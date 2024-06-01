Вы увидите, как фермер выращивает кокосы и как тайцы ставят торговые палатки прямо на железные рельсы.
Проедете на поезде по «дороге смерти», прогуляетесь по парку «шагающих» деревьев и посетите слоновью деревню.
Накупаетесь у водопадов и в термальных источниках и получите дозу адреналина, поучаствовав в рафтинге и сплаве по Кваю.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$267
|Детский билет (3-11 лет)
|$209
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Проживание. Двухместное размещение в отеле Sweet Garden, Kwai Paradise или Kwai Noi.
Питание. В стоимость тура включено 3-разовое питание.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Кокосовая плантация, рынок "раскрывающихся зонтов", поездка по "дороге смерти", рафтинг у водопадов и горячие источники
Ранним утром заберём вас из отеля в Паттайе и отправимся в путешествие. После завтрака прибудем в гости к тайскому фермеру и осмотрим его кокосовую плантацию.
Посетим рынок «раскрывающихся зонтов» — колоритное местечко, где местные торгуют прямо на железнодорожных рельсах. Сядем на поезд и проедем по участку полотна, называемому «дорогой смерти», но при этом абсолютно безопасному. После прервёмся на обед.
Искупаемся у водопадов, желающие смогут поучаствовать в рафтинге или попробовать гидромассаж. Затем отдохнём в горячих источниках. Ужинать будем в отеле.
Сплав по реке Квай, горячие источники, слоновья деревня
Позавтракав, наденем спасательные жилеты и устроим сплав по реке Квай. Далее пересядем на лодки и доберёмся до горячих источников. Пройдём оздоровительные процедуры на минеральных водах.
Прогуляемся по парку «шагающих» деревьев к водопаду. Побываем в деревне слонов, за доплату желающие смогут покататься или искупаться с животными.
После обеда в русском стиле осмотрим самое большое дерево Таиланда. По пути в Паттайю заглянем в храм и пещеру на его территории. Поздним вечером доставим вас в отель и попрощаемся.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе на минивэне
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Проживание
- Питание
- Входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Перелёт в Паттайю и обратно
- Массаж в отеле - 8,5 $/час
- Катание на слонах - 8,5 $
- Купание со слонами - 28 $
- Проведение тура возможно ежедневно