Релакс-выходные на реке Квай: слоны, сплав на плоту и катание на лодках
Обновиться в термальных источниках, продегустировать травяные настойки и отдохнуть у водопада
Начало: Паттайя, 04:00-05:00 / Бангкок, 06:15-06:45 (сбора...
«Далее отправимся релаксировать на термальные источники под открытым небом (16:30)»
21 апр в 08:00
22 апр в 08:00
$118 за человека
Из Паттайи к реке Квай: отдых в термах, сплав и купание в водопадах
Посетить рынок "раскрывающихся зонтов" и деревню слонов и проехать по "дороге смерти"
Начало: Ваш отель в Паттайе, 04:30
«Накупаетесь у водопадов и в термальных источниках и получите дозу адреналина, поучаствовав в рафтинге и сплаве по Кваю»
18 апр в 08:00
19 апр в 08:00
$310 за человека
Райский уик-энд на реке Квай: слоны, сплав на плоту и удивительные водопады
Погладить слонов, искупаться в термах и побывать на «Рынке раскрывающихся зонтиков»
Начало: Паттайя, заберём вас из вашего отеля, 4:30
«Попробуем тайский чай, окунёмся в тёплые ванны термальных источников и посетим слоновью деревню, где о животных заботятся, их лечат и выхаживают»
18 апр в 04:30
21 апр в 04:30
$100 за человека
Последние отзывы на туры
- ККсения2 августа 2024Мы были в Тайланде не в первый раз, да и вообще стараемся путешествовать почаще, так что экскурсий у нас было
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Термальные источники»
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