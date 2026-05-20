Маршрут насыщенный, но сбалансированный — гиды и проверенная логистика сделают поездку лёгкой, яркой и комфортной.
Описание экскурсии
День 1: погружение в культуру и природу
2:30–3:00 — выезд из отелей Паттайи. По дороге гид расскажет о маршруте, истории региона и основных достопримечательностях
6:00 — рынок раскрывающихся зонтиков Самут Сонгкхрам. Завтрак в кафе на рельсах с видом на проходящий поезд
7:00 — храм Ват Банг Кунг и школа тайского бокса. Обряд на удачу, осмотр фресок и корней деревьев, поглотивших строение
8:00 — плавучая деревня Дамноен Садуак. Катание на длиннохвостых лодках по живописным каналам
9:30 — мост через реку Квай. Знакомство с событиями Второй мировой войны
11:00 — обед в европейском стиле
12:00 — водопад Эраван. Прогулка по национальному парку, купание в 7-уровневых каскадах
16:00 — заселение в отель на реке Квай
17:00 — сплав по реке Квай. Комфортный плот с местами для отдыха, столами и качелями
19:00 — ужин в отеле (шведский стол)
День 2: приключения и духовные открытия
6:00 — завтрак в отеле с видом на реку и джунгли
7:00 — горячие источники Хин Дат. Купание в радоновых бассейнах под открытым небом
8:00 — водопад Сай Йок Ной и железная дорога смерти. Прогулка, фото у путей и японского паровоза
11:00 — обед в европейском стиле
12:00 — храм Ват Там Сыа. Восхождение, осмотр статуи Будды и нетленного тела монаха, ритуал повязывания верёвочек на удачу
14:00 — отправление в Паттайю. Прибытие ориентировочно в 19:00
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе или автобусе туристического класса, входные билеты, страховка, питание и проживание в двухместном номере. Одноместное размещение — за доплату 500 батов ($16)
- В отеле есть Wi-Fi, бассейн с водной горкой, ресторан и уютные номера с кондиционером, телевизором и горячей водой — в домиках на воде и на берегу
- Для оформления страховки понадобятся фото паспортов
- С вами поедет русскоговорящий гид из нашей команды
в понедельник, среду и пятницу в 02:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$138
|Дети до 7 лет
|$100