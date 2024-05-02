Провинция водопадов: путешествие в Канчанабури из Паттайи
Авторский тур в Паттайе

Увидеть 4 удивительных водопада, искупаться в горячих источниках и сплавиться на плоту по Кхвэяй

Тропические леса и шум воды, разбивающейся о камни, — похоже на сказку, правда? Приглашаем отправиться в двухдневный тур в провинцию Канчанабури, чтобы посетить живописные национальные парки и полюбоваться водопадами.

Мы продумали всё от проживания до необходимого снаряжения, поэтому вам остаётся только наслаждаться красотой природы.
Провинция водопадов: путешествие в Канчанабури из Паттайи
Провинция водопадов: путешествие в Канчанабури из Паттайи
Провинция водопадов: путешествие в Канчанабури из Паттайи
Ближайшие даты:
2
мая

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$199
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Мы заберём вас от места проживания в Паттайе.

Проживание. В отеле «River Kwai Paradise Hotel». Размещение двухместное.

Питание. В стоимость входит трёхразовое питание в 1-ый день, завтрак и обед во 2-ой.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Водопады Эраван и Сай Йок Яй

Около 05:00 заберём вас из отеля в Паттайе и поедем в национальный парк «Эраван». По пути сделаем остановку на завтрак. По прибытии направимся к главной достопримечательности парка — водопаду Эраван. Он состоит из семи каскадов и получил своё название потому, что седьмой каскад похож по форме на мифического трёхголового белого слона Эраван.

В 14:00 состоится обед, а уже к 16:00 мы доберёмся до водопада Сай Йок Яй. В национальном парке «Сай Йок» вы покатаетесь на плоту по реке Кхвэяй, искупаетесь под водопадом.

К 19:00 приедем в отель и поужинаем.

Водопады Эраван и Сай Йок ЯйВодопады Эраван и Сай Йок ЯйВодопады Эраван и Сай Йок ЯйВодопады Эраван и Сай Йок ЯйВодопады Эраван и Сай Йок ЯйВодопады Эраван и Сай Йок ЯйВодопады Эраван и Сай Йок Яй
2 день

Горячие источники Хиндад, водопады Па Тад и Сай Йок Нои

После завтрака в отеле отправимся к горячим источникам Хиндад, которые пользуются популярностью не только среди туристов, но и среди местных жителей. Считается, что воды источника улучшают иммунитет и стабилизируют артериальное давление. Вы сможете искупаться в оздоровительных бассейнах.

Далее нас ждёт водопад Па Тад, расположившийся в «Srinakarin Dam National Park». Его окружает тропический лес, а вода удивляет своим бирюзовым оттенком. Искупавшись, посетим водопад Сай Йок Нои, образованный большим ручьём, впадающим в реку Кхвэяй. Он не может похвастаться свой высотой, но не уступает по красоте водопадам, которые мы успели увидеть.

Пообедав, вернёмся в Паттайю.

Горячие источники Хиндад, водопады Па Тад и Сай Йок НоиГорячие источники Хиндад, водопады Па Тад и Сай Йок НоиГорячие источники Хиндад, водопады Па Тад и Сай Йок НоиГорячие источники Хиндад, водопады Па Тад и Сай Йок НоиГорячие источники Хиндад, водопады Па Тад и Сай Йок Нои

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды и ужин (в первый день тура)
  • Трансфер из/до вашего места проживания в Паттайе
  • Трансфер по маршруту
  • Активности
Что не входит в цену
  • Перелёт до Таиланда
  • Алкоголь
  • Личные расходы
  • Стоимость тура для детей 4-12 лет - $169
  • Дети до 3-х лет - бесплатно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберём вас от отеля в Паттайе, 05:00
Завершение: Паттайя, после 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Паттайи

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыВодопадыПрирода и пейзажиТаиландАктивностиТермальные источники

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