Путешествие в Сердце Таиланда Погрузитесь в двухдневное приключение, которое откроет вам все великолепие провинции Канчанабури, известной своей богатой историей и живописной природой. Вас ждут незабываемые впечатления, от целебных минеральных источников до захватывающих видов со Стеклянного моста. День 1: От рынков до водопадов Наше путешествие начинается с трансфера из отелей Паттайи. Первой остановкой станет кокосовая ферма, где вы узнаете о процессе выращивания и переработки кокосов. Затем мы отправимся на знаменитый плавучий рынок Дамеоен Садуак, где вас ждет колоритная торговля прямо с лодок. После катания на лодке по каналам рынка мы посетим Стеклянный мост в Канчанабури, откуда открываются потрясающие панорамные виды на реку Квай и город. Завершит день посещение живописного водопада Эраван. Ночь мы проведем в прекрасном плавучем отеле на реке Квай, где вас ждет бассейн с эффектом бесконечности и европейское питание. День 2: Приключения на реке и в джунглях Утро начнется со сплава по реке Квай в жилетах и на плоту – захватывающий и освежающий опыт. Далее мы посетим минеральные источники Лин Тхин, где вы сможете искупаться в целебной воде. Затем мы отправимся к водопаду Сай Йок Ной и в деревню слонов, где вас ждет общение с этими величественными животными. Завершим наше путешествие посещением Храма пещеры Тигра, откуда открываются захватывающие виды. Важная информация:

Внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте, вам необходимо внести оплату напрямую гиду (имеется ввиду компания - организатор, не гид в автобусе в день экскурсии) не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ.

