Тропический сад Нонг Нуч - это не просто сад, а настоящий шедевр ландшафтного искусства. Здесь можно увидеть орхидеи, французский и европейский сады, а также уникальную аллею пальм.Гости смогут насладиться прогулкой

по парку, посетить выставки и шоу, а также, при желании, пообедать в ресторане с панорамным видом. Экскурсия включает рассказ гида о создании и истории парка, а также об интересных экспонатах и растениях

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Посещение парка Нонг Нуч лучше всего планировать в зимние месяцы, когда погода комфортна для прогулок на свежем воздухе. Это время идеально подходит для наслаждения красотой садов и проведения времени на открытых площадках.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.