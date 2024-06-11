Релакс в «Кокосовой лагуне»: тур с выездом из Паттайи

Отдохнуть на острове Ко Куд, искупаться в чаше каскадного водопада и полежать в гамаке у моря
Кокосовый остров Ко Куд реже посещается путешественниками из-за своей удалённости, поэтому здесь гораздо меньше людей и больше уединённости.

Место порадует вас не только шикарными пляжами и идеально подходящим для снорклинга побережьем,
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но и каскадным водопадом в тропическом лесу.

Вы искупаетесь в природной чаше Клонг Чао, поплаваете в Сиамском проливе и отдохнёте в гамаке с видом на закат. А остановитесь в аутентичных хижинах посреди сада. На остров доберёмся на скоростном катамаране, выезжаем из Паттайи ежедневно.

Релакс в «Кокосовой лагуне»: тур с выездом из Паттайи
Релакс в «Кокосовой лагуне»: тур с выездом из Паттайи
Релакс в «Кокосовой лагуне»: тур с выездом из Паттайи
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

После внесения предоплаты на сайте необходимо перевести организатору напрямую $ 41 (1500 бат) за человека на бронирование жилья и трансфера.

Проживание. Двухместное размещение в 3-звёздочном отеле Ko Kut Ao Phrao Beach Resort в отдельно стоящих хижинах, оснащённых кондиционерами, телевизорами, холодильниками, фенами и Wi-Fi. Отель расположен на побережье, на территории находится большой сад. Одноместное размещение возможно за доплату.

Питание. В стоимость тура включены завтраки в отеле. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Дети. С 3 лет. Для детей до 7 лет действует скидка.

Виза. Оформляется при пересечении границы или заранее онлайн.

Программа тура по дням

1 день

Из Паттайи на остров Ко Куд

Рано утром выезжаем из Паттайи. В 08:00 остановимся на завтрак в кафе. В 10:00 пересядем на скоростной катамаран, который доставит нас на остров Ко Куд. К 11:30 заселимся в отель. Далее будет время на отдых после дороги.

После обеда нас ждёт экскурсия к одной из главных достопримечательностей острова — водопаду Клонг Чао. Он находится в окружении тропического леса и состоит из трёх каскадов. Желающие смогут искупаться в чаше водопада. К ужину вернёмся в отель. Вечером вы сможете насладиться закатом на побережье и отдохнуть на пляже.

Из Паттайи на остров Ко КудИз Паттайи на остров Ко КудИз Паттайи на остров Ко КудИз Паттайи на остров Ко КудИз Паттайи на остров Ко КудИз Паттайи на остров Ко Куд
2 день

Райский отдых в «Кокосовой лагуне»

Завтрак в отеле подаётся с 08:00 до 09:00.

Сегодня вы сами выберете занятие по душе: сможете накупаться, заняться снорклингом, позагорать, взять в аренду лодку и просто прогуляться по побережью острова. На территории отеля и рядом есть зоны отдыха, собственный большой сад и много тенистых мест.

Остров Ко Куд часто называют «Кокосовой лагуной» — здесь много высоких пальм и шикарных пляжей. Идеально подходит для любителей уединённого и спокойного отдыха.

Райский отдых в «Кокосовой лагуне»Райский отдых в «Кокосовой лагуне»Райский отдых в «Кокосовой лагуне»Райский отдых в «Кокосовой лагуне»Райский отдых в «Кокосовой лагуне»Райский отдых в «Кокосовой лагуне»
3 день

Фруктовый рынок и возвращение в Паттайю

В 11:00 выселимся из отеля и отправимся обратно на материк на скоростном катамаране. Далее пересядем в минивэн, заедем по дороге на фруктовый рынок и в магазин сувениров.

К 18:30 будем в Паттайе. Проводим вас до вашего отеля.

Фруктовый рынок и возвращение в ПаттайюФруктовый рынок и возвращение в ПаттайюФруктовый рынок и возвращение в ПаттайюФруктовый рынок и возвращение в Паттайю

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый и ребёнок от 8 лет$212
Ребёнок от 3 до 7 лет$176
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все переезды по программе на минивэне
  • Скоростной катамаран на остров и обратно
  • Экскурсия к водопаду
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
Что не входит в цену
  • Билеты до Паттайи и обратно в ваш город
  • Завтрак в первый день, обеды и ужины
  • Одноместное размещение - доплата 750 бат (около 20 долларов)
  • Дополнительные активности и развлечения (по желанию)
  • Проведение тура возможно ежедневно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Паттайя, 05:00
Завершение: Г. Паттайя, 18:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Паттайи

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхПляжиВсе туры3-дневные турыПерезагрузкаТаиландПрирода и пейзажиВыездныеВодопадыНа островаЛагуны

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