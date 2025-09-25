В этом двухдневном туре вы откроете для себя мир нетронутой природы двух островов — Ко Чанга и Ко Нгама.
Мы посетим популярную смотровую площадку Кай Бэй, с которой открываются фантастические виды, побываем на слоновьей ферме, посмотрим захватывающее огненное шоу и покатаемся на каяках через мангровые заросли.
Описание тураВас ждёт нетронутая природа двух островов — второго по величине в Таиланде Ко Чанга и Ко Нгама, который ещё недавно был частным, но теперь открыт для посещения туристами. Мы побываем на слоновьей ферме, где у вас будет возможность искупаться с животными. Вы полюбуетесь световыми узорами на ночном небе во время файер-шоу, прокатитесь на каяках в уютном заливе, увидите мангровые заросли и быт классической рыбацкой деревушки с традиционными деревянными домами на сваях. А остановимся мы в отеле на пляже, где кажется, что ты находишься на краю света.
пн, чт в 05.30
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровая площадка на пляже Кай Бэй
- Слоновья ферма
- Остров Ко Чанг
- Остров Ко Нгам
- Деревня рыбаков
Что включено
- Проживание в отеле
- Услуги русскоговорящего гида
- Все трансферы
- Все входные билеты и платы
- Сытные обед и ужин в первый день и завтрак и обед во второй день
- Каяки
- Еда для кормления слонов
Что не входит в цену
- Катание и купание со слонами за доп. плату - от 200 Бат в зависимости от продолжительности
- Доплата за одноместное размещение - 700 бат
- Если вы не закажете ланч бокс в своем отеле, то завтрак в первый день поездки вы оплачиваете самостоятельно
Место начала и завершения?
Ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: пн, чт в 05.30
Экскурсия длится около 1 дня 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
