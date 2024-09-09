И Иван Путешествие по пещерам и местам обитания духов из Паттайи Мне очень понравилось, спасибо Ивану и гиду Дмитрию. Пещера и ритуал на удачу это меня вдохновило ❤️. Спасибо за заботу входе экскурсии.

С Сергей Путешествие по пещерам и местам обитания духов из Паттайи Очень понравилась. Уже вторая экскурсия с этой компанией, и я остаюсь в большом восторге. Гид Александр просто невероятный, образованный и начитанный. Спасибо, очень много подчеркнул нового 🤝

П Путешественник Эко-тур в заповедник слонов (гид англ. яз) Фантастически круто. Во время нашего визита была небольшая группа из восьми человек. Персонал там замечательный. такой услужливый и веселый.

В Вера Эко-тур в заповедник слонов (гид англ. яз) Это было удивительно и невероятно. Приключение, которое вы всегда будете помнить. Это было мероприятие для слонов. Первое правило заключалось в том, что мы можем брать их в озеро только в том случае, если ОНИ, животные, этого хотят.