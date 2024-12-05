2 дня
Ко Чанг - остров, где джунгли встречаются с морем
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Пожалуйста, перед бронированием уточняйте наличие мест.
5 дек в 05:30
6 дек в 05:30
5 700฿ за человека
3 дня
Расписание: Ежедневно, выезд в 5:00
Завтра в 05:00
5 дек в 05:00
6 100฿ за человека
2 дня 16 часов
Балийский Эдем: экспресс-тур на остров богов (3 дня и 2 ночи)
Начало: Ваше место пребывания
5 дек в 02:00
6 дек в 02:00
39 489฿ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «пляжи паттайи»
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