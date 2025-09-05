Откройте для себя незабываемое приключение на реке Квай, где вас ждут живописные тропические джунгли и великолепный водопад Эраван с освежающими водами.
Проведите ночь в живописном месте, наслаждаясь бассейном и вкусным ужином, а на следующий день покатайтесь на плоту, отдохните в термальных источниках и пообщайтесь с величественными слонами!
Проведите ночь в живописном месте, наслаждаясь бассейном и вкусным ужином, а на следующий день покатайтесь на плоту, отдохните в термальных источниках и пообщайтесь с величественными слонами!
Описание тураДва дня в сердце Таиланда: река Квай и водопад Эраван Приглашаем вас в уникальное двухдневное путешествие на реку Квай, где вы сможете насладиться красивейшими природными ландшафтами, окруженными тропическими джунглями и величественными горами с храмами на вершинах. Вас ожидает прогулка на лодке по каналам крупнейшего действующего плавучего рынка в Юго-Восточной Азии — Дамноен Садуак, а также посещение 7-ми уровневого водопада Эраван, где можно освежиться и сделать бесплатный пилинг ног благодаря рыбкам Гарра Руфу. Ночь вы проведете в живописном месте с бассейном и приятным ужином. На второй день вы сможете покататься на плоту по реке или сплавиться в жилетах, а также отдохнуть в термальных источниках с температурой около 45 градусов. Не упустите возможность пообщаться с величественными слонами: покормить их, покататься и даже искупаться с ними в реке за дополнительную плату. Важная информация:
- Доплата за программу осуществляется в день экскурсии только в тайских батах или заранее рублевым переводом.
- Допускается выезд на программу из Паттайи, а завершение в Бангоке или наоборот. При путешествуют с чемоданами, взымается доплата 1000 бат за каждый чемодан, если транспорт микроавтобус, если транспорт большой автобус, то доплаты нет.
- Гости из Бангкока могут присоединиться к группе в районе развязки Bang Khun Thian • Мы оставляем за собой право менять порядок посещения мест в программе и не несём ответственности за частичное невыполнение программы из-за плохих погодных условий или задержки, связанные с пробками в праздничные дни • Не допускается частичное посещение программы за неполную оплату.
Ежедневно в 04:00-05:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Плавучий рынок Дамноен Садуак
- Водопад Эраван
- Река Квай
- Парк Са Йок и водопад Са Йок Нои
- Монумент строителям дороги смерти
- Деревня слонов
- Храм Ват Там Сыа
Что включено
- Работа русскоязычного гида
- Трансферное обслуживание по программе
- Питание, в соответствии с описанием программы
- Катание на слонах
- Сплав на плоту
- Купание в термальных источниках
Что не входит в цену
- Дополнительно оплачиваются входные билеты и проживание в отеле: при двух-трехместном - 1540 батов с чел (для детей ниже 120 см - 1270 батов), при одноместном заселении - 2040 батов с чел.
- По желанию, массаж в отеле - ~300 бат в час
- По желанию, баня на дровах в отеле - ~300 бат
- По желанию, купание со слонами - ~800 бат
Место начала и завершения?
Ресепшн вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 04:00-05:00
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Доплата за программу осуществляется в день экскурсии только в тайских батах или заранее рублевым переводом
- Допускается выезд на программу из Паттайи, а завершение в Бангоке или наоборот. При путешествуют с чемоданами, взымается доплата 1000 бат за каждый чемодан, если транспорт микроавтобус, если транспорт большой автобус, то доплаты нет
- Гости из Бангкока могут присоединиться к группе в районе развязки Bang Khun Thian
- Мы оставляем за собой право менять порядок посещения мест в программе и не несём ответственности за частичное невыполнение программы из-за плохих погодных условий или задержки, связанные с пробками в праздничные дни
- Не допускается частичное посещение программы за неполную оплату
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
5 сен 2025
Парк с водопадами невероятной красоты. Время на реке Квай среди джунглей подарило умиротворение и незабываемые впечатления. Трансфер был комфортным, еда простая и вкусная, программа насыщенная. Минус - включённое посещение деревни слонов, мы отказались и советуем поступать так же ради заботы о животных. Лучше уточнить заранее и выбрать этичный заповедник.
С
Сергей
30 авг 2025
Поездка с семьёй оставила только положительные впечатления. Всё было отлично организовано, программа насыщенная. Больше всего понравились водопад Эраван и река Квай. Отель с выходом к реке, вкусная еда, массаж. Гид Татьяна - позитивная и эрудированная, сделала поездку праздником. Спасибо также организатору Леониду, который всегда был на связи. Рекомендую!
А
Анна
6 июл 2025
Очень рада, что выбрала эту экскурсию. Лучшая за весь отдых! Программа на два дня с ночёвкой в джунглях, насыщенная и интересная. Места потрясающе красивые, а гид сделал её ещё ярче: было весело, познавательно и легко. Обязательно к посещению!
Д
Денис
14 июн 2025
Гид Равиль был великолепен: никого не оставил равнодушным, рассказывал интересно и с юмором. Даже те, кто уже был на экскурсии, слушали с удовольствием. Организация тоже была на высоте.
Тур входит в следующие категории Паттайи
Похожие туры из Паттайи
Релакс-выходные на реке Квай: слоны, сплав на плоту и катание на лодках
Обновиться в термальных источниках, продегустировать травяные настойки и отдохнуть у водопада
Начало: Паттайя, 04:00-05:00 / Бангкок, 06:15-06:45 (сбора...
22 ноя в 08:00
23 ноя в 08:00
$134 за человека
Билеты
Входной билет в 3D-галерею Art in Paradise в Паттайе
Начало: 78/34 Moo 9, Паттайя 2 Road, Nong Prue, Bang La
Расписание: Время работы 9:30 - 21:00
12 ноя в 09:30
13 ноя в 09:30
400 ฿ за билет
Двухдневное путешествие на реку Квай
Начало: Холл вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 4:30.
Завтра в 04:30
12 ноя в 04:30
4000 ฿ за человека