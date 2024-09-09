Представления и катание на слонах в Паттайе

Найдено 4 экскурсии в категории «Слоны» в Паттайе, цены от $88. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Путешествие по пещерам и местам обитания духов из Паттайи
На машине
3 отзыва
9 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Путешествие по святыням Паттайи: от Пещерного храма до Врат ада
Приключение начинается в Паттайе: откройте тайны Пещерного храма и встретьтесь с духами Таиланда
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 08:00
8 дек в 08:00
10 дек в 08:00
$88 за человека
Заповедник слонов
На автобусе
3 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Заповедник слонов
Начало: Ресепшен вашего отеля
Завтра в 06:30
7 дек в 06:30
3 625฿ за человека
Тропический сад Нонг Нуч и три шоу - фольклорное, слонов и змей
6 часов
Билеты
Тропический сад Нонг Нуч и три шоу - фольклорное, слонов и змей
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
7 дек в 08:00
1 125฿ за билет
Река Квай: двухдневная экскурсия из Паттайи (всё включено)
На автобусе
13 часов
Водная прогулка
Река Квай: двухдневная экскурсия из Паттайи (всё включено)
Комфортное путешествие в мир джунглей, дикой природы, термальных источников и водопадов
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:30
Завтра в 04:30
7 дек в 04:30
$132 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иван
    9 сентября 2024
    Путешествие по пещерам и местам обитания духов из Паттайи
    Мне очень понравилось, спасибо Ивану и гиду Дмитрию. Пещера и ритуал на удачу это меня вдохновило ❤️. Спасибо за заботу входе экскурсии.
  • С
    Сергей
    12 июля 2024
    Путешествие по пещерам и местам обитания духов из Паттайи
    Очень понравилась. Уже вторая экскурсия с этой компанией, и я остаюсь в большом восторге. Гид Александр просто невероятный, образованный и начитанный. Спасибо, очень много подчеркнул нового 🤝
  • П
    Путешественник
    6 декабря 2022
    Эко-тур в заповедник слонов (гид англ. яз)
    Фантастически круто. Во время нашего визита была небольшая группа из восьми человек. Персонал там замечательный. такой услужливый и веселый.
  • В
    Вера
    30 октября 2022
    Эко-тур в заповедник слонов (гид англ. яз)
    Это было удивительно и невероятно. Приключение, которое вы всегда будете помнить. Это было мероприятие для слонов. Первое правило заключалось в том, что мы можем брать их в озеро только в том случае, если ОНИ, животные, этого хотят.
  • p
    paris
    22 октября 2022
    Эко-тур в заповедник слонов (гид англ. яз)
    Посещение святилища, где оказывают помощь слонам, просто удивительно. Очень познавательно и интерактивно. Мы кормили слонов, давали им витамины, общались с
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    ними, купались с ними, узнавая все о них. Поистине бедные животные, мне стало ясно, что мы не должны ездить на них, а уважать этих великих и милостивых животных. Продолжайте свою важную работу. Одна из любимейших экскурсий!

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Слоны»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Путешествие по пещерам и местам обитания духов из Паттайи
  2. Заповедник слонов
  3. Тропический сад Нонг Нуч и три шоу - фольклорное, слонов и змей
  4. Река Квай: двухдневная экскурсия из Паттайи (всё включено)
Сколько стоит экскурсия по Паттайе в декабре 2024
Сейчас в Паттайе в категории "Слоны" можно забронировать 4 экскурсии от 88 до 3 625. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
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