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Авторский тур
2 дня
Из Паттайи на острова Ко Чанг и Ко Нгам: слоновья ферма, каяки и огненное шоу
Насладиться заповедной природой, покормить слонов и побывать в традиционной тайской деревушке
Начало: Паттайя, 05:30
«Вас ждёт нетронутая природа двух островов: второго по величине в Таиланде Ко Чанга и Ко Нгама, который ещё недавно находился в частной собственности, а теперь открыт для посещения»
4 ноя в 08:00
7 ноя в 08:00
$163 за человека
Авторский тур
3 дня
Перезагрузка на райских островах Ко Мак и Ко Кхам
Отправиться туда, где пустынные пляжи с белым песком и живёт Немо, и выбрать отдых по душе
Начало: Г. Паттайя, 06:30, точное место вы узнаете после б...
«Из дополнительных развлечений — дайвинг, массаж, ночная рыбалка, катание на велосипедах»
1 ноя в 08:00
2 ноя в 08:00
$230 за человека
Авторский тур
1 день 20 часов
На краю тумана и моря облаков: тур в парк Кхао Кхо из Паттайи
Начало: Ресепшен вашего отеля
«Данный экскурсионный тур предназначен для тех туристов, которые уже не первый раз посещают Королевство, для тех, кому интересна природа, традиции, культура и религия Таиланда»
Расписание: пн, чт в 04.30
13 июня в 04:30
20 июня в 04:30
6 000฿ за человека
Авторский тур
2 дня
Релакс-выходные на реке Квай: слоны, сплав на плоту и катание на лодках
Обновиться в термальных источниках, продегустировать травяные настойки и отдохнуть у водопада
Начало: Паттайя, 04:00-05:00 / Бангкок, 06:15-06:45 (сбора...
«Выезжаем рано, чтобы без спешки посмотреть все локации и провести максимум времени у водопада»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$122 за человека
Авторский тур
3 дня
Как в рекламе шоколада: пляжный релакс на райском острове Ко Куд
Понежиться на белоснежном песке, увидеть подводный мир и почувствовать единение с природой
Начало: Ваш отель в Паттайе, 06:30
«Сюда едут за расслабленным отдыхом наедине с природой и восстановлением сил вдали от суеты»
11 июня в 06:30
12 июня в 06:30
$200 за человека
Авторский тур
2 дня
Из Паттайи к реке Квай: отдых в термах, сплав и купание в водопадах
Посетить рынок "раскрывающихся зонтов" и деревню слонов и проехать по "дороге смерти"
Начало: Ваш отель в Паттайе, 04:30
«Накупаетесь у водопадов и в термальных источниках и получите дозу адреналина, поучаствовав в рафтинге и сплаве по Кваю»
15 июня в 04:30
22 июня в 04:30
$267 за человека
Авторский тур
3 дня
Релакс в «Кокосовой лагуне»: тур с выездом из Паттайи
Отдохнуть на острове Ко Куд, искупаться в чаше каскадного водопада и полежать в гамаке у моря
Начало: Г. Паттайя, 05:00
«Вы искупаетесь в природной чаше Клонг Чао, поплаваете в Сиамском проливе и отдохнёте в гамаке с видом на закат»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$212 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Природа и пейзажи»
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- Из Паттайи на острова Ко Чанг и Ко Нгам: слоновья ферма, каяки и огненное шоу
- Перезагрузка на райских островах Ко Мак и Ко Кхам
- На краю тумана и моря облаков: тур в парк Кхао Кхо из Паттайи
- Релакс-выходные на реке Квай: слоны, сплав на плоту и катание на лодках
- Как в рекламе шоколада: пляжный релакс на райском острове Ко Куд
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