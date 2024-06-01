Ранним утром заберём вас из отеля в Паттайе и отправимся в путешествие. После завтрака прибудем в гости к тайскому фермеру и осмотрим его кокосовую плантацию.

Посетим рынок «раскрывающихся зонтов» — колоритное местечко, где местные торгуют прямо на железнодорожных рельсах. Сядем на поезд и проедем по участку полотна, называемому «дорогой смерти», но при этом абсолютно безопасному. После прервёмся на обед.

Искупаемся у водопадов, желающие смогут поучаствовать в рафтинге или попробовать гидромассаж. Затем отдохнём в горячих источниках. Ужинать будем в отеле.