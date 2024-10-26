Как у Анджелины Джоли: поездка к мастеру тайских татуировок

Путешествие в глубинку Таиланда к мастеру Сак Янт. Уникальная возможность сделать татуировку с глубоким смыслом и узнать её историю
Индивидуальная экскурсия к мастеру тайских татуировок Сак Янт предлагает уникальный опыт. Мастер Джей вручную наносит рисунки, используя древние техники.

Экскурсия включает трансфер и услуги переводчика, который поможет понять значение татуировок и выбрать подходящий узор. Возможность сделать татуировку и узнать о правильном уходе за ней. Путешествие занимает около 3 часов в одну сторону
5
3 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Уникальный мастер Сак Янт
  • 🗣 Поддержка переводчика
  • 🖌 Ручная техника нанесения
  • 🚗 Комфортный трансфер
  • 🔍 Погружение в культуру
  • 💡 Узнать значение татуировок
    • Как у Анджелины Джоли: поездка к мастеру тайских татуировок
    Как у Анджелины Джоли: поездка к мастеру тайских татуировок
    Как у Анджелины Джоли: поездка к мастеру тайских татуировок
    Ближайшие даты:
    Время начала: 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

    Что можно увидеть

  • Рабочее место мастера
  • Инструменты и чернила

    • Описание экскурсии

    Мы отправимся к мастеру по татуировкам Сак Янт Джею, которому удалось сохранить баланс между традиционным подходом и современными нормами. Он наносит рисунок вручную длинной тонкой иглой, которую получил от своего учителя — буддистского монаха. Но использует одноразовые наконечники для каждого клиента.

    Я — переводчик, и я помогу вам пообщаться с Джеем. Вы услышите об истории Сак Янт и их значении. Рассмотрите рабочее место мастера, его инструменты и чернила. Узнаете, что таит в себе Сак Янт, как появился и для чего нужен. Разберётесь, как правильно выбрать узор именно для себя. И, если захотите, сделаете татуировку — я обязательно расскажу, как ухаживать за ней.

    Организационные детали

    • В стоимость включено: трансфер (на автомобиле Isuzu или такси), сопровождение гида-переводчика
    • Дополнительные расходы (по желанию): татуировка — $100–300 в зависимости от размера и сложности (оплачивается в батах), обед
    • Дорога на автомобиле в одну сторону занимает около 3 часов. Если нужно детское кресло, сообщите заранее

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный$100
    Дети до 12 летБесплатно
    Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 12 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 3 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
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    4
    3
    2
    1
    Александр
    26 окт 2024
    Начнем с того, что Александру мы нашли в соцсетях в середине 2024 года. И понеслось…. Миллион пятьсот вопросов а что? А как? А во сколько? А какая цена? А как
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    доберемся? А где? А почему. Но Саша все наши запросы и хотелки, а так же информационную атаку выдержала достойно. Респект и уважуха, как говориться. Мы не из привередливых, но такое путешествие совершали впервые и нам были важны все мелочи. С учетом того, что отдыхать мы летели на Пхукет, а предстоял еще внутренний переедет до Бангкока, ночевка и выезд к Джею. Договорились, что Саша заберет нас из отеля в 7 утра. Минута в минуту встретились, это с учетом того, что от дома до нашей транзитной гостиницы, Саше своим ходом 1,5 часа добираться. Сели-поехали. В пути около 2х часов по 6ти полосным хайвеям на очень комфортном внедорожнике с погружением в культуру Тайланда по средствам увлекательного диалога и время пролетело как 10 минут. Саша оооочнь много знает про Тайланд, а именно какой он есть на самом деле, а не такой каким нам его рассказывают туроператоры. Были приятно удивлены, что процесс нанесения Янтов начался с ритуала обращения к богам и собственникам. После начался диалог с Джеем, на предмет выяснения какие Янты нам нужны. Отмечу, что Саша прекрасно владеет Тайским и в точности доносит до мастера ваши потребности. О стерильности: все иглы, используемые для набивки, у Джея стерильны и вскрываются при посетители. Сам Джей очень доброжелателен и терпелив в диалоге. Чувствуется, что в свое дело вкладывает часть души. После нанесения Янтов поболтали с мастером, он дал наставления и рассказал о запретах. Очень настойчиво и терпеливо. Приятным сюрпризом стал презент от Джея в виде мантр на ткани. Такие используются в качестве оберега. Обратная дорога, по ощущениям, заняла меньше времени, а Саша довезла нас прямо до аэропорта. Уставшие, но довольные мы вернулись на Пхукет. Этот трип стал для нас удивительной и приятной поездкой, оставившей самые яркие и добрые впечатления. Я вам стотысячьраз рекомендую Сашу и как гида и как переводчика и как приятеля и как водителя и как наставника и как товарища, которому можно доверить такое важное мероприятие как татуировка СакЯнт

    А
    4 окт 2024
    Очень рады, что встретили Александру) Очень душевный человек)
    Поездка была весёлой, узнали много интересного о жизни в Таиланде, начиная от культуры, заканчивая необычными открытиями для себя)
    Привезла к мастеру, обо всем тщательно
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    поговорили, видно что они поддерживают постоянный контакт, рассказала обо всех трактовках рисунков, время пролетело быстро и интересно)
    Также доставила нас прямо к отелю)
    Выражаю огромное почтение и благодарность за ваш бесценный труд и помощь)
    Надеюсь ещё встретимся)

    М
    4 окт 2024
    Всё прошло на высшем уровне. Забронировал, Александра всегда на связи, даже помогла с некоторыми проблемами, которые не касались заказа. Удобно заказывать на сайте, с приятным бонусом(скидка 30 %) Подробно рассказала
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    про культуру Тайланда и непосредственно про сам Сак Янт. Оперативно доехали до места, слушая интересные истории. Аджян живёт у берегу реки, очень красивое место. Нас было двое, всего за 5 часов, нам нанесли желаемые янты, при этом воспользовалися рекомендациями и советами аджян Джея и Александры, которая всегда была рядом и помогала с любыми вопросами. Янты очень аккуратно выполнены, со своим особым смыслом и значением. Надеюсь это не первый мой визит.

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