Экскурсия предлагает вам понаблюдать за слонами в их естественной среде обитания, покормить их, пообщаться и изучить их поведение.
Также вы сможете посетить грязевой спа-центр, где сможете испачкаться грязью слонов и принять грязевые ванны.
Завершится экскурсия дегустацией закусок: свежих фруктов и знакомством с процессом изготовления бумаги из слоновьего навоза.
Также вы сможете посетить грязевой спа-центр, где сможете испачкаться грязью слонов и принять грязевые ванны.
Завершится экскурсия дегустацией закусок: свежих фруктов и знакомством с процессом изготовления бумаги из слоновьего навоза.
Описание экскурсииИспытайте незабываемый опыт общения со слонами в небольшом Заповеднике слонов Прогулка с сопровождающим: наблюдение за слонами в их естественной среде обитания, кормление, общение и изучение их поведения. Грязевой спа-центр: возможность испачкаться грязью слонов и принять грязевые ванны. Дегустация закусок: свежие фрукты и знакомство с процессом изготовления бумаги из слоновьего навоза. Экскурсия подходит для всех возрастов и подарит незабываемые впечатления от общения с этими удивительными гигантами. Важная информация:
- С вами свяжется гид накануне выезда с 21:00 до 22:00 и уточнит время начала экскурсии от точки сбора. Пожалуйста, будьте на связи в это время;
- Данная программа должна быть полностью оплачена за 24 часа до начала ее проведения.
- Возьмите с собой оригинал загран паспорта (обязательно), полотенце, сменную обувь и одежду.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Бананы и сахарный тростник для кормления слонов
- Полное трансферное обслуживание
- Работа англоязычного сопровождающего в заповеднике
- Все входные билеты и специальные сборы
- Легкий перекус из сезонных фруктов
Место начала и завершения?
Ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- С вами свяжется гид накануне выезда с 21:00 до 22:00 и уточнит время начала экскурсии от точки сбора. Пожалуйста, будьте на связи в это время
- Данная программа должна быть полностью оплачена за 24 часа до начала ее проведения
- Возьмите с собой оригинал загран паспорта (обязательно), полотенце, сменную обувь и одежду
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Паттайи
Похожие экскурсии из Паттайи
Водная прогулка
Морское дискавери в Паттайе: Ко Талу и заповедник «7 островов»
Отдохнуть для пляжах с белоснежным песком, поснорклить среди коралловых рифов и пообедать на берегу
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 08:00
12 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
$133 за человека
Групповая
до 15 чел.
Эко-тур в заповедник слонов (гид англ. яз)
Начало: Ваш отель
Расписание: Согласно расписанию в календаре
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
3500 ฿ за человека
Групповая
до 20 чел.
Голубая лагуна - уединённый пляж
Начало: Холл Вашего отеля
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
600 ฿ за человека