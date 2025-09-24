Отправляйтесь в тур, который подарит вам два совершенно разных мира — футуристический Сингапур и загадочный Бруней. Погрузитесь в уникальное сочетание азиатских культур, роскоши и истории.
Вас ждут три насыщенных дня: от блеска Сингапура с его современной архитектурой до тихого величия Брунея, где старинные мечети соседствуют с деревнями на воде.
Описание тураЧто вас ждёт? Вас ждёт незабываемое путешествие в два удивительных места Азии, каждое из которых уникально по-своему. Начнём с Сингапура, где вы погрузитесь в атмосферу одного из самых современных и уютных городов мира. Прогуляйтесь по фуд-кортам и посетите знаменитые достопримечательности, наслаждаясь комфортом отеля в самом центре. После этого наш путь лежит в королевство Бруней, которое очарует вас своей самобытностью и богатой историей. Здесь вы сможете увидеть мечети с золотыми куполами, исследовать древнюю деревню на воде и прикоснуться к восточной роскоши. Важная информация:
- Указанное время ориентировочное и может измениться.
- Питание по программе: завтраки.
Ежедневно согласно календарю.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сингапур
- Национальный музей Сингапура
- Фуд-корты и рестораны
- Бруней
- Мечеть Омара Али Сайфуддина
- Деревня на воде Кампонг Айер
Что включено
- Авиаперелёт
- Отель Royal Queens 4* (Сингапур)
- Отель Рэдиссон Бруней 4* (Бруней)
- Завтраки
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно согласно календарю.
Экскурсия длится около 2 дней 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
