Вы увидите поезд, проходящий прямо сквозь рынок, прогуляетесь по «тайской Венеции» Ампхаве, встретите игривых обезьян-крабоедов в мангровых зарослях и заглянете в храм, оплетённый корнями баньяна. Белоснежные соляные поля, легенды о Будде и волшебное мерцание светлячков на закате превратят эту поездку в настоящую палитру впечатлений!

Описание экскурсии

6:00 — сбор по отелям

Знакомство с гидом, рассказ о маршруте.

10:30 — пещерный храм с Лежащим Буддой

Буддийские легенды, обсуждение позы Будды как символа ухода в нирвану.

12:00 — соляные поля

Белоснежные просторы и рассказ о традиционной добыче соли.

14:00 — прогулка на лодке по мангровым зарослям

Зелёные туннели и встреча с крабоедами-макаками.

15:00 — рынок раскрывающихся зонтов Меклонг (Mae Klong Railway Market)

Феноменальный рынок: за секунды до прихода поезда торговцы убирают товар, а сразу после снова раскладывают его на рельсах.

16:00 — храм в дереве (Wat Bang Kung)

Буддийская святыня, оплетённая корнями баньяна.

18:30 — Ампхава («тайская Венеция»)

Прогулка на лодке, закат и мерцающие светлячки, превращающие город на воде в волшебную сказку.

22:30 — возвращение в Паттайю

Вы узнаете:

как в Самут Сонгкхраме веками добывают соль

какие легенды связаны с позой Лежащего Будды

как обезьяны научились ловить крабов и нырять в реку

что символизируют корни фикуса, оплетающие храм Wat Bang Kung

Организационные детали