Ампхава — самый необычный город в Таиланде. Он построен на воде, и вместо улиц здесь каналы. Ампхава — родина двух королей, Рамы I и Рамы II, и любимый город отдыха столичных богачей.
Мы внимательно изучим тайскую Венецию, а ещё посетим храм Дракона, плавучий рынок Дамноен Садуак и Рынок раскрывающихся зонтов, через который ежедневно мчится поезд.
Мы внимательно изучим тайскую Венецию, а ещё посетим храм Дракона, плавучий рынок Дамноен Садуак и Рынок раскрывающихся зонтов, через который ежедневно мчится поезд.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Храм Дракона Ват Сампхан — один из самых необычных в Таиланде. Он представляет собой 50-метровое здание розового цвета, обвитое гигантским драконом. Недавно храм был реконструирован после нескольких лет запущенности, и сейчас можно подняться внутри тела дракона на самый верх, к открытой пасти. Длина Дракона — 300 м, высота здания — 17 этажей. Плавучий рынок Дамноен Садуакv — самый большой в Юго-Восточной Азии. Вас ждёт путешествие на лодке по торговым рядам. Рынок раскрывающихся зонтов в городке Самут Сонгхрам. Когда звучит гонг, весь рынок мгновенно сворачивается — ведь именно через него проходят железнодорожные пути, по которым проезжает Самут-Сонгкранский экспресс. После того, как поезд проедет, торговцы вновь возвращаются на места. Город Ампхава и небольшая пешеходная экскурсия по историческим кварталам тайской Венеции. Вкусный обед в уютном национальном ресторане в Ампхаве. Монастырь тайского бокса Ват Бан Кунг. Вы попробуете «Эликсир силы» у древнего фикуса, выросшего над часовней, и увидите небольшой монастырский зоопарк со спасёнными монахами животными. Вечерняя прогулка на лодке и наблюдение за мерцанием светлячков на прибрежных деревьях. Важная информация:
- В стоимость все включено: транспорт, питание, все входные билеты, прогулки на лодке.
- Экскурсию для вас проведет русскоговорящий гид из нашей команды.
- В мини-зоопарке спасённых животных, в основном, находятся брошенные животные в больном или немощном состоянии. Монахи стараются их вылечить, а миряне специально приезжают покормить, т. к. по тайским канонам именно забота о немощных живых существах «очищает» карму и позволяет человеку переродиться в следующей жизни в лучшей ипостаси.
По вторникам, четвергам и субботам в 06:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Дракона Ват Сампхан
- Плавучий рынок Дамноен Садуак
- Рынок раскрывающихся зонтов в городке Самут Сонгхрам
- Город на воде - Ампхава
- Монастырь тайского бокса Ват Бан Кунг
- Вечерняя прогулка на лодке и наблюдение за мерцанием светлячков на прибрежных деревьях
Что включено
- Полное трансферное обслуживание
- Работа профессионального русского гида
- Все входные билеты и специальные сборы
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ресепшн вашего отеля
Завершение: Ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам, четвергам и субботам в 06:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- В стоимость все включено: транспорт, питание, все входные билеты, прогулки на лодке
- Экскурсию для вас проведет русскоговорящий гид из нашей команды
- В мини-зоопарке спасённых животных, в основном, находятся брошенные животные в больном или немощном состоянии. Монахи стараются их вылечить, а миряне специально приезжают покормить, Т. К. по тайским канонам именно забота о немощных живых существах «очищает» карму и позволяет человеку переродиться в следующей жизни в лучшей ипостаси
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
8 янв 2025
Нам все очень понравилось! Гид Федор рассказывал много интересного. Все было размеренно, никто никуда не бежал. Все локации - это просто красота ☺️ И везде мы проводили достаточно времени, чтобы все посмотреть и насладиться. Отмечу очень вкусный обед.) Рекомендую эту экскурсию!
Входит в следующие категории Паттайи
Похожие экскурсии из Паттайи
Индивидуальная
Как у Анджелины Джоли: поездка к мастеру тайских татуировок
Путешествие в глубинку Таиланда к мастеру Сак Янт. Уникальная возможность сделать татуировку с глубоким смыслом и узнать её историю
1 дек в 05:00
2 дек в 05:00
от $200 за человека
Индивидуальная
Полёт на мотопараплане в Паттайе: адреналин и великолепные виды
Взлетите над Паттайей на мотопараплане, наслаждаясь свободой полёта и неповторимыми пейзажами Таиланда
Начало: Недалеко от восточного аэропорта Паттайи
Сегодня в 16:30
Завтра в 06:00
$182 за человека
Водная прогулка
Из Паттайи на райский остров Ко Кхам
Отдохнуть на сказочном острове со светлым песком и прозрачной бирюзовой водой
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 08:00
1 дек в 08:00
4 дек в 08:00
$87 за человека