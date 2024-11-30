Река Квай - максимальный релакс из Паттайи
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
26 мая в 05:00
4250 ฿ за человека
Путешествие на реку Квай и водопад Эраван - из Паттайи
Начало: Ресепшн вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 04:00-05:00
27 мая в 04:30
28 мая в 04:30
3700 ฿ за человека
Из Паттайи к реке Квай: отдых в термах, сплав и купание в водопадах
Посетить рынок "раскрывающихся зонтов" и деревню слонов и проехать по "дороге смерти"
Начало: Ваш отель в Паттайе, 04:30
26 мая в 08:00
27 мая в 08:00
$310 за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена30 ноября 2024Все понравилось, гид Андрей, очень приятный, отзывчивый молодой человек. Все хорошо, дорога только слегка утомительна, далеко
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «деревня слонов»
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