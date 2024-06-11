Место порадует вас не только шикарными пляжами и идеально подходящим для снорклинга побережьем,
Описание тура
Организационные детали
После внесения предоплаты на сайте необходимо перевести организатору напрямую $ 41 (1500 бат) за человека на бронирование жилья и трансфера.
Проживание. Двухместное размещение в 3-звёздочном отеле Ko Kut Ao Phrao Beach Resort в отдельно стоящих хижинах, оснащённых кондиционерами, телевизорами, холодильниками, фенами и Wi-Fi. Отель расположен на побережье, на территории находится большой сад. Одноместное размещение возможно за доплату.
Питание. В стоимость тура включены завтраки в отеле. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Дети. С 3 лет. Для детей до 7 лет действует скидка.
Виза. Оформляется при пересечении границы или заранее онлайн.
Программа тура по дням
Из Паттайи на остров Ко Куд
Рано утром выезжаем из Паттайи. В 08:00 остановимся на завтрак в кафе. В 10:00 пересядем на скоростной катамаран, который доставит нас на остров Ко Куд. К 11:30 заселимся в отель. Далее будет время на отдых после дороги.
После обеда нас ждёт экскурсия к одной из главных достопримечательностей острова — водопаду Клонг Чао. Он находится в окружении тропического леса и состоит из трёх каскадов. Желающие смогут искупаться в чаше водопада. К ужину вернёмся в отель. Вечером вы сможете насладиться закатом на побережье и отдохнуть на пляже.
Райский отдых в «Кокосовой лагуне»
Завтрак в отеле подаётся с 08:00 до 09:00.
Сегодня вы сами выберете занятие по душе: сможете накупаться, заняться снорклингом, позагорать, взять в аренду лодку и просто прогуляться по побережью острова. На территории отеля и рядом есть зоны отдыха, собственный большой сад и много тенистых мест.
Остров Ко Куд часто называют «Кокосовой лагуной» — здесь много высоких пальм и шикарных пляжей. Идеально подходит для любителей уединённого и спокойного отдыха.
Фруктовый рынок и возвращение в Паттайю
В 11:00 выселимся из отеля и отправимся обратно на материк на скоростном катамаране. Далее пересядем в минивэн, заедем по дороге на фруктовый рынок и в магазин сувениров.
К 18:30 будем в Паттайе. Проводим вас до вашего отеля.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый и ребёнок от 8 лет
|$212
|Ребёнок от 3 до 7 лет
|$176
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Все переезды по программе на минивэне
- Скоростной катамаран на остров и обратно
- Экскурсия к водопаду
- Сопровождение русскоговорящим гидом
Что не входит в цену
- Билеты до Паттайи и обратно в ваш город
- Завтрак в первый день, обеды и ужины
- Одноместное размещение - доплата 750 бат (около 20 долларов)
- Дополнительные активности и развлечения (по желанию)
- Проведение тура возможно ежедневно