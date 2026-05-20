Река Квай + Тайский экспресс: культовый маршрут на 2 дня (всё включено)

Купаемся, сплавляемся, снимаем киношные кадры и чувствуем тот самый Таиланд
Легендарный железнодорожный рынок зонтиков, древний храм Ват Банг Кунг, исторический мост через реку Квай, горячие источники Хин Дат, водопад Сай Йок Ной — всё это и многое другое ждёт вас в программе.

Маршрут насыщенный, но сбалансированный — гиды и проверенная логистика сделают поездку лёгкой, яркой и комфортной.
Описание экскурсии

День 1: погружение в культуру и природу

2:30–3:00 — выезд из отелей Паттайи. По дороге гид расскажет о маршруте, истории региона и основных достопримечательностях

6:00 — рынок раскрывающихся зонтиков Самут Сонгкхрам. Завтрак в кафе на рельсах с видом на проходящий поезд

7:00 — храм Ват Банг Кунг и школа тайского бокса. Обряд на удачу, осмотр фресок и корней деревьев, поглотивших строение

8:00 — плавучая деревня Дамноен Садуак. Катание на длиннохвостых лодках по живописным каналам

9:30 — мост через реку Квай. Знакомство с событиями Второй мировой войны

11:00 — обед в европейском стиле

12:00 — водопад Эраван. Прогулка по национальному парку, купание в 7-уровневых каскадах

16:00 — заселение в отель на реке Квай

17:00 — сплав по реке Квай. Комфортный плот с местами для отдыха, столами и качелями

19:00 — ужин в отеле (шведский стол)

День 2: приключения и духовные открытия

6:00 — завтрак в отеле с видом на реку и джунгли

7:00 — горячие источники Хин Дат. Купание в радоновых бассейнах под открытым небом

8:00 — водопад Сай Йок Ной и железная дорога смерти. Прогулка, фото у путей и японского паровоза

11:00 — обед в европейском стиле

12:00 — храм Ват Там Сыа. Восхождение, осмотр статуи Будды и нетленного тела монаха, ритуал повязывания верёвочек на удачу

14:00 — отправление в Паттайю. Прибытие ориентировочно в 19:00

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе или автобусе туристического класса, входные билеты, страховка, питание и проживание в двухместном номере. Одноместное размещение — за доплату 500 батов ($16)
  • В отеле есть Wi-Fi, бассейн с водной горкой, ресторан и уютные номера с кондиционером, телевизором и горячей водой — в домиках на воде и на берегу
  • Для оформления страховки понадобятся фото паспортов
  • С вами поедет русскоговорящий гид из нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$138
Дети до 7 лет$100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 02:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму запроса на бронь.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамара
Тамара — Организатор в Паттайе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 102 туристов
Я представляю лицензированное тайское агентство. Мы работаем в туризме с 2010 года. На всех экскурсиях придерживаемся трёх обязательных пунктов: безопасность, комфорт и удовольствие.

