Вас ждёт знакомство с культурой и величественными достопримечательностями одной из самых необычных стран Юго-Восточной Азии — Бруней.



Прогуляйтесь вдоль мечетей, исследуйте плавучий город Kampong Ayer и окунитесь в атмосферу спокойствия.



Бруней — место, где роскошь сочетается с природной красотой, а древние обычаи соседствуют с уникальной архитектурой.