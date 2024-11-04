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Авторский тур
2 дня
Из Паттайи на острова Ко Чанг и Ко Нгам: слоновья ферма, каяки и огненное шоу
Насладиться заповедной природой, покормить слонов и побывать в традиционной тайской деревушке
Начало: Паттайя, 05:30
4 ноя в 08:00
7 ноя в 08:00
$163 за человека
Авторский тур
3 дня
Перезагрузка на райских островах Ко Мак и Ко Кхам
Отправиться туда, где пустынные пляжи с белым песком и живёт Немо, и выбрать отдых по душе
Начало: Г. Паттайя, 06:30, точное место вы узнаете после б...
1 ноя в 08:00
2 ноя в 08:00
$230 за человека
Авторский тур
2 дня
Релакс-выходные на реке Квай: слоны, сплав на плоту и катание на лодках
Обновиться в термальных источниках, продегустировать травяные настойки и отдохнуть у водопада
Начало: Паттайя, 04:00-05:00 / Бангкок, 06:15-06:45 (сбора...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$122 за человека
Авторский тур
3 дня
Как в рекламе шоколада: пляжный релакс на райском острове Ко Куд
Понежиться на белоснежном песке, увидеть подводный мир и почувствовать единение с природой
Начало: Ваш отель в Паттайе, 06:30
11 июня в 06:30
12 июня в 06:30
$200 за человека
Авторский тур
2 дня
Из Паттайи к реке Квай: отдых в термах, сплав и купание в водопадах
Посетить рынок "раскрывающихся зонтов" и деревню слонов и проехать по "дороге смерти"
Начало: Ваш отель в Паттайе, 04:30
15 июня в 04:30
22 июня в 04:30
$267 за человека
Авторский тур
2 дня
Навстречу забытой цивилизации: короткий тур из Паттайи в Камбоджу
Исследовать древний Ангкор, попробовать кхмерскую кухню и увидеть места съёмок голливудского боевика
Начало: Ваш отель в Паттайе, 06:30
15 июня в 06:30
22 июня в 06:30
$340 за человека
Авторский тур
3 дня
Путешествие в затерянный мир: из Паттайи в Камбоджу
Посетить многовековые кхмерские святыни, попробовать камбоджийские блюда и отыскать летучих лисиц
Начало: Ваш отель в Паттайе, 06:30
14 июня в 06:30
21 июня в 06:30
$552 за человека
Авторский тур
3 дня
Релакс в «Кокосовой лагуне»: тур с выездом из Паттайи
Отдохнуть на острове Ко Куд, искупаться в чаше каскадного водопада и полежать в гамаке у моря
Начало: Г. Паттайя, 05:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$212 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Можно с детьми»
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- Из Паттайи на острова Ко Чанг и Ко Нгам: слоновья ферма, каяки и огненное шоу
- Перезагрузка на райских островах Ко Мак и Ко Кхам
- Релакс-выходные на реке Квай: слоны, сплав на плоту и катание на лодках
- Как в рекламе шоколада: пляжный релакс на райском острове Ко Куд
- Из Паттайи к реке Квай: отдых в термах, сплав и купание в водопадах
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