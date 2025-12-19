Описание Ответы на вопросы

Описание тура Откройте для себя самое большое и нетронутое природное пространство Таиланда — национальный парк Каенг Крачан, куда приезжают за редкими видами животных, фантастическими рассветами и тропической природой, которую невозможно увидеть в привычных туристических местах. Это трёхдневное приключение с ночёвками под звёздами, сафари, горами, водопадами и атмосферой настоящего живого Таиланда. Идеально для тех, кто хочет перезагрузиться, увидеть дикую природу и получить эмоции, которые невозможно купить в городе. 📅 Программа тура День 1 — Переезд, кемпинг и сафари по озеру 04:30 — Выезд из Паттайи 10:30 — Прибытие в парк Каенг Крачан 11:00 — Размещение в кемпинге с видом на озеро 12:30 — Обед в кафе на территории лагеря 14:00 — Сафари по озеру на лодке: наблюдение за животными, фото-остановки 17:00 — Возвращение и отдых в лагере 19:00 — Ужин и встреча заката у костра Ночь в палатках под звёздами День 2 — Джип-сафари и водопад Па Ла У 07:30 — Завтрак 08:30 — Джип-сафари по горам и джунглям 12:30 — Обед-пикник на природе 13:30 — Поход к водопаду Па Ла У, купание 17:00 — Возвращение в лагерь 19:00 — Ужин и свободное время у костра День 3 — Рассвет над горами и возвращение в Паттайю 06:30 — Подъём на смотровую точку: встреча рассвета над облаками 08:00 — Завтрак 09:30 — Прогулка по лесу с гидом 11:00 — Выезд из парка 16:30 — Прибытие в Паттайю

