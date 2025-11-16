Вы увидите поезд, проходящий прямо сквозь рынок, прогуляетесь по «тайской Венеции» Ампхаве, встретите игривых обезьян-крабоедов в мангровых зарослях и заглянете в храм, оплетённый корнями баньяна.
Белоснежные соляные поля, легенды о Будде и волшебное мерцание светлячков на закате превратят эту поездку в настоящую палитру впечатлений!
Белоснежные соляные поля, легенды о Будде и волшебное мерцание светлячков на закате превратят эту поездку в настоящую палитру впечатлений!
Описание экскурсии
6:00 — сбор по отелям
Знакомство с гидом, рассказ о маршруте.
10:30 — пещерный храм с Лежащим Буддой
Буддийские легенды, обсуждение позы Будды как символа ухода в нирвану.
12:00 — соляные поля
Белоснежные просторы и рассказ о традиционной добыче соли.
14:00 — прогулка на лодке по мангровым зарослям
Зелёные туннели и встреча с крабоедами-макаками.
15:00 — рынок раскрывающихся зонтов Меклонг (Mae Klong Railway Market)
Феноменальный рынок: за секунды до прихода поезда торговцы убирают товар, а сразу после снова раскладывают его на рельсах.
16:00 — храм в дереве (Wat Bang Kung)
Буддийская святыня, оплетённая корнями баньяна.
18:30 — Ампхава («тайская Венеция»)
Прогулка на лодке, закат и мерцающие светлячки, превращающие город на воде в волшебную сказку.
22:30 — возвращение в Паттайю
Вы узнаете:
- как в Самут Сонгкхраме веками добывают соль
- какие легенды связаны с позой Лежащего Будды
- как обезьяны научились ловить крабов и нырять в реку
- что символизируют корни фикуса, оплетающие храм Wat Bang Kung
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе, сопровождение русского и тайского гидов, все входные билеты и специальные сборы, обед
- Оплата остатка стоимости производится на месте только в тайских батах
- Для посещения храма необходима подходящая одежда: футболка по локоть и шорты ниже колен либо штаны
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в среду, пятницу и воскресенье в 06:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — Организатор в Паттайе
Мы с 2011 года в туризме и знаем Таиланд как родной. Организуем авторские экскурсии по всему Королевству — от шумной столицы до уединённых островов. Наша команда русскоговорящих гидов-энтузиастов с удовольствием поделится тайнами и легендами Таиланда и покажет вам его самые удивительные места.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Natalia
16 ноя 2025
Гид Людмила от бога,интересно рассказала,как урок истории, восторге.
Яна
20 окт 2025
Великолепная экскурсия, море впечатлений от каждого посещеноого места. Гид ответил на все интересующие вопросы.
Поезд на рынке это просто что-то невероятное, пока он ждал своего отправления, удалось сделать колоритные фото. Плавучий рынок и светлячки понравятся не только романтика, но и тем кто любит восхищаться другой страной и чудеса природы. Поездка была аутентичной. Рекомендую!
Поезд на рынке это просто что-то невероятное, пока он ждал своего отправления, удалось сделать колоритные фото. Плавучий рынок и светлячки понравятся не только романтика, но и тем кто любит восхищаться другой страной и чудеса природы. Поездка была аутентичной. Рекомендую!
Входит в следующие категории Паттайи
Похожие экскурсии из Паттайи
Водная прогулка
Многоликий Таиланд: групповое путешествие из Паттайи
Пещерный храм, река обезьян, рынок на ж/д и вечерняя прогулка на лодке
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: во вторник и субботу в 06:15
22 ноя в 06:15
25 ноя в 06:15
$128 за человека
Билеты
Паттайя: билет в храм Истины
Начало: Храм Истины, 206/2 Moo 5, Soi Naklua 12, Naklua
Расписание: Храм открыт с 09:00 до 18:00
Завтра в 09:00
21 ноя в 09:00
650 ฿ за билет
-
24%
Мини-группа
до 12 чел.
Аутентичный Таиланд: город на воде, мангровый лес и рынок на рельсах
Увидеть настоящий Таиланд на экскурсии из Паттайи
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 06:30
21 ноя в 06:30
23 ноя в 06:30
$84
$111 за человека