакса под шум стекающих потоков воды, а на нижних — покормите огромных рыб.

Подробная программа

07:30 — Выезд из Паттайи.

07:30-9:00 — 125 км пути до национального парка Кхао Вонг. По дороге сделаем остановку в кафе, где подают превосходные завтраки всего за 50-100 батов, а у входа в бассейне плавает гигантская рыба — арапайма.

9:00 — Пещерный монастырь.

10:00 — Путешествие сквозь лабиринт карстовых пещер в «Затерянный Мир».

12:00-12.30 — Переезд в Кхао Ча Мао.

12:30-13:00 — Обед в джунглях.

13:00 — Отдых у 8-уровневого водопада Кхао Ча Мао, купание в природном бассейне с карпами.

17:00 — Отправление в Паттайю.

Организационные детали