Приглашаем вас в трехдневное путешествие по Камбодже. Всего несколько часов и мы доберемся до Камбоджи из Паттайи. Для вас мы подготовили активную программу — Королевский парк, Храмовый комплекс и храм Лежачего Будды. А еще вы попробуете местную кухню, встретите закат из храма и искупаетесь в водопадах.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание тура

День 1

6:30-7:20 - Сбор гостей из отелей в Паттайе. Не забудьте взять с собой оригиналы паспортов для проверки документов. Русскоязычный гид проведет инструктаж по прохождению границы.

11:30-11:45 - Переход границы между Таиландом и Камбоджей. Вы сможете воспользоваться VIP проходом на обеих границах с сопровождением нашего гида.

11:45-12:00 - Выезд с границы на туристическом автобусе. Начало экскурсии о Королевстве Камбоджа.

13:30-14:00 - Прибытие в Сием Реап. Обед в кхмерском национальном ресторане, где будут предложены как национальные, так и европейские блюда.

14:30-15:00 - Заселение в отель 4* (с бассейном и Wi-Fi). У вас будет время для отдыха в отеле до 18:30 или возможность отправиться на озеро за дополнительную плату.

15:00-15:30 - Дополнительная экскурсия на самое большое озеро Юго-Восточной Азии - Тон Ле Сап. Здесь вы сможете насладиться прогулкой на лодке через мангровые заросли и увидеть жизнь местных жителей в плавучих домах. Не забудьте встретить закат солнца! (Экскурсия оплачивается на месте, стоимость - 20$).

18:30-19:00 - Посещение кофейной фабрики, где вы сможете увидеть весь процесс производства кофе.

19:00 - Ужин в кхмерском ресторане в формате шведского стола, с разнообразием кхмерских и европейских блюд. В завершение вечера вас ждет национально-фольклорное шоу «АПСАРА».

21:00 - Возвращение в отель и свободное время для отдыха.

День 2

5:30-6:00 - Подъем и завтрак в отеле.

6:20-7:30 - Экскурсия в храмовый комплекс Ангкор, где вы посетите:

Главный храмовый комплекс Ангкор Ват,

Ангкор Тхом (древняя столица Кхмерской империи: Байон, террасы слонов и прокаженного короля),

Та Пром (место съемок фильма с Анджелиной Джоли «Лара Крофт»),

Ta Keo,

Крован (индуский храм) или Королевская купальня Срос Сронг (по ситуации, возможно оба).

13:30-14:00 - Возвращение в отель.

14:00-14:30 - Посещение памятника жертвам геноцида.

14:30-15:00 - Прогулка по Королевскому парку, где можно наблюдать летучих лисиц.

15:00-16:00 - Обед в ресторане с национальной кухней. После обеда у вас будет возможность вернуться в Ангкор Ват или подняться на воздушном шаре над храмами Ангкора, чтобы встретить закат. (Стоимость подъема на воздушном шаре не входит в программу, вторая половина дня будет проведена по вашему усмотрению или по рекомендации гида).

День 3

5:30-6:00 - Завтрак в отеле.

6:20-7:30 - Отправление в национальный парк Пном Кулен, который является природным заповедником площадью 375 кв. км. Здесь обитают азиатские тигры, слоны, носороги, олени, леопарды и несколько видов обезьян. Вы посетите вершину священной горы и храм Преа Анг Том с 8-метровой статуей лежащего Будды.

Прогуливаясь вдоль священной реки «1000 лингамов», вы сможете зарядиться положительной энергией. Также у вас будет возможность искупаться в водопаде, состоящем из трех уровней, который берет начало из священной реки. Это место стало известным благодаря фильму с Анджелиной Джоли «Лара Крофт».

13:30-14:00 - Возвращение в отель и выселение.

14:00-14:30 - Посещение памятника жертвам геноцида.

14:30-15:00 - Прогулка по Королевскому парку, где можно увидеть летучих лисиц.

15:00-16:00 - Обед в ресторане с национальной кухней.

16:00-16:30 - Выезд на границу.

18:00-18:30 - Переход границы между Камбоджей и Таиландом (по пути остановка на 20-30 минут).

21:30-22:00 - Прибытие в отель в Паттайе.

Включено в программу: