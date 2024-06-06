1 чел.
По популярности
Групповая
13 часов
Из Паттайи в Камбоджу: по следам Лары Крофт в мини-группе
Окунитесь в атмосферу Кхмерской империи: экскурсия из Паттайи в Камбоджу с посещением Ангкор-Вата и Та-Прома
Начало: По месту вашего проживания в Паттайе
«Национальное фольклорное шоу Апсара»
Расписание: во вторник в 08:00
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
$220 за человека
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия в Бангкок из Паттайи: вечерний круиз и храмы
Приглашаем в увлекательное путешествие по Бангкоку из Паттайи! Откройте для себя величие города на речном круизе
Начало: На ресепшен вашего отеля
«В местах для фотосъёмки (таких как небоскребы, смотровые точки, ТРЦ и шоу фонтанов) гид сначала поможет вам сориентироваться на местности»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$110 за человека
Мини-группа
5.5 часов
Путешествие в Тропический сад Нонг Нуч - Жемчужина Паттайи
Погрузитесь в мир тропической флоры и уникальных экспозиций, посетив сады Нонг Нуч в Паттайе
Начало: От вашего отеля
«7:00-8:00 Сбор гостей по отелям и выезд в парк8:40 — 13:30 Путешествие по парку10:30 Начало шоу программы13:30 Завершение программы и отправление в отели»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$34 за человека
Групповая
8 часов
Трансфер + билет в аквапарк Columbia Pictures Aquaverse
Забудьте о заботах с трансфером в Columbia Pictures Aquaverse - аквапарк с голливудскими шоу
Начало: На ресепшен вашего отеля
«Территория парка развлечений поделена на 11 тематических зон, в каждой из которой проводятся шоу и расположены водные горки и аттракционы»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$57 за человека
Групповая
13 часов
Новый вечерний Бангкок: панорамы, храмы и круиз
Откройте для себя вечерний Бангкок с высоты 314 метров, посетите древние храмы, прогуляйтесь по парку Люмпини и насладитесь круизом по реке Чаупхрая
Начало: Ваш отель
«19:00 Шоу фонтанов с лазерной подсветкой и музыкальным оформлением это отдельное приключение»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
3 500฿ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья6 июня 2024Спасибо организатору! Программа в целом традиционная для Камбоджи: храм, озеро, летучие собачки,кофейный магазин… Главное - гиды и организационные детали. Все
- ААртем29 мая 2024Цена качество полностью отвечает. Маршрут построен хорошо, трансфер вполне комфортабельных машинах, местная еда выбрано под нас, так что все вкусно
- ЕЕлена27 апреля 2024Экскурсия понравилась,от маршрута до организации. Михаил был внимателен ко всем туристам. Получила адреналин на смотровой площадке Skywalk со стеклянным полом,релакс при кормлении черепашек в храме. Прогулка по набережной порадовала.
- ААлексей16 апреля 2024Спасибо за отличную экскурсию, Домиру большое спасибо, молодец отлично, всё и интересно и позновательно, узнали много интересного, нам понравилось, очень красиво. Спасибо большое вам всем, мы были на трех экскурсиях, все на высшем уровне, так держать!!!!
- ЕЕкатерина13 апреля 2024В целом масштаб данной экскурсии на 5+, рекомендую однозначно к посещению, но не хватило времени насладиться всей красотой Анкора тк
- аандрей3 апреля 2024Добрый! Экскурсия сегодня понравилась. Очень интересен оказался, вопреки ожиданиям, сам обьект. Достаточно разнообразен. Профессионально работал гид по имени Дамир. С
- ЮЮлия20 марта 2024Очень красивый сад, расположенный на огромной территории. Посмотрели все заявленные в программе локации. Будет интересно всем: и мужчинам (гараж с
- ЛЛена6 декабря 2022Входной билет со скидкой в кабаре AlcazarПрекрасно проведенное время. Шоу проходит динамично. Так что, кажется что пролетело за один миг
- ЮЮлия6 декабря 2022«Шоу Тиффани» в Паттайе: входной билет на травести-шоу в кабареХорошее шоу, но фотографировать нельзя. После этого вы сможете сфотографироваться с исполнителями, но правда за доп. плату
- ММарта1 декабря 2022«Шоу Тиффани» в Паттайе: входной билет на травести-шоу в кабареВы должны увидеть это
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Билеты на шоу»
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