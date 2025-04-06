Водная прогулка
Морское дискавери в Паттайе: Ко Талу и заповедник «7 островов»
Отдохнуть для пляжах с белоснежным песком, поснорклить среди коралловых рифов и пообедать на берегу
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 08:00
1 окт в 08:00
4 окт в 08:00
$102 за человека
Групповая
до 15 чел.
Эко-тур в заповедник слонов (гид англ. яз)
Начало: Ваш отель
«Что вас ожидает: Знакомство с добрыми гигантами Утром в день визита вас заберут от места вашего проживания в Паттайе и примерно за полчаса довезут до заповедника слонов через живописные сельскохозяйственные угодья»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
25 сен в 08:00
26 сен в 08:00
3500 ฿ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Заповедник слонов
Начало: Ресепшен вашего отеля
«Испытайте незабываемый опыт общения со слонами в небольшом Заповеднике слонов Прогулка с сопровождающим: наблюдение за слонами в их естественной среде обитания, кормление, общение и изучение их поведения»
Завтра в 12:30
26 сен в 06:30
3625 ฿ за человека
