Для вас мы подготовили активную программу — Королевский парк, Храмовый комплекс и храм Лежачего Будды. А еще вы попробуете местную кухню, встретите закат из храма и искупаетесь в водопадах.
Описание тура
День 1
6:30-7:20 - Сбор гостей из отелей в Паттайе. Не забудьте взять с собой оригиналы паспортов для проверки документов. Русскоязычный гид проведет инструктаж по прохождению границы.
11:30-11:45 - Переход границы между Таиландом и Камбоджей. Вы сможете воспользоваться VIP проходом на обеих границах с сопровождением нашего гида.
11:45-12:00 - Выезд с границы на туристическом автобусе. Начало экскурсии о Королевстве Камбоджа.
13:30-14:00 - Прибытие в Сием Реап. Обед в кхмерском национальном ресторане, где будут предложены как национальные, так и европейские блюда.
14:30-15:00 - Заселение в отель 4* (с бассейном и Wi-Fi). У вас будет время для отдыха в отеле до 18:30 или возможность отправиться на озеро за дополнительную плату.
15:00-15:30 - Дополнительная экскурсия на самое большое озеро Юго-Восточной Азии - Тон Ле Сап. Здесь вы сможете насладиться прогулкой на лодке через мангровые заросли и увидеть жизнь местных жителей в плавучих домах. Не забудьте встретить закат солнца! (Экскурсия оплачивается на месте, стоимость - 20$).
18:30-19:00 - Посещение кофейной фабрики, где вы сможете увидеть весь процесс производства кофе.
19:00 - Ужин в кхмерском ресторане в формате шведского стола, с разнообразием кхмерских и европейских блюд. В завершение вечера вас ждет национально-фольклорное шоу «АПСАРА».
21:00 - Возвращение в отель и свободное время для отдыха.
День 2
5:30-6:00 - Подъем и завтрак в отеле.
6:20-7:30 - Экскурсия в храмовый комплекс Ангкор, где вы посетите:
- Главный храмовый комплекс Ангкор Ват,
- Ангкор Тхом (древняя столица Кхмерской империи: Байон, террасы слонов и прокаженного короля),
- Та Пром (место съемок фильма с Анджелиной Джоли «Лара Крофт»),
- Ta Keo,
- Крован (индуский храм) или Королевская купальня Срос Сронг (по ситуации, возможно оба).
13:30-14:00 - Возвращение в отель.
14:00-14:30 - Посещение памятника жертвам геноцида.
14:30-15:00 - Прогулка по Королевскому парку, где можно наблюдать летучих лисиц.
15:00-16:00 - Обед в ресторане с национальной кухней. После обеда у вас будет возможность вернуться в Ангкор Ват или подняться на воздушном шаре над храмами Ангкора, чтобы встретить закат. (Стоимость подъема на воздушном шаре не входит в программу, вторая половина дня будет проведена по вашему усмотрению или по рекомендации гида).
День 3
5:30-6:00 - Завтрак в отеле.
6:20-7:30 - Отправление в национальный парк Пном Кулен, который является природным заповедником площадью 375 кв. км. Здесь обитают азиатские тигры, слоны, носороги, олени, леопарды и несколько видов обезьян. Вы посетите вершину священной горы и храм Преа Анг Том с 8-метровой статуей лежащего Будды.
Прогуливаясь вдоль священной реки «1000 лингамов», вы сможете зарядиться положительной энергией. Также у вас будет возможность искупаться в водопаде, состоящем из трех уровней, который берет начало из священной реки. Это место стало известным благодаря фильму с Анджелиной Джоли «Лара Крофт».
13:30-14:00 - Возвращение в отель и выселение.
14:00-14:30 - Посещение памятника жертвам геноцида.
14:30-15:00 - Прогулка по Королевскому парку, где можно увидеть летучих лисиц.
15:00-16:00 - Обед в ресторане с национальной кухней.
16:00-16:30 - Выезд на границу.
18:00-18:30 - Переход границы между Камбоджей и Таиландом (по пути остановка на 20-30 минут).
21:30-22:00 - Прибытие в отель в Паттайе.
Включено в программу:
- Проживание в отеле 4* (с бассейном и Wi-Fi),
- Питание (2 завтрака, 3 обеда, ужин с шоу),
- Групповое транспортное и экскурсионное обслуживание по программе,
- Входные билеты и сборы по программе,
- Услуги русскоязычных гидов,
- Оформление въездной визы в Камбоджу.
ежедневно
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+ лет)
|17 945 ฿
|Дети (2-12 лет)
|16 005 ฿
|Инфанты (0-2 года)
|3 000 ฿
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- День 1
- 6:30-7:20 - Сбор гостей из отелей в Паттайя, проверка документов (с собой обязательно оригиналы, паспортов) и инструктаж по прохождению границы русскоязычным гидом
- 11:30-11:45 - Переход границы Thailand-Cambodia. VIP проход Тайской и Камбоджийской границы. В
- Сопровождении нашего русскоговорящего гида
- 11:45-12:00 - Выезд с границы на туристическом автобусе в сопровождении русскоговорящего гида
- Начало экскурсии о Королевстве Камбоджа
- 13:30-14:00 - Прибытие в Сием Реап
- Обед в Кхмерском национальном ресторане (будут подаваться национальные и европейские блюда)
- 14:30-15:00 - Заселение в отель 4* (с бассейном и Wi-Fi) (отдых в отеле до 18:30 или поездка на озеро
- За доп. оплату
- 15:00-15:30 - Доп. Экскурсия на самое большое озеро Юго-Восточной Азии Тон Ле Сап, где вы
- Сможете насладиться приятной прогулкой на лодке по рукавам озера через мангровые заросли
- Понаблюдать за жизнью и бытом местного населения проживающих в плавучих домах на озере
- Встреча заката солнца. (Экскурсия оплачивается на месте, стоит 20$)
- 18:30-19:00 - Посещение Кофейной фабрики, где вы увидите весь процесс получения готовой
- Продукции
- 19:00 - Ужин в Кхмерском национальном ресторане - шведский стол (Кхмерские и европейские блюда)
- Национально-фольклорное шоу «АПСАРА»
- 21:00 - Возвращение в отель, свободное время
- День 2
- 5:30-6:00 - Подъем, завтрак в отеле
- 6:20-7:30 - Экскурсия в храмовый комплекс Ангкор, посещение храмов: 1. главный храмовый
- Комплекс Ангкор Ват, 2. Ангкор Тхом (Древняя столица Кхмерской империи:-Байон, террасы, слонов и прокаженного короля) 3. Та Пром (где снимался фильм А. Джоли, Лара Кроф), 4. Ta Keo. 5
- Крован (Индуский храм) или Королевская купальня Срос Сронг (по ситуации, а возможно оба)
- 13:30-14:00 - Возвращение в отель
- 14:00-14:30 - Посещение памятника жертвам геноцида
- 14:30-15:00 - Посещение Королевского парка, где можно наблюдать летучих лисиц
- 15:00-16:00 - Обед в ресторане с национальной кухней. Возвращение в отель или возвращение в Ангкор
- Ват, а также есть время и возможность подняться на воздушном шаре над храмами Ангкора и встретить
- Там закат солнца. (Стоимость подъема на воздушном шаре не входит в стоимость программы, так же как и сама, вторая половина дня, гости ее проводят по своему усмотрению или по рекомендации нашего гида)
- День 3
- 5:30-6:00 - Завтрак в отеле
- 6:20-7:30 - Отправление в национальный парк Пном Кулен, который является природным заповедником
- Парк занимает площадь 375 кв. км. В парке обитает популяция азиатских тигров, слонов, носорогов, оленей, леопардов и нескольких видов обезьян
- Посещение вершины священной горы и храма Преа Анг Том - статуи лежащего Будды, достигшего нирваны, высотой 8 метров, статуя высечена в огромном валуне из песчаника. Прогуливаясь вдоль
- Священной реки «1000 лингамов» можно зарядиться от нее положительной энергией, гуляя по мелководью. Посетив водопад, который состоит из 3 уровней, у вас будет свободное время для купания в его священных водопадах, берущих начало из истока священной реки. В этом месте снимался знаменитый фильм с участием Анджелины Джоли - Лара Крофт
- 13:30-14:00 - Возвращение в отель, выселение
- 15:00-16:00 - Обед в ресторане с национальной кухней
- 16:00-16:30 - Выезд на границу
- 18:00-18:30 - Переход Границы Cambodia - Thailand. (Через час от границы, остановка на 20-30 мин)
- 21:30-22:00 - Прибытие в отель в Паттайю
Что включено
- Питание по программе.
- Проживание в отеле 4 (с бассейном и Wi-Fi).
- Питание (2 завтрака, 3 обеда, ужин с шоу).
- Групповой трансфер на автобусе и информационно-экскурсионное сопровождение по программе.
- Входные билеты в храмовый комплекс Ангкор.
- Услуги русскоговорящего гида.
- Оформление туристической визы в Королевство Камбоджа.
- Транспорт на территории Таиланда с поддержкой GPS.
- Транспорт на территории Камбоджи с поддержкой GPS и видео наблюдением.
Что не входит в цену
- Доплата за одноместное размещение в отеле 4 - 1600 ฿, оплата в отеле.
- Напитки, личные расходы.
- Озеро (Ton Le Sap), стоимость - 20 $ (Оплата на территории Камбоджи).
- Re-entry виза в Таиланд - 1300 ฿ (требуется в том случае, если вы заехали в Таиланд по визе полученной у себя в стране в Посольстве Тайланда или в аэропорту по прибытии в Таиланд).
- Паспорт срок которого более 6 месяцев до даты окончания.
- Полет на воздушном шаре над Ангкором, встреча заката - стоимость 40$ (Оплата в Камбодже).
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Внимание:
- Не разрешается выезд из Таиланда без детей, вписанных в паспорт и въехавших в Таиланд с владельцем паспорта
- Выезд на экскурсию необходимо совершить за 10 дней до окончания Тайского штампа
- Если в паспорте есть штампы бордерана, выезд возможен только после предварительного согласования с границей (фото паспорта необходимо предоставить заранее)
- Взять с собой:
- Оригинал загранпаспорта
- Одно цветное фото 3*4 или 100 ฿ (градане РФ, Украины и Казахстана)
- Для граждан других стран СНГ 2 цветных фото или 200 ฿
- Миграционную карту Таиланда, если получили в аэропорту. (за отсутствие или утерю, штраф 100 ฿ на Тайском пограничном контроле)
- Обратный авиабилет из Таиланда, если вы выезжаете позже 10 дн срока (смотрите информацию ниже)
- ВНИМАНИЕ: в Angkor Wat рекомендуется ходить в удобной обуви, которая крепится хорошо на ноге. Есть места, где высокие ступени
- Приличная одежда для посещения храмов
- Предметы личной гигиены
- Кофточка для кондиционированного автобуса
- Важно:
- Для оформления тура нужно фото главной страницы паспорта и фотография страницы с последним штампом по прибытии в Таиланд
- Паспорт должен быть действителен не менее 6 месяцев до истечения срока действия. Если паспорт действителен менее 6 месяцев, то на границе нужно будет заплатить штраф в размере 2500 ฿
- Должно быть не менее 15 дней до окончания текущего штампа. Если меньше, то на границе могут попросить 6000 ฿
- Должно быть не более одного штампа о прибытии в Таиланд или пересечения границы за последние 6 месяцев
- Для граждан, прибывающих в Таиланд по визе или из стран СНГ (Узбекистан, Болгария, Грузия, Киргизия и др.), мы делаем реентри на границе. Для этого необходимо1300 ฿ + 2 цветных фото или 200 ฿ для оформления визы в Камбоджу
- Для граждан, прибывших в Таиланд по штампу в аэропорту, необходимо 1 цветное фото или 100 ฿ для оформления визы в Камбоджу