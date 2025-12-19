Описание тураОткройте для себя самое большое и нетронутое природное пространство Таиланда — национальный парк Каенг Крачан, куда приезжают за редкими видами животных, фантастическими рассветами и тропической природой, которую невозможно увидеть в привычных туристических местах. Это трёхдневное приключение с ночёвками под звёздами, сафари, горами, водопадами и атмосферой настоящего живого Таиланда. Идеально для тех, кто хочет перезагрузиться, увидеть дикую природу и получить эмоции, которые невозможно купить в городе. 📅 Программа тура День 1 — Переезд, кемпинг и сафари по озеру 04:30 — Выезд из Паттайи 10:30 — Прибытие в парк Каенг Крачан 11:00 — Размещение в кемпинге с видом на озеро 12:30 — Обед в кафе на территории лагеря 14:00 — Сафари по озеру на лодке: наблюдение за животными, фото-остановки 17:00 — Возвращение и отдых в лагере 19:00 — Ужин и встреча заката у костра Ночь в палатках под звёздами День 2 — Джип-сафари и водопад Па Ла У 07:30 — Завтрак 08:30 — Джип-сафари по горам и джунглям 12:30 — Обед-пикник на природе 13:30 — Поход к водопаду Па Ла У, купание 17:00 — Возвращение в лагерь 19:00 — Ужин и свободное время у костра День 3 — Рассвет над горами и возвращение в Паттайю 06:30 — Подъём на смотровую точку: встреча рассвета над облаками 08:00 — Завтрак 09:30 — Прогулка по лесу с гидом 11:00 — Выезд из парка 16:30 — Прибытие в Паттайю
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сафари по озеру на лодке - вы увидите птиц, обезьян, возможно оленей или диких быков гауров
- Джип-сафари по горам и джунглям - путь по лесным дорогам, обзорные точки, ощущение настоящей экспедиции
- Тропический водопад Па Ла У - купание, фото и отдых в прохладном оазисе
- Два вечера у костра - с ароматами тропического леса, звездным небом и полной тишиной природы
- Рассвет над облаками - одно из самых впечатляющих зрелищ в Каенг Крачан
- Пешие прогулки по джунглям с русскоязычным гидом: изучение растений, следов животных и скрытых троп
Что включено
- Трансфер Паттайя - Каенг Крачан - Паттайя
- Проживание 2 ночи в кемпинге (палатки, матрасы, постельные принадлежности)
- Полное питание по программе (завтраки, обеды, ужины)
- Сафари по озеру и джип-сафари
- Походы и посещение водопада
- Русскоязычный гид
- Входные билеты в национальный парк
- Страховка
Что не входит в цену
- Деньги на личные расходы
- Доплата за проживание в бунгало (при желании) 800 бат/чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Паттайя, ваше местоположение, ваш отель
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Паттайи
Похожие туры из Паттайи
Релакс-выходные на реке Квай: слоны, сплав на плоту и катание на лодках
Обновиться в термальных источниках, продегустировать травяные настойки и отдохнуть у водопада
Начало: Паттайя, 04:00-05:00 / Бангкок, 06:15-06:45 (сбора...
Завтра в 08:00
21 дек в 08:00
$134 за человека
-
10%
Река Квай и тайский экспресс: путешествие в сердце природы и культуры
Начало: Гид заберёт вас из места вашего проживания
Расписание: С понедельника по пятницу в 3:30
22 дек в 03:30
23 дек в 03:30
3798 ฿
4220 ฿ за человека
Река Квай - максимальный релакс из Паттайи
Начало: Гид заберёт вас из места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 05:00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
4250 ฿ за человека