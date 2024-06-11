После внесения предоплаты на сайте необходимо перевести организатору напрямую $ 41 (1500 бат) за человека на бронирование жилья и трансфера.

Проживание. Двухместное размещение в 3-звёздочном отеле Ko Kut Ao Phrao Beach Resort в отдельно стоящих хижинах, оснащённых кондиционерами, телевизорами, холодильниками, фенами и Wi-Fi. Отель расположен на побережье, на территории находится большой сад. Одноместное размещение возможно за доплату.

Питание. В стоимость тура включены завтраки в отеле. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Дети. С 3 лет. Для детей до 7 лет действует скидка.

Виза. Оформляется при пересечении границы или заранее онлайн.