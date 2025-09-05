О Ольга Парк с водопадами невероятной красоты. Время на реке Квай среди джунглей подарило умиротворение и незабываемые впечатления. Трансфер был комфортным, еда простая и вкусная, программа насыщенная. Минус - включённое посещение деревни слонов, мы отказались и советуем поступать так же ради заботы о животных. Лучше уточнить заранее и выбрать этичный заповедник.

С Сергей Поездка с семьёй оставила только положительные впечатления. Всё было отлично организовано, программа насыщенная. Больше всего понравились водопад Эраван и река Квай. Отель с выходом к реке, вкусная еда, массаж. Гид Татьяна - позитивная и эрудированная, сделала поездку праздником. Спасибо также организатору Леониду, который всегда был на связи. Рекомендую!

А Анна Очень рада, что выбрала эту экскурсию. Лучшая за весь отдых! Программа на два дня с ночёвкой в джунглях, насыщенная и интересная. Места потрясающе красивые, а гид сделал её ещё ярче: было весело, познавательно и легко. Обязательно к посещению!