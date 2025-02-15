Туры по воде в Паттайе

Найдено 3 тура в категории «Водные развлечения» в Паттайе, цены от 163 ฿. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Остров Самет от двух дней
2 дня
3 отзыва
Остров Самет от двух дней
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Ежедневно
27 мар в 07:30
28 мар в 07:30
3400 ฿ за человека
Двухдневное путешествие на реку Квай
На автобусе
1 день 16 часов
7 отзывов
Двухдневное путешествие на реку Квай
Начало: Холл вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 4:30.
27 мар в 04:30
28 мар в 04:30
3900 ฿ за человека
Из Паттайи на острова Ко Чанг и Ко Нгам: слоновья ферма, каяки и огненное шоу
Прогулки на каяках
2 дня
Из Паттайи на острова Ко Чанг и Ко Нгам: слоновья ферма, каяки и огненное шоу
Насладиться заповедной природой, покормить слонов и побывать в традиционной тайской деревушке
Начало: Паттайя, 05:30
31 мар в 08:00
3 апр в 08:00
$163 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ч
    Чулпан
    15 февраля 2025
    Двухдневное путешествие на реку Квай
    Программа очень насыщенная и познавательная! Было много активностей,скучать не приходилось. Самое интересное начинается на 2-й день. Показалось, что поездка к
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    железным путям было уже лишнее. А еще было бы лучше, если б обед был до слонов. К этому времени все были уже голодные,так как завтрак рано утром. Хотелось бы более комфортабельные минивены за такие деньги. А еще отдельно хочется отметить гида Руслана. Человек настолько сильно любит свою работу и эти места, что слушая его рассказы невольно начинаешь проживать эти истории. Все было очень интересно,познавательно, а главное без воды и не нудно. Все-таки от гида зависит настрой группы,да и в целом сама экскурсионная программа!

  • А
    Анастасия
    23 января 2025
    Двухдневное путешествие на реку Квай
    Экскурсия на Квай очень понравилась. Был удобный автобус, смогли поспать впервые в дороге, отличная организация, гиду отдельное спасибо - просто
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    восторг, ощущение, что с профессиональным ведущим из программы о путешествиях поездили! На водопадах успели подняться до последнего 7-го уровня, но если будут сомнения, оставайтесь на 4-5 - ничего не потеряете. В отеле на Квае рекомендую брать все процедуры - нам все понравилось. Единственное что не очень зашло - купание со слонами. Несмотря на то, что нас уверяли что о них заботятся, видны раны у слонов от крюков погонщиков. Когда купаешься, кругом плавает слоновий навоз, если слон кидает, думаешь только о том, чтобы в него не влететь. Экскурсия супер, рекомендую!

  • А
    Александр
    13 декабря 2024
    Двухдневное путешествие на реку Квай
    Отличное путешествие! Много положительных эмоций, ярких фото! Экскурсоводы потрясающие, автобус очень удобный, гостиница чистая, персонал приветливый. Спасибо вам за организацию!
  • А
    Анна
    16 ноября 2023
    Остров Самет от двух дней
    Остров очень красивый, пляж чистый, только собирается ну очень большая группа, несколько микроавтобусов, из-за чего путь занимает больше времени чем
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    написано. На завтраке было вкусно но я отравилась и оставшееся время пролежала на пляже с отравлением, поэтому впечатление испорчено. Будьте аккуратны

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Водные развлечения»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Остров Самет от двух дней
  2. Двухдневное путешествие на реку Квай
  3. Из Паттайи на острова Ко Чанг и Ко Нгам: слоновья ферма, каяки и огненное шоу
Сколько стоит тур в Паттайе в марте 2025
Сейчас в Паттайе в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 тура от 163 до 3900. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
Водные туры в Паттайе на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май 2025