Евгений К. проводит ещё 2 экскурсии

Тайский бокс или муай тай — боевое искусство Таиланда, произошедшее из древнего тайского боевого искусства муай боран.
Сегодня муай тай по-прежнему обладает огромной популярностью как в Таиланде, так и за его пределами. Для многих тайских мужчин, муай тай — единственный способ выбиться из нищеты. За обычный бой на стадионах Таиланда платят от 1500 бат на севере до 7000 бат в туристических районах на юге Таиланда.
Отличительной особенностью муай тай является традиционная молитва Вай кру и церемониальный танец 💃 рам муай, предшествующие каждой схватке.
Приглашаем вас на это шоу об этом жестоком виде спорта, которым славится Тайланд!
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