Когда: Четверг в 04:00. Перед внесением депозита, пожалуйста, дождитесь подтверждения о проведении тура. От 6 человек в любой день

Экскурсия длится около 1 дня 16 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала