2 дня 16 часов
Сингапур и Бруней - два королевства (3 дня и 2 ночи)
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: Ежедневно согласно календарю.
Завтра в 05:00
23 ноя в 03:30
84 000฿ за человека
1 день 20 часов
На краю тумана и моря облаков: тур в парк Кхао Кхо из Паттайи
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: пн, чт в 04.30
28 ноя в 04:30
5 дек в 04:30
6 000฿ за человека
2 дня
По следам Лары Крофт: Ангкор Ват и Пном Кулен в Камбодже (2 дня/1 ночь)
Начало: Холл вашего отеля
Расписание: ежедневно
Завтра в 06:30
23 ноя в 06:30
15 500฿ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Необычные»
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