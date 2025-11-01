Тропический сад Нонг Нуч - это не просто сад, а настоящий шедевр ландшафтного искусства. Здесь можно увидеть орхидеи, французский и европейский сады, а также уникальную аллею пальм.
Гости смогут насладиться прогулкой
6 причин купить эту экскурсию
- 🌺 Самый большой тропический сад в Таиланде
- 🌿 Уникальные коллекции растений
- 🍽️ Возможность обеда с видом
- 📸 Отличные места для фото
- 🚌 Комфортный трансфер
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Посещение парка Нонг Нуч лучше всего планировать в зимние месяцы, когда погода комфортна для прогулок на свежем воздухе. Это время идеально подходит для наслаждения красотой садов и проведения времени на открытых площадках.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Сад орхидей
- Французский сад
- Европейский сад
- Сад суккулентов
- Сад кадексных
- Алея пальм
- Сад камней
- Долина динозавров
- Небесный сад
Описание экскурсии
Книга рекордов Гиннесса занесла «Нонг Нуч» на свои страницы в качестве самого красивого сада. На экскурсии вы сможете с ним познакомиться. В программе:
- Сад орхидей, который покорит вас изысканностью и разнообразием цветов
- Французский сад, состязающийся в пышности и красоте со знаменитым Версалем. Это визитная карточка «Нонг Нуча»
- Европейский сад — небольшой, но выразительный. Он перенесёт вас в уютные и стильные итальянские патио
- Сад суккулентов поразит ваше воображение композициями из кактусов, в том числе гигантскими эхинокактусами
- Сад кадексных заворожит идеальными формами растений
- Аллея пальм, которая содержит самую большую в мире коллекцию этих вечнозелёных деревьев (более 1100)
- Сад камней — точная копия Стоунхенджа
- Долина динозавров — дань современному увлечению хозяина парка доисторическими рептилиями
- Небесный сад, открытый совсем недавно — в 2022 году
- Затем у вас будет свободное время (около 1,5 ч), чтобы погулять по парку или бесплатно посетить любые выставки и шоу на его территории
- Гостей, у которых в билет включено питание, также ждёт шикарный обед (шведский стол с европейскими и тайскими блюдами) в ресторане
По дороге к парку гид расскажет вам его историю — от идеи создания до наших дней, а также о владельцах и наградах. А в парке — покажет самые интересные экспонаты и лучшие места для фото, поделится информацией о растениях. При этом гид — не ботаник, а экскурсия не подразумевает углублённого рассказа.
Организационные детали
- В стоимость включено: услуги профессионального русскоговорящего гида, трансфер на комфортабельном микроавтобусе Toyota Toyota или аналогичном, доступ на все выставки и шоу на територии парка
- Отдельно оплачиваются входные билеты — 350 батов. Детям ниже 120 см делаем скидку 100 батов на доплату остатка стоимости за экскурсию — укажите эту информацию при бронировании
- Гости с включённым обедом и без едут на разном транспорте и идут по парку разными маршрутами, каждая со своим гидом
- Доплата перед началом программы осуществляется только в тайских батах
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 08:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный (без обеда)
|$22
|Вип (с обедом)
|$31
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ресепшне вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид — ваша команда гидов в Паттайе
Провели экскурсии для 772 туристов
Здравствуйте! Наша команда специализируется на проведении обзорных, исторических и аутентичных программ по территории центрального Таиланда. Некоторые из членов команды прожили в Таиланде более 15 лет и свободно говорят на тайскомЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
И
Ирина
1 ноя 2025
Экскурсовод построилась под темп нашей возрастной аудитории.
Все в спокойном темпе и понятно.
О
Ольга
23 окт 2025
Ненавязчивая экскурсия. Группа небольшая-это плюс). Сад красивый, рекомендую к посещению
Елизавета
19 окт 2025
Ездили на прогулку по тропическому саду Нонг Нуч с Натальей, очень увлекательная экскурсия получилась. Группа состояла из 13 человек, организовано было всё на отлично. Так,как группа была небольшая сбор туристов
Т
Татьяна
18 окт 2025
Отличная экскурсия. Сад просто прекрасен, очень советую к посещению. Гид Наталья интересно рассказывала о растениях, истории создания сада и том, что там представлено. Единственный нюанс, чуть не хватило времени на
А
Артем
24 авг 2025
Забрали вовремя, транспорт новый, гид Наталья интересно рассказывала. Парк однозначно достоен посещения, все понравилось. Благодарю
В
Виктория
13 авг 2025
Парк очень красивый и заслуживает обязательного посещения. Гид Наталья интересно повествовала. Все понравилось. Спасибо.
Наталья
24 июл 2025
Очень занимательная экскурсия и цена была очень привлекательная. Гиду спасибо
К
Константин
11 июл 2025
Самые восторженные впечатления. Километры ботанических садов, скульптур и исторических сооружений. Гид Наталья провела нас через весь сад, интересно рассказывала. Рекомендую.
Н
Наталья
8 июн 2025
Все прошло хорошо. Гид Наталья очень понравилась. Экскурсией довольны. Спасибо
Т
Татьяна
25 мая 2025
Были в парке 24 мая 2025 года. Когда приехали шел дождь, но нас провели по павильонам с крышами. Вся экскурсия продумана! Свободное время полностью занимают шоу. Сами шоу интересные, красочные! Парк огромный! Очень рады, что взяли экскурсию с гидом! Надежда все рассказала, показала, везде провела без очереди! Идите, не пожалеете! И еще, фотографии даже близко не передают всю красоту парка.
П
Полина
7 мая 2025
Экскурсия в парк мадам Нонг Нуч произвела на нас огромное впечатление! Удивительное место с потрясающими садами, экзотическими растениями и захватывающими шоу. Отдельное спасибо нашему гиду — благодаря его интересному рассказу и отличной организации прогулка стала по-настоящему увлекательной и комфортной. Огромная благодарность за внимание к деталям и тёплое отношение!
Ирина
5 мая 2025
Отличная экскурсия, всем советую. Получили огромнейшее эстетическое удовольствие. Особенно понравилась лично мне зона с орхидеями, там можно приобрести растения, которые разрешается, в таком виде провозить в багаже или ручной клади. Спасибо организаторам, все четко 👌
С
Светлана
5 мая 2025
Все понравилось, рекомендую 👍
Татьяна
21 апр 2025
Нонг Нуч - это невероятно красивейший сад! Обязательно всем необходимо посетить его хотя бы раз в жизни. Маршрут составлен отлично, но мы постоянно спешили, так как нужно было уложиться в
А
Антонина
15 апр 2025
Чудесная экскурсия на первую половину дня, ставлю 5+ за сад, шоу слонов, катание на слонах, и змей
Сад чудесен, стоит ехать даже не ради гида и истории, а ради красоты, флоры и фауны?
