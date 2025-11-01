Мои заказы

Из Паттайи - в парк растений «Нонг Нуч» (с обедом или без)

Погрузитесь в мир растений и ландшафтного дизайна в парке Нонг Нуч. Уникальные сады, орхидеи и обед с видом ждут вас
Тропический сад Нонг Нуч - это не просто сад, а настоящий шедевр ландшафтного искусства. Здесь можно увидеть орхидеи, французский и европейский сады, а также уникальную аллею пальм.

Гости смогут насладиться прогулкой
читать дальше

по парку, посетить выставки и шоу, а также, при желании, пообедать в ресторане с панорамным видом.

Экскурсия включает рассказ гида о создании и истории парка, а также об интересных экспонатах и растениях

5
18 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌺 Самый большой тропический сад в Таиланде
  • 🌿 Уникальные коллекции растений
  • 🍽️ Возможность обеда с видом
  • 📸 Отличные места для фото
  • 🚌 Комфортный трансфер
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Посещение парка Нонг Нуч лучше всего планировать в зимние месяцы, когда погода комфортна для прогулок на свежем воздухе. Это время идеально подходит для наслаждения красотой садов и проведения времени на открытых площадках.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Из Паттайи - в парк растений «Нонг Нуч» (с обедом или без)© Леонид
Из Паттайи - в парк растений «Нонг Нуч» (с обедом или без)© Леонид
Из Паттайи - в парк растений «Нонг Нуч» (с обедом или без)© Леонид
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Сад орхидей
  • Французский сад
  • Европейский сад
  • Сад суккулентов
  • Сад кадексных
  • Алея пальм
  • Сад камней
  • Долина динозавров
  • Небесный сад

Описание экскурсии

Книга рекордов Гиннесса занесла «Нонг Нуч» на свои страницы в качестве самого красивого сада. На экскурсии вы сможете с ним познакомиться. В программе:

  • Сад орхидей, который покорит вас изысканностью и разнообразием цветов
  • Французский сад, состязающийся в пышности и красоте со знаменитым Версалем. Это визитная карточка «Нонг Нуча»
  • Европейский сад — небольшой, но выразительный. Он перенесёт вас в уютные и стильные итальянские патио
  • Сад суккулентов поразит ваше воображение композициями из кактусов, в том числе гигантскими эхинокактусами
  • Сад кадексных заворожит идеальными формами растений
  • Аллея пальм, которая содержит самую большую в мире коллекцию этих вечнозелёных деревьев (более 1100)
  • Сад камней — точная копия Стоунхенджа
  • Долина динозавров — дань современному увлечению хозяина парка доисторическими рептилиями
  • Небесный сад, открытый совсем недавно — в 2022 году
  • Затем у вас будет свободное время (около 1,5 ч), чтобы погулять по парку или бесплатно посетить любые выставки и шоу на его территории
  • Гостей, у которых в билет включено питание, также ждёт шикарный обед (шведский стол с европейскими и тайскими блюдами) в ресторане

По дороге к парку гид расскажет вам его историю — от идеи создания до наших дней, а также о владельцах и наградах. А в парке — покажет самые интересные экспонаты и лучшие места для фото, поделится информацией о растениях. При этом гид — не ботаник, а экскурсия не подразумевает углублённого рассказа.

Организационные детали

  • В стоимость включено: услуги профессионального русскоговорящего гида, трансфер на комфортабельном микроавтобусе Toyota Toyota или аналогичном, доступ на все выставки и шоу на територии парка
  • Отдельно оплачиваются входные билеты — 350 батов. Детям ниже 120 см делаем скидку 100 батов на доплату остатка стоимости за экскурсию — укажите эту информацию при бронировании
  • Гости с включённым обедом и без едут на разном транспорте и идут по парку разными маршрутами, каждая со своим гидом
  • Доплата перед началом программы осуществляется только в тайских батах
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 08:00

Забронировать эту экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный (без обеда)$22
Вип (с обедом)$31
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ресепшне вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид
Леонид — ваша команда гидов в Паттайе
Провели экскурсии для 772 туристов
Здравствуйте! Наша команда специализируется на проведении обзорных, исторических и аутентичных программ по территории центрального Таиланда. Некоторые из членов команды прожили в Таиланде более 15 лет и свободно говорят на тайском
читать дальше

и английском языках, знают и могут рассказать о нём на уровне местных жителей. Также мы организовываем индивидуальные экскурсии по вашему запросу и интересу и предоставляем услуги сопровождающего-переводчика для посещения различных мест и уголков Таиланда.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Фотографии от путешественников
И
Ирина
1 ноя 2025
Экскурсовод построилась под темп нашей возрастной аудитории.
Все в спокойном темпе и понятно.
О
Ольга
23 окт 2025
Ненавязчивая экскурсия. Группа небольшая-это плюс). Сад красивый, рекомендую к посещению
Елизавета
Елизавета
19 окт 2025
Ездили на прогулку по тропическому саду Нонг Нуч с Натальей, очень увлекательная экскурсия получилась. Группа состояла из 13 человек, организовано было всё на отлично. Так,как группа была небольшая сбор туристов
читать дальше

прошёл быстро, дорога до ботанического сада была не долгой. Огромная территория парка с разнообразными тематическими садами, красивыми видами впечатляет. Завершилась наша прогулка увлекательными шоу слонов и красочным фольклорным и танцевальным шоу. Наталья нас сопровождала все время прогулки, рассказала много интересной информации. Спасибо за экскурсию. Рекомендую к посещению.

Т
Татьяна
18 окт 2025
Отличная экскурсия. Сад просто прекрасен, очень советую к посещению. Гид Наталья интересно рассказывала о растениях, истории создания сада и том, что там представлено. Единственный нюанс, чуть не хватило времени на
читать дальше

более детальное изучение сада, так как перемещение происходит группой и это замедляет осмотр. Хотелось ещё погулять, после обеда, в таком прекрасном месте, даже с увеличением стоимости экскурсии. Это будет стоить того. Там отдыхаешь душой. Спасибо огромное. Организация самой экскурсии на высоте. Отличные как менеджер, так и водитель, так и гид.

А
Артем
24 авг 2025
Забрали вовремя, транспорт новый, гид Наталья интересно рассказывала. Парк однозначно достоен посещения, все понравилось. Благодарю
В
Виктория
13 авг 2025
Парк очень красивый и заслуживает обязательного посещения. Гид Наталья интересно повествовала. Все понравилось. Спасибо.
Наталья
Наталья
24 июл 2025
Очень занимательная экскурсия и цена была очень привлекательная. Гиду спасибо
Очень занимательная экскурсия и цена была очень привлекательная. Гиду спасибоОчень занимательная экскурсия и цена была очень привлекательная. Гиду спасибоОчень занимательная экскурсия и цена была очень привлекательная. Гиду спасибоОчень занимательная экскурсия и цена была очень привлекательная. Гиду спасибоОчень занимательная экскурсия и цена была очень привлекательная. Гиду спасибоОчень занимательная экскурсия и цена была очень привлекательная. Гиду спасибоОчень занимательная экскурсия и цена была очень привлекательная. Гиду спасибо
К
Константин
11 июл 2025
Самые восторженные впечатления. Километры ботанических садов, скульптур и исторических сооружений. Гид Наталья провела нас через весь сад, интересно рассказывала. Рекомендую.
Н
Наталья
8 июн 2025
Все прошло хорошо. Гид Наталья очень понравилась. Экскурсией довольны. Спасибо
Т
Татьяна
25 мая 2025
Были в парке 24 мая 2025 года. Когда приехали шел дождь, но нас провели по павильонам с крышами. Вся экскурсия продумана! Свободное время полностью занимают шоу. Сами шоу интересные, красочные! Парк огромный! Очень рады, что взяли экскурсию с гидом! Надежда все рассказала, показала, везде провела без очереди! Идите, не пожалеете! И еще, фотографии даже близко не передают всю красоту парка.
Были в парке 24 мая 2025 года. Когда приехали шел дождь, но нас провели по павильонамБыли в парке 24 мая 2025 года. Когда приехали шел дождь, но нас провели по павильонамБыли в парке 24 мая 2025 года. Когда приехали шел дождь, но нас провели по павильонамБыли в парке 24 мая 2025 года. Когда приехали шел дождь, но нас провели по павильонамБыли в парке 24 мая 2025 года. Когда приехали шел дождь, но нас провели по павильонам
П
Полина
7 мая 2025
Экскурсия в парк мадам Нонг Нуч произвела на нас огромное впечатление! Удивительное место с потрясающими садами, экзотическими растениями и захватывающими шоу. Отдельное спасибо нашему гиду — благодаря его интересному рассказу и отличной организации прогулка стала по-настоящему увлекательной и комфортной. Огромная благодарность за внимание к деталям и тёплое отношение!
Экскурсия в парк мадам Нонг Нуч произвела на нас огромное впечатление! Удивительное место с потрясающими садами,
Ирина
Ирина
5 мая 2025
Отличная экскурсия, всем советую. Получили огромнейшее эстетическое удовольствие. Особенно понравилась лично мне зона с орхидеями, там можно приобрести растения, которые разрешается, в таком виде провозить в багаже или ручной клади. Спасибо организаторам, все четко 👌
Отличная экскурсия, всем советую. Получили огромнейшее эстетическое удовольствие. Особенно понравилась лично мне зона с орхидеями, тамОтличная экскурсия, всем советую. Получили огромнейшее эстетическое удовольствие. Особенно понравилась лично мне зона с орхидеями, тамОтличная экскурсия, всем советую. Получили огромнейшее эстетическое удовольствие. Особенно понравилась лично мне зона с орхидеями, тамОтличная экскурсия, всем советую. Получили огромнейшее эстетическое удовольствие. Особенно понравилась лично мне зона с орхидеями, там
С
Светлана
5 мая 2025
Все понравилось, рекомендую 👍
Татьяна
Татьяна
21 апр 2025
Нонг Нуч - это невероятно красивейший сад! Обязательно всем необходимо посетить его хотя бы раз в жизни. Маршрут составлен отлично, но мы постоянно спешили, так как нужно было уложиться в
читать дальше

тайминг, хотелось бы побольше побыть в саду, некоторые шоу уже не так интересны как сам сад (например, шоу змей). Гид Наталья потрясающая, отлично рассказала информацию по маршруту, достаточно интересно. Очень открытая и добрая. Рекомендую экскурсию к посещению!

Нонг Нуч - это невероятно красивейший сад! Обязательно всем необходимо посетить его хотя бы раз вНонг Нуч - это невероятно красивейший сад! Обязательно всем необходимо посетить его хотя бы раз вНонг Нуч - это невероятно красивейший сад! Обязательно всем необходимо посетить его хотя бы раз вНонг Нуч - это невероятно красивейший сад! Обязательно всем необходимо посетить его хотя бы раз вНонг Нуч - это невероятно красивейший сад! Обязательно всем необходимо посетить его хотя бы раз вНонг Нуч - это невероятно красивейший сад! Обязательно всем необходимо посетить его хотя бы раз вНонг Нуч - это невероятно красивейший сад! Обязательно всем необходимо посетить его хотя бы раз вНонг Нуч - это невероятно красивейший сад! Обязательно всем необходимо посетить его хотя бы раз вНонг Нуч - это невероятно красивейший сад! Обязательно всем необходимо посетить его хотя бы раз вНонг Нуч - это невероятно красивейший сад! Обязательно всем необходимо посетить его хотя бы раз в
А
Антонина
15 апр 2025
Чудесная экскурсия на первую половину дня, ставлю 5+ за сад, шоу слонов, катание на слонах, и змей
Сад чудесен, стоит ехать даже не ради гида и истории, а ради красоты, флоры и фауны?
Чудесная экскурсия на первую половину дня, ставлю 5+ за сад, шоу слонов, катание на слонах, и змейЧудесная экскурсия на первую половину дня, ставлю 5+ за сад, шоу слонов, катание на слонах, и змейЧудесная экскурсия на первую половину дня, ставлю 5+ за сад, шоу слонов, катание на слонах, и змейЧудесная экскурсия на первую половину дня, ставлю 5+ за сад, шоу слонов, катание на слонах, и змейЧудесная экскурсия на первую половину дня, ставлю 5+ за сад, шоу слонов, катание на слонах, и змей

