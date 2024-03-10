Аюттайя и Река Квай: путешествие на два дня

Групповая экскурсия на морскую рыбалку в Паттайе: отличный выбор для компаний
Присоединяйтесь к программе "Река Квай + Аюттайя" и откройте для себя исторические сокровища и природные чудеса! В первый день вы посетите три величественных храма Аюттайи, насладитесь обедом в Канчанабури и
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исследуете семиуровневый водопад Эраван. Вечером вас ждет уютный отель на реке Квай с ужином в формате шведского стола. На второй день — сплав на плоту, термальные минеральные ванны и встреча с удивительными слонами. Завершите день вкусным обедом в тайском стиле. Не упустите шанс на незабываемые приключения!

4
1 оценка
Аюттайя и Река Квай: путешествие на два дня
Аюттайя и Река Квай: путешествие на два дня
Аюттайя и Река Квай: путешествие на два дня
Ближайшие даты:
19
дек26
дек9
янв16
янв23
янв30
янв6
фев
Время начала: 04:00

Описание тура

Что вас ждет Программа "Река Квай + Аюттайя" День 1: Откройте для себя исторические сокровища и природные чудеса! 04:00-04:30 – Сбор туристов и выезд из Паттайи. Приготовьтесь к незабываемому путешествию! 06:00 – Остановка на завтрак. Закажите ланч-бокс в отеле и насладитесь утренним угощением. 07:00 – Погружение в историю: посещение трех величественных храмов в Аюттайе:
  • Wat Mahathat – Храм с легендарной головой Будды, обвившейся корнями дерева.
  • Wat Ratchaburana – Удивительная архитектура и древние реликвии.
  • Wat Napramen – Уединенное место для медитации и созерцания. 13:00 – Обед в живописной провинции Канчанабури на территории нац. парка Эраван, где вас ждет шведский стол с разнообразными блюдами. 14:30-16:00 – Исследуйте семиуровневый водопад Эраван! Погружение в кристально чистую воду и волшебные пейзажи (2.5 - 3 часа). 17:00 – Прибытие в уютный отель на реке Квай. Свободное время для отдыха и наслаждения природой. 19:00 – Ужин в формате шведского стола с баром и релакс зоной. Расслабьтесь в гамаке, воспользуйтесь Wi-Fi и кондиционерами, выберите домик на земле или на воде. День 2: Приключения на воде и встреча с природой! 07:30 – Завтрак в отеле. Подготовьтесь к новому дню! 09:00 – Сплав на большом плоту по реке с жилетами – адреналин и удовольствие в одном флаконе! 11:00 – Расслабьтесь в термальных минеральных ваннах – идеальное место для восстановления сил. 12:00 – Посещение деревни слонов: катание на этих удивительных животных, захватывающее шоу и возможность искупаться со слоном в реке (30 минут). 13:00 – Европеизированный обед в тайском стиле: насладитесь знаменитым супом том ка и разнообразием свежих овощей, фруктов, кофе, чая и воды. 14.00 Отправление в Паттайю. 19:00 Прибытие в отели Паттайи. Присоединяйтесь к нам для незабываемого опыта, полного приключений и открытий! Программа проводится по четвергам. От 6 человек - в любой день.

Четверг в 04:00. Перед внесением депозита, пожалуйста, дождитесь подтверждения о проведении тура. От 6 человек в любой день

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый (по росту выше 120 см)5500 ฿
Детский (до 120 см)4200 ฿
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Храм Wat Mahathat
  • Легендарная голова Будды, обвившаяся корнями дерева
  • Храм Wat Ratchaburana
  • Удивительная архитектура и древние реликвии
  • Храм Wat Napramen
  • Уединенное место для медитации и созерцания
  • Национальный парк Эраван
  • Обед в живописной провинции Канчанабури
  • Водопад Эраван
  • Семиуровневый водопад с кристально чистой водой
  • Отель на реке Квай
  • Уютное место для отдыха и наслаждения природой
  • Река Квай
  • Сплав на большом плоту
  • Термальные минеральные ванны
  • Идеальное место для восстановления сил
  • Деревня слонов
  • Катание на слонах и возможность искупаться с ними в реке
Что включено
  • Трансфер туда - обратно,
  • Трехразовое питание и отель
  • Русскоязычный гид.
  • Все входные билеты
Что не входит в цену
  • Личные расходы.
  • Купание со слоном в реке
  • 500 ฿ одноместное размещение.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл Вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг в 04:00. Перед внесением депозита, пожалуйста, дождитесь подтверждения о проведении тура. От 6 человек в любой день
Экскурсия длится около 1 дня 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Вечером накануне экскурсии в 20:00-21:00 по Мск организатор свяжется с вами - напомнить про экскурсию и уточнить время выезда
  • Взять с собой:
  • Паспорта (также можно фото паспорта на телефоне)
  • Удобная обувь, сменная одежда, предметы личной гигиены, кофточка для кондиционированного автобуса
  • Головные уборы, купальники и полотенца
  • Накануне заказать коробочку с завтраком (Breakfast Box) в отеле
  • Солнцезащитные кремы
  • Фото/видеокамера
  • Зарядные устройства
  • Средства от комаров
  • Деньги на сувениры и личные расходы
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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A
10 мар 2024

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