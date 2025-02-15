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железным путям было уже лишнее. А еще было бы лучше, если б обед был до слонов. К этому времени все были уже голодные,так как завтрак рано утром. Хотелось бы более комфортабельные минивены за такие деньги. А еще отдельно хочется отметить гида Руслана. Человек настолько сильно любит свою работу и эти места, что слушая его рассказы невольно начинаешь проживать эти истории. Все было очень интересно,познавательно, а главное без воды и не нудно. Все-таки от гида зависит настрой группы,да и в целом сама экскурсионная программа!