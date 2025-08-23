Вас ждёт знакомство с культурой и величественными достопримечательностями одной из самых необычных стран Юго-Восточной Азии — Бруней.
Прогуляйтесь вдоль мечетей, исследуйте плавучий город Kampong Ayer и окунитесь в атмосферу спокойствия.
Бруней — место, где роскошь сочетается с природной красотой, а древние обычаи соседствуют с уникальной архитектурой.
Прогуляйтесь вдоль мечетей, исследуйте плавучий город Kampong Ayer и окунитесь в атмосферу спокойствия.
Бруней — место, где роскошь сочетается с природной красотой, а древние обычаи соседствуют с уникальной архитектурой.
Описание тураЧто вас ждёт? Добро пожаловать в Бруней — маленькое государство с богатой историей и культурой, утопающее в зелени тропических лесов и искрящихся водах Южно-Китайского моря. За три дня вы побываете в роскошной столице, полюбуетесь великолепной мечетью с золотыми куполами, прогуляетесь по «Венеции Востока» и увидите величественный дворец Истана-Нурул-Иман — одну из крупнейших действующих резиденций в мире. Этот тур подарит вам редкую возможность прикоснуться к миру, где традиции и природа гармонично сочетаются с великолепием и богатством культуры султаната. Важная информация:
- Направление: Бруней Даруссалам, остров Калимантан (Борнео).
- Перелёты: Авиакомпания Royal Brunei.
Ежедневно согласно календарю.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть Омара Али Сайфуддина
- Река Бруней
- Мечеть Джаме-Аср-Хассанал-Болкиах
- Дворец Истана-Нурул-Иман (внешний осмотр)
Что включено
- Авиаперелёты
- Услуги гида
- Трансфер
- Завтраки
Что не входит в цену
- Экскурсия на моторной лодке ~ $10
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно согласно календарю.
Экскурсия длится около 2 дней 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Благодарим за бронирование
- Вся дальнейшая информация будет приходить вам в мессенджеры
- Спасибо за доверие
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Паттайи
Похожие туры из Паттайи
Аюттайя и Река Квай: путешествие на два дня
Начало: Холл Вашего отеля
23 авг в 04:00
24 авг в 04:00
35 000 ฿ за всё до 20 чел.
Сингапур и Бруней - два королевства (3 дня и 2 ночи)
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: Ежедневно согласно календарю.
23 авг в 03:30
24 авг в 03:30
84 000 ฿ за человека
Восточные сокровища: Сингапур и Гонконг (3 дня и 2 ночи)
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: Ежедневно в 04:00.
23 авг в 04:00
24 авг в 04:00
54 000 ฿ за человека