Камбоджа, Сием Реап. Ангкор Ват и Пном Кулен (3 дня/2 ночи)

Путешествие по Камбодже из Паттайи - экскурсии по храмам и монастырям
Приглашаем вас в трехдневное путешествие по Камбодже. Всего несколько часов и мы доберемся до Камбоджи из Паттайи.

Для вас мы подготовили активную программу — Королевский парк, Храмовый комплекс и храм Лежачего Будды. А еще вы попробуете местную кухню, встретите закат из храма и искупаетесь в водопадах.
Камбоджа, Сием Реап. Ангкор Ват и Пном Кулен (3 дня/2 ночи)
Камбоджа, Сием Реап. Ангкор Ват и Пном Кулен (3 дня/2 ночи)
Камбоджа, Сием Реап. Ангкор Ват и Пном Кулен (3 дня/2 ночи)
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00

Описание тура

День 1

6:30-7:20 - Сбор гостей из отелей в Паттайе. Не забудьте взять с собой оригиналы паспортов для проверки документов. Русскоязычный гид проведет инструктаж по прохождению границы.

11:30-11:45 - Переход границы между Таиландом и Камбоджей. Вы сможете воспользоваться VIP проходом на обеих границах с сопровождением нашего гида.

11:45-12:00 - Выезд с границы на туристическом автобусе. Начало экскурсии о Королевстве Камбоджа.

13:30-14:00 - Прибытие в Сием Реап. Обед в кхмерском национальном ресторане, где будут предложены как национальные, так и европейские блюда.

14:30-15:00 - Заселение в отель 4* (с бассейном и Wi-Fi). У вас будет время для отдыха в отеле до 18:30 или возможность отправиться на озеро за дополнительную плату.

15:00-15:30 - Дополнительная экскурсия на самое большое озеро Юго-Восточной Азии - Тон Ле Сап. Здесь вы сможете насладиться прогулкой на лодке через мангровые заросли и увидеть жизнь местных жителей в плавучих домах. Не забудьте встретить закат солнца! (Экскурсия оплачивается на месте, стоимость - 20$).

18:30-19:00 - Посещение кофейной фабрики, где вы сможете увидеть весь процесс производства кофе.

19:00 - Ужин в кхмерском ресторане в формате шведского стола, с разнообразием кхмерских и европейских блюд. В завершение вечера вас ждет национально-фольклорное шоу «АПСАРА».

21:00 - Возвращение в отель и свободное время для отдыха.

День 2

5:30-6:00 - Подъем и завтрак в отеле.

6:20-7:30 - Экскурсия в храмовый комплекс Ангкор, где вы посетите:

  • Главный храмовый комплекс Ангкор Ват,
  • Ангкор Тхом (древняя столица Кхмерской империи: Байон, террасы слонов и прокаженного короля),
  • Та Пром (место съемок фильма с Анджелиной Джоли «Лара Крофт»),
  • Ta Keo,
  • Крован (индуский храм) или Королевская купальня Срос Сронг (по ситуации, возможно оба).

13:30-14:00 - Возвращение в отель.

14:00-14:30 - Посещение памятника жертвам геноцида.

14:30-15:00 - Прогулка по Королевскому парку, где можно наблюдать летучих лисиц.

15:00-16:00 - Обед в ресторане с национальной кухней. После обеда у вас будет возможность вернуться в Ангкор Ват или подняться на воздушном шаре над храмами Ангкора, чтобы встретить закат. (Стоимость подъема на воздушном шаре не входит в программу, вторая половина дня будет проведена по вашему усмотрению или по рекомендации гида).

День 3

5:30-6:00 - Завтрак в отеле.

6:20-7:30 - Отправление в национальный парк Пном Кулен, который является природным заповедником площадью 375 кв. км. Здесь обитают азиатские тигры, слоны, носороги, олени, леопарды и несколько видов обезьян. Вы посетите вершину священной горы и храм Преа Анг Том с 8-метровой статуей лежащего Будды.

Прогуливаясь вдоль священной реки «1000 лингамов», вы сможете зарядиться положительной энергией. Также у вас будет возможность искупаться в водопаде, состоящем из трех уровней, который берет начало из священной реки. Это место стало известным благодаря фильму с Анджелиной Джоли «Лара Крофт».

13:30-14:00 - Возвращение в отель и выселение.

14:00-14:30 - Посещение памятника жертвам геноцида.

14:30-15:00 - Прогулка по Королевскому парку, где можно увидеть летучих лисиц.

15:00-16:00 - Обед в ресторане с национальной кухней.

16:00-16:30 - Выезд на границу.

18:00-18:30 - Переход границы между Камбоджей и Таиландом (по пути остановка на 20-30 минут).

21:30-22:00 - Прибытие в отель в Паттайе.

Включено в программу:

  • Проживание в отеле 4* (с бассейном и Wi-Fi),
  • Питание (2 завтрака, 3 обеда, ужин с шоу),
  • Групповое транспортное и экскурсионное обслуживание по программе,
  • Входные билеты и сборы по программе,
  • Услуги русскоязычных гидов,
  • Оформление въездной визы в Камбоджу.

ежедневно

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый (12+ лет)17 945 ฿
Дети (2-12 лет)16 005 ฿
Инфанты (0-2 года)3 000 ฿
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • День 1
  • 6:30-7:20 - Сбор гостей из отелей в Паттайя, проверка документов (с собой обязательно оригиналы, паспортов) и инструктаж по прохождению границы русскоязычным гидом
  • 11:30-11:45 - Переход границы Thailand-Cambodia. VIP проход Тайской и Камбоджийской границы. В
  • Сопровождении нашего русскоговорящего гида
  • 11:45-12:00 - Выезд с границы на туристическом автобусе в сопровождении русскоговорящего гида
  • Начало экскурсии о Королевстве Камбоджа
  • 13:30-14:00 - Прибытие в Сием Реап
  • Обед в Кхмерском национальном ресторане (будут подаваться национальные и европейские блюда)
  • 14:30-15:00 - Заселение в отель 4* (с бассейном и Wi-Fi) (отдых в отеле до 18:30 или поездка на озеро
  • За доп. оплату
  • 15:00-15:30 - Доп. Экскурсия на самое большое озеро Юго-Восточной Азии Тон Ле Сап, где вы
  • Сможете насладиться приятной прогулкой на лодке по рукавам озера через мангровые заросли
  • Понаблюдать за жизнью и бытом местного населения проживающих в плавучих домах на озере
  • Встреча заката солнца. (Экскурсия оплачивается на месте, стоит 20$)
  • 18:30-19:00 - Посещение Кофейной фабрики, где вы увидите весь процесс получения готовой
  • Продукции
  • 19:00 - Ужин в Кхмерском национальном ресторане - шведский стол (Кхмерские и европейские блюда)
  • Национально-фольклорное шоу «АПСАРА»
  • 21:00 - Возвращение в отель, свободное время
  • День 2
  • 5:30-6:00 - Подъем, завтрак в отеле
  • 6:20-7:30 - Экскурсия в храмовый комплекс Ангкор, посещение храмов: 1. главный храмовый
  • Комплекс Ангкор Ват, 2. Ангкор Тхом (Древняя столица Кхмерской империи:-Байон, террасы, слонов и прокаженного короля) 3. Та Пром (где снимался фильм А. Джоли, Лара Кроф), 4. Ta Keo. 5
  • Крован (Индуский храм) или Королевская купальня Срос Сронг (по ситуации, а возможно оба)
  • 13:30-14:00 - Возвращение в отель
  • 14:00-14:30 - Посещение памятника жертвам геноцида
  • 14:30-15:00 - Посещение Королевского парка, где можно наблюдать летучих лисиц
  • 15:00-16:00 - Обед в ресторане с национальной кухней. Возвращение в отель или возвращение в Ангкор
  • Ват, а также есть время и возможность подняться на воздушном шаре над храмами Ангкора и встретить
  • Там закат солнца. (Стоимость подъема на воздушном шаре не входит в стоимость программы, так же как и сама, вторая половина дня, гости ее проводят по своему усмотрению или по рекомендации нашего гида)
  • День 3
  • 5:30-6:00 - Завтрак в отеле
  • 6:20-7:30 - Отправление в национальный парк Пном Кулен, который является природным заповедником
  • Парк занимает площадь 375 кв. км. В парке обитает популяция азиатских тигров, слонов, носорогов, оленей, леопардов и нескольких видов обезьян
  • Посещение вершины священной горы и храма Преа Анг Том - статуи лежащего Будды, достигшего нирваны, высотой 8 метров, статуя высечена в огромном валуне из песчаника. Прогуливаясь вдоль
  • Священной реки «1000 лингамов» можно зарядиться от нее положительной энергией, гуляя по мелководью. Посетив водопад, который состоит из 3 уровней, у вас будет свободное время для купания в его священных водопадах, берущих начало из истока священной реки. В этом месте снимался знаменитый фильм с участием Анджелины Джоли - Лара Крофт
  • 13:30-14:00 - Возвращение в отель, выселение
  • 15:00-16:00 - Обед в ресторане с национальной кухней
  • 16:00-16:30 - Выезд на границу
  • 18:00-18:30 - Переход Границы Cambodia - Thailand. (Через час от границы, остановка на 20-30 мин)
  • 21:30-22:00 - Прибытие в отель в Паттайю
Что включено
  • Питание по программе.
  • Проживание в отеле 4 (с бассейном и Wi-Fi).
  • Питание (2 завтрака, 3 обеда, ужин с шоу).
  • Групповой трансфер на автобусе и информационно-экскурсионное сопровождение по программе.
  • Входные билеты в храмовый комплекс Ангкор.
  • Услуги русскоговорящего гида.
  • Оформление туристической визы в Королевство Камбоджа.
  • Транспорт на территории Таиланда с поддержкой GPS.
  • Транспорт на территории Камбоджи с поддержкой GPS и видео наблюдением.
Что не входит в цену
  • Доплата за одноместное размещение в отеле 4 - 1600 ฿, оплата в отеле.
  • Напитки, личные расходы.
  • Озеро (Ton Le Sap), стоимость - 20 $ (Оплата на территории Камбоджи).
  • Re-entry виза в Таиланд - 1300 ฿ (требуется в том случае, если вы заехали в Таиланд по визе полученной у себя в стране в Посольстве Тайланда или в аэропорту по прибытии в Таиланд).
  • Паспорт срок которого более 6 месяцев до даты окончания.
  • Полет на воздушном шаре над Ангкором, встреча заката - стоимость 40$ (Оплата в Камбодже).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл Вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Внимание:
  • Не разрешается выезд из Таиланда без детей, вписанных в паспорт и въехавших в Таиланд с владельцем паспорта
  • Выезд на экскурсию необходимо совершить за 10 дней до окончания Тайского штампа
  • Если в паспорте есть штампы бордерана, выезд возможен только после предварительного согласования с границей (фото паспорта необходимо предоставить заранее)
  • Взять с собой:
  • Оригинал загранпаспорта
  • Одно цветное фото 3*4 или 100 ฿ (градане РФ, Украины и Казахстана)
  • Для граждан других стран СНГ 2 цветных фото или 200 ฿
  • Миграционную карту Таиланда, если получили в аэропорту. (за отсутствие или утерю, штраф 100 ฿ на Тайском пограничном контроле)
  • Обратный авиабилет из Таиланда, если вы выезжаете позже 10 дн срока (смотрите информацию ниже)
  • ВНИМАНИЕ: в Angkor Wat рекомендуется ходить в удобной обуви, которая крепится хорошо на ноге. Есть места, где высокие ступени
  • Приличная одежда для посещения храмов
  • Предметы личной гигиены
  • Кофточка для кондиционированного автобуса
  • Важно:
  • Для оформления тура нужно фото главной страницы паспорта и фотография страницы с последним штампом по прибытии в Таиланд
  • Паспорт должен быть действителен не менее 6 месяцев до истечения срока действия. Если паспорт действителен менее 6 месяцев, то на границе нужно будет заплатить штраф в размере 2500 ฿
  • Должно быть не менее 15 дней до окончания текущего штампа. Если меньше, то на границе могут попросить 6000 ฿
  • Должно быть не более одного штампа о прибытии в Таиланд или пересечения границы за последние 6 месяцев
  • Для граждан, прибывающих в Таиланд по визе или из стран СНГ (Узбекистан, Болгария, Грузия, Киргизия и др.), мы делаем реентри на границе. Для этого необходимо1300 ฿ + 2 цветных фото или 200 ฿ для оформления визы в Камбоджу
  • Для граждан, прибывших в Таиланд по штампу в аэропорту, необходимо 1 цветное фото или 100 ฿ для оформления визы в Камбоджу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Паттайи

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