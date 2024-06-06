Посетите невероятные шоу в Паттайе

Найдено 5 экскурсий в категории «Билеты на шоу» в Паттайе, цены от $34. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Паттайи в Камбоджу: по следам Лары Крофт в мини-группе
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
28 отзывов
Из Паттайи в Камбоджу: по следам Лары Крофт в мини-группе
Окунитесь в атмосферу Кхмерской империи: экскурсия из Паттайи в Камбоджу с посещением Ангкор-Вата и Та-Прома
Начало: По месту вашего проживания в Паттайе
«Национальное фольклорное шоу Апсара»
Расписание: во вторник в 08:00
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
$220 за человека
Знакомство с Бангкоком в мини-группе (из Паттайи)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Групповая экскурсия в Бангкок из Паттайи: вечерний круиз и храмы
Приглашаем в увлекательное путешествие по Бангкоку из Паттайи! Откройте для себя величие города на речном круизе
Начало: На ресепшен вашего отеля
«В местах для фотосъёмки (таких как небоскребы, смотровые точки, ТРЦ и шоу фонтанов) гид сначала поможет вам сориентироваться на местности»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$110 за человека
Тропический сад Нонг Нуч
🚗 На машине
Мини-группа
5.5 часов
15 отзывов
Путешествие в Тропический сад Нонг Нуч - Жемчужина Паттайи
Погрузитесь в мир тропической флоры и уникальных экспозиций, посетив сады Нонг Нуч в Паттайе
Начало: От вашего отеля
«7:00-8:00 Сбор гостей по отелям и выезд в парк8:40 — 13:30 Путешествие по парку10:30 Начало шоу программы13:30 Завершение программы и отправление в отели»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$34 за человека
Трансфер в развлекательный комплекс Columbia Pictures Aquaverse + билет
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Трансфер + билет в аквапарк Columbia Pictures Aquaverse
Забудьте о заботах с трансфером в Columbia Pictures Aquaverse - аквапарк с голливудскими шоу
Начало: На ресепшен вашего отеля
«Территория парка развлечений поделена на 11 тематических зон, в каждой из которой проводятся шоу и расположены водные горки и аттракционы»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$57 за человека
Новый вечерний Бангкок
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Новый вечерний Бангкок: панорамы, храмы и круиз
Откройте для себя вечерний Бангкок с высоты 314 метров, посетите древние храмы, прогуляйтесь по парку Люмпини и насладитесь круизом по реке Чаупхрая
Начало: Ваш отель
«19:00 Шоу фонтанов с лазерной подсветкой и музыкальным оформлением это отдельное приключение»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
3 500฿ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Из Паттайи в Камбоджу: по следам Лары Крофт в мини-группе
    Спасибо организатору! Программа в целом традиционная для Камбоджи: храм, озеро, летучие собачки,кофейный магазин… Главное - гиды и организационные детали. Все
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    мои оценки максимальные! Группа была маленькая, всего 11 человек, но в низкий сезон набрать и столько - это победа! А нам, туристам, было в такой небольшой компании очень комфортно. Гиды Оскар-первый день и Лин- второй день. Профессионалы своего дела! Молодцы! По времени - всё четко по плану, практически минута в минуту. Вернулись только позже, чем планировали на час, но нас высаживали почти последних и были пробки, простительно… Из замечаний или вернее пожеланий к организаторам. На озеро, возможно, не стоит возить туристов, когда вода такая мелкая или брать более мобильную легкую лодку… в принципе мы ничего не увидели. . я второй раз была здесь, есть с чем сравнить.. этот пункт программы в вашем исполнении разочаровал, но не испортил общего впечатления. Итого: ЭКСКУРСИЮ И ОРГАНИЗАТОРА РЕКОМЕНДУЮ!

  • А
    Артем
    29 мая 2024
    Из Паттайи в Камбоджу: по следам Лары Крофт в мини-группе
    Цена качество полностью отвечает. Маршрут построен хорошо, трансфер вполне комфортабельных машинах, местная еда выбрано под нас, так что все вкусно
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    и никакого дискомфорта нет. Отдельно хотел упомянуть наших гидов Оскара и Лин-а очень хорошо рассказывают про быт и жизнь в Камбоджи.

  • Е
    Елена
    27 апреля 2024
    Знакомство с Бангкоком в мини-группе (из Паттайи)
    Экскурсия понравилась,от маршрута до организации. Михаил был внимателен ко всем туристам. Получила адреналин на смотровой площадке Skywalk со стеклянным полом,релакс при кормлении черепашек в храме. Прогулка по набережной порадовала.
  • А
    Алексей
    16 апреля 2024
    Тропический сад Нонг Нуч
    Спасибо за отличную экскурсию, Домиру большое спасибо, молодец отлично, всё и интересно и позновательно, узнали много интересного, нам понравилось, очень красиво. Спасибо большое вам всем, мы были на трех экскурсиях, все на высшем уровне, так держать!!!!
  • Е
    Екатерина
    13 апреля 2024
    Из Паттайи в Камбоджу: по следам Лары Крофт в мини-группе
    В целом масштаб данной экскурсии на 5+, рекомендую однозначно к посещению, но не хватило времени насладиться всей красотой Анкора тк
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    вся поездка бегом. Но обо все по порядку: 1. Время в пути между Тайландом и Камбоджей где-то часов 8, водитель останавливается несколько раз, можно сходить в туалет или перекусить. 2. Минвен, на котором нас везли вполне комфортабельный, нам повезло и в группе было всего 9 чел. 3. Границу прошли быстро, паспорта забрал гид, сразу, как перешли границу и вернул на след день, для проставления визы в паспорте, так что не переживайте, на обратном пути вам его вернут. 4. По дороге с границы до обеда (ресторана) гид в минивене рассказывал про историю Камбоджи. Сразу хочу сказать, мое субъективное мнение, вся программа немного скомкана (рассказ гида), все очень быстро, не успеваешь насладиться и проникнуться. 5. Обеды 2 (два) дня вполне себе нормальные, голодными не останетесь, на столе несколько блюд: суп, салаты, закуски, рестораны хорошие, чистые, можно заказать напитки, в тч алкогольные. Пиво 2 $. 6. Далее нас разместили в отеле, расположение шикарное, недалеко от ночного рынка, на троих тук тук 3$. Отель хороший, соответствует 4*, халаты, полотенца, мыльные принадлежности, питьевую воду выдают, чисто и уютно. 6. Посещение озера, это прогулка на лодке, с остановкой в магазине на озере, очень колоритно, ничего особенно кто-то скажет, но я однозначно рекомендую! 7. Затем быстрый заезд на рынок, кофейный магазин, кто не покупал кофе, рядом кафе, мы пили пиво 20 Батт. 8. Далее мы отправились на ужин, шикарный ресторан, шведский стол, даже самый большой привереда найдет чем полакомиться, выбор блюд огромный, есть уголок блюд для веганов. Пиво в баре 4$. Программа с танцами отличная, очень понравилась, все красочно. 9. Далее нас отвезли в отель и мы самостоятельно отправились погуляли по городу. 10. Подъем на след день ранний, тк программа большая и днём по жаре передвигаться просто невозможно. 11. Ребята, не отставайте от группы, дают немного времени погулять, но если не успеешь подойти в обозначенное время к автобусу, могут там и оставить, единственный плюс, что все локации недалеко друг от друга и можно доехать на тук-туке. А вот к чему я это: у нас в группе парень опоздал и его оставили на первой локации, он самостоятельно добирался в отель. 12. Анкор впечатлил своим величием, когда находишься там, там такая энергетика сумасшедшая, я до сих пор под огромным впечатлением. Еще кормили мартышек на последней локации, не переживайте, они очень милые, не агрессивные. 13. И да, что хотела еще отметить, стоимость данной экскурсии в Тайланде (на улице) дешевле, чем на данном сайте. Причем все покупали через разные источники и абсолютно у каждого разная стоимость, но на данном сайте дороже всего. 14. Вся экскурсия построена плотно, я бы даже согласилась пусть стоимость была бы подороже, но 3 дня для посещения всех достопримечательностей и побольше времени на Анкор, потому что его масштабами и красотой невозможно налюбоваться. 15. Как итог, Камбоджа в моем сердечке заняла свое особенное место, эта страна, ее колорит, впечатляет.

    В целом масштаб данной экскурсии на 5+, рекомендую однозначно к посещению, но не хватило времени насладитьсяВ целом масштаб данной экскурсии на 5+, рекомендую однозначно к посещению, но не хватило времени насладитьсяВ целом масштаб данной экскурсии на 5+, рекомендую однозначно к посещению, но не хватило времени насладитьсяВ целом масштаб данной экскурсии на 5+, рекомендую однозначно к посещению, но не хватило времени насладитьсяВ целом масштаб данной экскурсии на 5+, рекомендую однозначно к посещению, но не хватило времени насладитьсяВ целом масштаб данной экскурсии на 5+, рекомендую однозначно к посещению, но не хватило времени насладитьсяВ целом масштаб данной экскурсии на 5+, рекомендую однозначно к посещению, но не хватило времени насладитьсяВ целом масштаб данной экскурсии на 5+, рекомендую однозначно к посещению, но не хватило времени насладитьсяВ целом масштаб данной экскурсии на 5+, рекомендую однозначно к посещению, но не хватило времени насладиться
  • а
    андрей
    3 апреля 2024
    Тропический сад Нонг Нуч
    Добрый! Экскурсия сегодня понравилась. Очень интересен оказался, вопреки ожиданиям, сам обьект. Достаточно разнообразен. Профессионально работал гид по имени Дамир. С
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    увлечением рассказал всё что знает, был очень заинтересован в наших впечатлениях и был крайне внимателен ко всей группе. Молодец! Хочется пожелать ему успеха! Спасибо! 🤝🙋🏻‍♂️

  • Ю
    Юлия
    20 марта 2024
    Тропический сад Нонг Нуч
    Очень красивый сад, расположенный на огромной территории. Посмотрели все заявленные в программе локации. Будет интересно всем: и мужчинам (гараж с
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    коллекцией автомобилей не оставит равнодушными), и женщинам (восхищаться цветами здесь можно бесконечно), и детям (представлена целая долина динозавров). Единственное, в первый час экскурсии темп был очень быстрым, возможно, чтобы мы вовремя успели на Шоу слонов.

  • Л
    Лена
    6 декабря 2022
    Входной билет со скидкой в кабаре Alcazar
    Прекрасно проведенное время. Шоу проходит динамично. Так что, кажется что пролетело за один миг
  • Ю
    Юлия
    6 декабря 2022
    «Шоу Тиффани» в Паттайе: входной билет на травести-шоу в кабаре
    Хорошее шоу, но фотографировать нельзя. После этого вы сможете сфотографироваться с исполнителями, но правда за доп. плату
  • М
    Марта
    1 декабря 2022
    «Шоу Тиффани» в Паттайе: входной билет на травести-шоу в кабаре
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Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Билеты на шоу»

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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
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Сколько стоит экскурсия по Паттайе в июне 2024
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