Туры на горячие термальные источники в Паттайе

Найдено 3 тура в категории «Термальные источники» в Паттайе, цены от $100. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Релакс-выходные на реке Квай: слоны, сплав на плоту и катание на лодках
На автобусе
2 дня
1 отзыв
Релакс-выходные на реке Квай: слоны, сплав на плоту и катание на лодках
Обновиться в термальных источниках, продегустировать травяные настойки и отдохнуть у водопада
Начало: Паттайя, 04:00-05:00 / Бангкок, 06:15-06:45 (сбора...
«Далее отправимся релаксировать на термальные источники под открытым небом (16:30)»
21 апр в 08:00
22 апр в 08:00
$118 за человека
Из Паттайи к реке Квай: отдых в термах, сплав и купание в водопадах
На машине
2 дня
Из Паттайи к реке Квай: отдых в термах, сплав и купание в водопадах
Посетить рынок "раскрывающихся зонтов" и деревню слонов и проехать по "дороге смерти"
Начало: Ваш отель в Паттайе, 04:30
«Накупаетесь у водопадов и в термальных источниках и получите дозу адреналина, поучаствовав в рафтинге и сплаве по Кваю»
18 апр в 08:00
19 апр в 08:00
$310 за человека
Райский уик-энд на реке Квай: слоны, сплав на плоту и удивительные водопады
На машине
2 дня
Райский уик-энд на реке Квай: слоны, сплав на плоту и удивительные водопады
Погладить слонов, искупаться в термах и побывать на «Рынке раскрывающихся зонтиков»
Начало: Паттайя, заберём вас из вашего отеля, 4:30
«Попробуем тайский чай, окунёмся в тёплые ванны термальных источников и посетим слоновью деревню, где о животных заботятся, их лечат и выхаживают»
18 апр в 04:30
21 апр в 04:30
$100 за человека

Последние отзывы на туры

  • К
    Ксения
    2 августа 2024
    Релакс-выходные на реке Квай: слоны, сплав на плоту и катание на лодках
    Мы были в Тайланде не в первый раз, да и вообще стараемся путешествовать почаще, так что экскурсий у нас было
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    достаточно🤗 И эта экскурсия было одной из лучших! Отличная наполненность, мы ни разу не успели заскучать😉 Так много всего было! Что меня бесконечно радовало-малочисленность группы) не люблю толпы) Тут все сложилось👍 и группа было отличной, транспорт удобным, экскурсия яркой😉 Не смотря на то что мы в силу своих личный убеждений и предпочтений не смогли воспользоваться некоторыми активностями, нам все очень понравилось 🥰 единственным разочарованием стал отель и еда в нем. Номера были очень уставшие, душ был контрастным даже когда этого не хотелось🤭 шторки в душе не было😢 розетка работала только одна, чайник тоже не работал🙈 может нам просто не повезло с номером🤷‍♀ На в питании совсем не было выбора и мяса как такового😕 Но мы были в местах гораздо печальнее🤣🤣🤣 В общем отель очень красивый, атмосферный) Если подытожить, то все было чудесно🤗

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Термальные источники»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Релакс-выходные на реке Квай: слоны, сплав на плоту и катание на лодках
  2. Из Паттайи к реке Квай: отдых в термах, сплав и купание в водопадах
  3. Райский уик-энд на реке Квай: слоны, сплав на плоту и удивительные водопады
Сколько стоит тур в Паттайе в апреле 2025
Сейчас в Паттайе в категории "Термальные источники" можно забронировать 3 тура от 100 до 310. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.65 из 5
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