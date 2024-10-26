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доберемся? А где? А почему. Но Саша все наши запросы и хотелки, а так же информационную атаку выдержала достойно. Респект и уважуха, как говориться. Мы не из привередливых, но такое путешествие совершали впервые и нам были важны все мелочи. С учетом того, что отдыхать мы летели на Пхукет, а предстоял еще внутренний переедет до Бангкока, ночевка и выезд к Джею. Договорились, что Саша заберет нас из отеля в 7 утра. Минута в минуту встретились, это с учетом того, что от дома до нашей транзитной гостиницы, Саше своим ходом 1,5 часа добираться. Сели-поехали. В пути около 2х часов по 6ти полосным хайвеям на очень комфортном внедорожнике с погружением в культуру Тайланда по средствам увлекательного диалога и время пролетело как 10 минут. Саша оооочнь много знает про Тайланд, а именно какой он есть на самом деле, а не такой каким нам его рассказывают туроператоры. Были приятно удивлены, что процесс нанесения Янтов начался с ритуала обращения к богам и собственникам. После начался диалог с Джеем, на предмет выяснения какие Янты нам нужны. Отмечу, что Саша прекрасно владеет Тайским и в точности доносит до мастера ваши потребности. О стерильности: все иглы, используемые для набивки, у Джея стерильны и вскрываются при посетители. Сам Джей очень доброжелателен и терпелив в диалоге. Чувствуется, что в свое дело вкладывает часть души. После нанесения Янтов поболтали с мастером, он дал наставления и рассказал о запретах. Очень настойчиво и терпеливо. Приятным сюрпризом стал презент от Джея в виде мантр на ткани. Такие используются в качестве оберега. Обратная дорога, по ощущениям, заняла меньше времени, а Саша довезла нас прямо до аэропорта. Уставшие, но довольные мы вернулись на Пхукет. Этот трип стал для нас удивительной и приятной поездкой, оставившей самые яркие и добрые впечатления. Я вам стотысячьраз рекомендую Сашу и как гида и как переводчика и как приятеля и как водителя и как наставника и как товарища, которому можно доверить такое важное мероприятие как татуировка СакЯнт