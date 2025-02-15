Остров Самет от двух дней
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Ежедневно
27 мар в 07:30
28 мар в 07:30
3400 ฿ за человека
Двухдневное путешествие на реку Квай
Начало: Холл вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 4:30.
27 мар в 04:30
28 мар в 04:30
3900 ฿ за человека
Из Паттайи на острова Ко Чанг и Ко Нгам: слоновья ферма, каяки и огненное шоу
Насладиться заповедной природой, покормить слонов и побывать в традиционной тайской деревушке
Начало: Паттайя, 05:30
31 мар в 08:00
3 апр в 08:00
$163 за человека
Последние отзывы на туры
- ЧЧулпан15 февраля 2025Программа очень насыщенная и познавательная! Было много активностей,скучать не приходилось. Самое интересное начинается на 2-й день. Показалось, что поездка к
- ААнастасия23 января 2025Экскурсия на Квай очень понравилась. Был удобный автобус, смогли поспать впервые в дороге, отличная организация, гиду отдельное спасибо - просто
- ААлександр13 декабря 2024Отличное путешествие! Много положительных эмоций, ярких фото! Экскурсоводы потрясающие, автобус очень удобный, гостиница чистая, персонал приветливый. Спасибо вам за организацию!
- ААнна16 ноября 2023Остров очень красивый, пляж чистый, только собирается ну очень большая группа, несколько микроавтобусов, из-за чего путь занимает больше времени чем
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит тур в Паттайе в марте 2025
Сейчас в Паттайе в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 тура от 163 до 3900. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
Водные туры в Паттайе на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май 2025