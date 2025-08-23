Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Познакомьтесь с очарованием двух ярких городов Азии: вы совершите увлекательное путешествие из Таиланда в Сингапур и Гонконг с комфортом.



Вы будете очарованы ультрасовременной атмосферой Сингапура, его футуристическими садами и насыщенной культурой, а также энергией Гонконга с его неповторимыми небоскребами и чарующим видом на Викторию Харбор.

Описание тура Что вас ждёт? Этот уникальный тур перенесёт вас в сердце Азии, где роскошь встречается с традициями, а современные технологии гармонируют с природными красотами. Вас ждёт комфортабельный перелёт в Сингапур и отдых в центре города. После насыщенного дня и ночи в городе будущего вас ждёт Гонконг — город, живущий на границе культур, с его знаменитым горизонтом, викторианской архитектурой и бескрайними возможностями для шопинга. Погрузитесь в атмосферу двух самых впечатляющих мегаполисов Азии всего за три дня!

