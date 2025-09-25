Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы В этом двухдневном туре вы откроете для себя мир нетронутой природы двух островов — Ко Чанга и Ко Нгама.



Мы посетим популярную смотровую площадку Кай Бэй, с которой открываются фантастические виды, побываем на слоновьей ферме, посмотрим захватывающее огненное шоу и покатаемся на каяках через мангровые заросли.

Ivan Ваш гид в Паттайе Написать вопрос Групповой тур Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 1 день 16 часов Размер группы 1-12 человек Когда пн, чт в 05.30 5700 ฿ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 05:30

Описание тура Вас ждёт нетронутая природа двух островов — второго по величине в Таиланде Ко Чанга и Ко Нгама, который ещё недавно был частным, но теперь открыт для посещения туристами. Мы побываем на слоновьей ферме, где у вас будет возможность искупаться с животными. Вы полюбуетесь световыми узорами на ночном небе во время файер-шоу, прокатитесь на каяках в уютном заливе, увидите мангровые заросли и быт классической рыбацкой деревушки с традиционными деревянными домами на сваях. А остановимся мы в отеле на пляже, где кажется, что ты находишься на краю света.

пн, чт в 05.30 Выбрать дату