Индивидуальная экскурсия к мастеру тайских татуировок Сак Янт предлагает уникальный опыт. Мастер Джей вручную наносит рисунки, используя древние техники.
Экскурсия включает трансфер и услуги переводчика, который поможет понять значение татуировок и выбрать подходящий узор. Возможность сделать татуировку и узнать о правильном уходе за ней. Путешествие занимает около 3 часов в одну сторону
Экскурсия включает трансфер и услуги переводчика, который поможет понять значение татуировок и выбрать подходящий узор. Возможность сделать татуировку и узнать о правильном уходе за ней. Путешествие занимает около 3 часов в одну сторону
6 причин купить эту экскурсию
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Мы отправимся к мастеру по татуировкам Сак Янт Джею, которому удалось сохранить баланс между традиционным подходом и современными нормами. Он наносит рисунок вручную длинной тонкой иглой, которую получил от своего учителя — буддистского монаха. Но использует одноразовые наконечники для каждого клиента.
Я — переводчик, и я помогу вам пообщаться с Джеем. Вы услышите об истории Сак Янт и их значении. Рассмотрите рабочее место мастера, его инструменты и чернила. Узнаете, что таит в себе Сак Янт, как появился и для чего нужен. Разберётесь, как правильно выбрать узор именно для себя. И, если захотите, сделаете татуировку — я обязательно расскажу, как ухаживать за ней.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер (на автомобиле Isuzu или такси), сопровождение гида-переводчика
- Дополнительные расходы (по желанию): татуировка — $100–300 в зависимости от размера и сложности (оплачивается в батах), обед
- Дорога на автомобиле в одну сторону занимает около 3 часов. Если нужно детское кресло, сообщите заранее
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$100
|Дети до 12 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Паттайе
Мне 41 год, я без малого 20 лет в Таиланде. Свободно владею тайским языком, эти знания дали мне возможность изучить менталитет и культурные особенности тайцев не только по книжкам. СЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Александр
26 окт 2024
Начнем с того, что Александру мы нашли в соцсетях в середине 2024 года. И понеслось…. Миллион пятьсот вопросов а что? А как? А во сколько? А какая цена? А как
А
Анна
4 окт 2024
Очень рады, что встретили Александру) Очень душевный человек)
Поездка была весёлой, узнали много интересного о жизни в Таиланде, начиная от культуры, заканчивая необычными открытиями для себя)
Привезла к мастеру, обо всем тщательно
Поездка была весёлой, узнали много интересного о жизни в Таиланде, начиная от культуры, заканчивая необычными открытиями для себя)
Привезла к мастеру, обо всем тщательно
М
Марк
4 окт 2024
Всё прошло на высшем уровне. Забронировал, Александра всегда на связи, даже помогла с некоторыми проблемами, которые не касались заказа. Удобно заказывать на сайте, с приятным бонусом(скидка 30 %) Подробно рассказала
Входит в следующие категории Паттайи
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