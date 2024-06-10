1 чел.
По популярности
Авторский тур
2 дня
Релакс-выходные на реке Квай: слоны, сплав на плоту и катание на лодках
Обновиться в термальных источниках, продегустировать травяные настойки и отдохнуть у водопада
Начало: Паттайя, 04:00-05:00 / Бангкок, 06:15-06:45 (сбора...
«Выезжаем рано, чтобы без спешки посмотреть все локации и провести максимум времени у водопада»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$122 за человека
Авторский тур
2 дня
Из Паттайи к реке Квай: отдых в термах, сплав и купание в водопадах
Посетить рынок "раскрывающихся зонтов" и деревню слонов и проехать по "дороге смерти"
Начало: Ваш отель в Паттайе, 04:30
«Накупаетесь у водопадов и в термальных источниках и получите дозу адреналина, поучаствовав в рафтинге и сплаве по Кваю»
15 июня в 04:30
22 июня в 04:30
$267 за человека
Авторский тур
3 дня
Релакс в «Кокосовой лагуне»: тур с выездом из Паттайи
Отдохнуть на острове Ко Куд, искупаться в чаше каскадного водопада и полежать в гамаке у моря
Начало: Г. Паттайя, 05:00
«Место порадует вас не только шикарными пляжами и идеально подходящим для снорклинга побережьем, но и каскадным водопадом в тропическом лесу»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$212 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Водопады»
Самые популярные туры этой рубрики в Паттайе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Паттайе в июне 2024
Сейчас в Паттайе в категории "Водопады" можно забронировать 3 тура от 122 до 267.
Забронируйте тур в Паттайе на 2024 год по теме «Водопады», цены от $122. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август