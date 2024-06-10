Найдено 3 тура в категории « Водопады » в Паттайе, цены от $122. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚌 На автобусе Авторский тур 2 дня Релакс-выходные на реке Квай: слоны, сплав на плоту и катание на лодках Обновиться в термальных источниках, продегустировать травяные настойки и отдохнуть у водопада Начало: Паттайя, 04:00-05:00 / Бангкок, 06:15-06:45 (сбора... «Выезжаем рано, чтобы без спешки посмотреть все локации и провести максимум времени у водопада» $ 122 за человека 🚌 На автобусе Авторский тур 2 дня Из Паттайи к реке Квай: отдых в термах, сплав и купание в водопадах Посетить рынок "раскрывающихся зонтов" и деревню слонов и проехать по "дороге смерти" Начало: Ваш отель в Паттайе, 04:30 «Накупаетесь у водопадов и в термальных источниках и получите дозу адреналина, поучаствовав в рафтинге и сплаве по Кваю» $ 267 за человека Авторский тур 3 дня Релакс в «Кокосовой лагуне»: тур с выездом из Паттайи Отдохнуть на острове Ко Куд, искупаться в чаше каскадного водопада и полежать в гамаке у моря Начало: Г. Паттайя, 05:00 «Место порадует вас не только шикарными пляжами и идеально подходящим для снорклинга побережьем, но и каскадным водопадом в тропическом лесу» $ 212 за человека Все туры Паттайи

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Водопады»

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