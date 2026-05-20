Легендарный железнодорожный рынок зонтиков, древний храм Ват Банг Кунг, исторический мост через реку Квай, горячие источники Хин Дат, водопад Сай Йок Ной — всё это и многое другое ждёт вас в программе. Маршрут насыщенный, но сбалансированный — гиды и проверенная логистика сделают поездку лёгкой, яркой и комфортной.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

День 1: погружение в культуру и природу

2:30–3:00 — выезд из отелей Паттайи. По дороге гид расскажет о маршруте, истории региона и основных достопримечательностях

6:00 — рынок раскрывающихся зонтиков Самут Сонгкхрам. Завтрак в кафе на рельсах с видом на проходящий поезд

7:00 — храм Ват Банг Кунг и школа тайского бокса. Обряд на удачу, осмотр фресок и корней деревьев, поглотивших строение

8:00 — плавучая деревня Дамноен Садуак. Катание на длиннохвостых лодках по живописным каналам

9:30 — мост через реку Квай. Знакомство с событиями Второй мировой войны

11:00 — обед в европейском стиле

12:00 — водопад Эраван. Прогулка по национальному парку, купание в 7-уровневых каскадах

16:00 — заселение в отель на реке Квай

17:00 — сплав по реке Квай. Комфортный плот с местами для отдыха, столами и качелями

19:00 — ужин в отеле (шведский стол)

День 2: приключения и духовные открытия

6:00 — завтрак в отеле с видом на реку и джунгли

7:00 — горячие источники Хин Дат. Купание в радоновых бассейнах под открытым небом

8:00 — водопад Сай Йок Ной и железная дорога смерти. Прогулка, фото у путей и японского паровоза

11:00 — обед в европейском стиле

12:00 — храм Ват Там Сыа. Восхождение, осмотр статуи Будды и нетленного тела монаха, ритуал повязывания верёвочек на удачу

14:00 — отправление в Паттайю. Прибытие ориентировочно в 19:00

Организационные детали