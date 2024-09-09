9 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Путешествие по святыням Паттайи: от Пещерного храма до Врат ада
Приключение начинается в Паттайе: откройте тайны Пещерного храма и встретьтесь с духами Таиланда
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 08:00
8 дек в 08:00
10 дек в 08:00
$88 за человека
3 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Заповедник слонов
Начало: Ресепшен вашего отеля
Завтра в 06:30
7 дек в 06:30
3 625฿ за человека
6 часов
Билеты
Тропический сад Нонг Нуч и три шоу - фольклорное, слонов и змей
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
7 дек в 08:00
1 125฿ за билет
13 часов
Водная прогулка
Река Квай: двухдневная экскурсия из Паттайи (всё включено)
Комфортное путешествие в мир джунглей, дикой природы, термальных источников и водопадов
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:30
Завтра в 04:30
7 дек в 04:30
$132 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван9 сентября 2024Мне очень понравилось, спасибо Ивану и гиду Дмитрию. Пещера и ритуал на удачу это меня вдохновило ❤️. Спасибо за заботу входе экскурсии.
- ССергей12 июля 2024Очень понравилась. Уже вторая экскурсия с этой компанией, и я остаюсь в большом восторге. Гид Александр просто невероятный, образованный и начитанный. Спасибо, очень много подчеркнул нового 🤝
- ППутешественник6 декабря 2022Эко-тур в заповедник слонов (гид англ. яз)Фантастически круто. Во время нашего визита была небольшая группа из восьми человек. Персонал там замечательный. такой услужливый и веселый.
- ВВера30 октября 2022Эко-тур в заповедник слонов (гид англ. яз)Это было удивительно и невероятно. Приключение, которое вы всегда будете помнить. Это было мероприятие для слонов. Первое правило заключалось в том, что мы можем брать их в озеро только в том случае, если ОНИ, животные, этого хотят.
- pparis22 октября 2022Эко-тур в заповедник слонов (гид англ. яз)Посещение святилища, где оказывают помощь слонам, просто удивительно. Очень познавательно и интерактивно. Мы кормили слонов, давали им витамины, общались с
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Слоны»
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