Увидеть 4 удивительных водопада, искупаться в горячих источниках и сплавиться на плоту по Кхвэяй
Мы продумали всё от проживания до необходимого снаряжения, поэтому вам остаётся только наслаждаться красотой природы.
мая
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$199
Описание
Организационные детали
Мы заберём вас от места проживания в Паттайе.
Проживание. В отеле «River Kwai Paradise Hotel». Размещение двухместное.
Питание. В стоимость входит трёхразовое питание в 1-ый день, завтрак и обед во 2-ой.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Водопады Эраван и Сай Йок Яй
Около 05:00 заберём вас из отеля в Паттайе и поедем в национальный парк «Эраван». По пути сделаем остановку на завтрак. По прибытии направимся к главной достопримечательности парка — водопаду Эраван. Он состоит из семи каскадов и получил своё название потому, что седьмой каскад похож по форме на мифического трёхголового белого слона Эраван.
В 14:00 состоится обед, а уже к 16:00 мы доберёмся до водопада Сай Йок Яй. В национальном парке «Сай Йок» вы покатаетесь на плоту по реке Кхвэяй, искупаетесь под водопадом.
К 19:00 приедем в отель и поужинаем.
Горячие источники Хиндад, водопады Па Тад и Сай Йок Нои
После завтрака в отеле отправимся к горячим источникам Хиндад, которые пользуются популярностью не только среди туристов, но и среди местных жителей. Считается, что воды источника улучшают иммунитет и стабилизируют артериальное давление. Вы сможете искупаться в оздоровительных бассейнах.
Далее нас ждёт водопад Па Тад, расположившийся в «Srinakarin Dam National Park». Его окружает тропический лес, а вода удивляет своим бирюзовым оттенком. Искупавшись, посетим водопад Сай Йок Нои, образованный большим ручьём, впадающим в реку Кхвэяй. Он не может похвастаться свой высотой, но не уступает по красоте водопадам, которые мы успели увидеть.
Пообедав, вернёмся в Паттайю.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обеды и ужин (в первый день тура)
- Трансфер из/до вашего места проживания в Паттайе
- Трансфер по маршруту
- Активности
Что не входит в цену
- Перелёт до Таиланда
- Алкоголь
- Личные расходы
- Стоимость тура для детей 4-12 лет - $169
- Дети до 3-х лет - бесплатно