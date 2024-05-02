Около 05:00 заберём вас из отеля в Паттайе и поедем в национальный парк «Эраван». По пути сделаем остановку на завтрак. По прибытии направимся к главной достопримечательности парка — водопаду Эраван. Он состоит из семи каскадов и получил своё название потому, что седьмой каскад похож по форме на мифического трёхголового белого слона Эраван.

В 14:00 состоится обед, а уже к 16:00 мы доберёмся до водопада Сай Йок Яй. В национальном парке «Сай Йок» вы покатаетесь на плоту по реке Кхвэяй, искупаетесь под водопадом.

К 19:00 приедем в отель и поужинаем.