Экскурсия на реку Квай: минеральные источники Лин Хин с целебной водой и бассейном на берегу. Посещение Стеклянного моста с видами на реку Квай и Канчанабури с высоты 30 метров. Размещение в плавучем отеле на реке Квай с инфинити-бассейном. Европейское питание включено.
Описание тура
Путешествие в Сердце Таиланда Погрузитесь в двухдневное приключение, которое откроет вам все великолепие провинции Канчанабури, известной своей богатой историей и живописной природой. Вас ждут незабываемые впечатления, от целебных минеральных источников до захватывающих видов со Стеклянного моста. День 1: От рынков до водопадов Наше путешествие начинается с трансфера из отелей Паттайи. Первой остановкой станет кокосовая ферма, где вы узнаете о процессе выращивания и переработки кокосов. Затем мы отправимся на знаменитый плавучий рынок Дамеоен Садуак, где вас ждет колоритная торговля прямо с лодок. После катания на лодке по каналам рынка мы посетим Стеклянный мост в Канчанабури, откуда открываются потрясающие панорамные виды на реку Квай и город. Завершит день посещение живописного водопада Эраван. Ночь мы проведем в прекрасном плавучем отеле на реке Квай, где вас ждет бассейн с эффектом бесконечности и европейское питание. День 2: Приключения на реке и в джунглях Утро начнется со сплава по реке Квай в жилетах и на плоту – захватывающий и освежающий опыт. Далее мы посетим минеральные источники Лин Тхин, где вы сможете искупаться в целебной воде. Затем мы отправимся к водопаду Сай Йок Ной и в деревню слонов, где вас ждет общение с этими величественными животными. Завершим наше путешествие посещением Храма пещеры Тигра, откуда открываются захватывающие виды. Важная информация:
Внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте, вам необходимо внести оплату напрямую гиду (имеется ввиду компания - организатор, не гид в автобусе в день экскурсии) не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ.
• Возможна оплата на месте:
- наличными USD, THB — российской картой онлайн — зарубежной картой онлайн • Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами.
- Возьмите с собой: купальные принадлежности, солнцезащитный крем, головной убор, полотенце и деньги на сувениры и личные расходы.
- Порядок посещения локаций может меняться в зависимости от погодных условий и загруженности.
По четвергам, субботам и воскресеньям в 04:30.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Минеральные источники Лин Тхин
- Река Квай
- Город Канчанабури
- Стеклянный мост в Канчанабури
- Кокосовая ферма
- Водопад Эраван
- Водопад Сай Йок Ной
- Деревня слонов
- Храм пещеры Тигра
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно на комфортабельном автобусе с кондиционером
- Услуги русскоговорящего гида
- Все входные билеты
- Проживание
- Питание
- Спасательные жилеты
- Страхование от несчастных случаев
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По четвергам, субботам и воскресеньям в 04:30.
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
