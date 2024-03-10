Присоединяйтесь к программе "Река Квай + Аюттайя" и откройте для себя исторические сокровища и природные чудеса! В первый день вы посетите три величественных храма Аюттайи, насладитесь обедом в Канчанабури и
Описание тураЧто вас ждет Программа "Река Квай + Аюттайя" День 1: Откройте для себя исторические сокровища и природные чудеса! 04:00-04:30 – Сбор туристов и выезд из Паттайи. Приготовьтесь к незабываемому путешествию! 06:00 – Остановка на завтрак. Закажите ланч-бокс в отеле и насладитесь утренним угощением. 07:00 – Погружение в историю: посещение трех величественных храмов в Аюттайе:
- Wat Mahathat – Храм с легендарной головой Будды, обвившейся корнями дерева.
- Wat Ratchaburana – Удивительная архитектура и древние реликвии.
- Wat Napramen – Уединенное место для медитации и созерцания. 13:00 – Обед в живописной провинции Канчанабури на территории нац. парка Эраван, где вас ждет шведский стол с разнообразными блюдами. 14:30-16:00 – Исследуйте семиуровневый водопад Эраван! Погружение в кристально чистую воду и волшебные пейзажи (2.5 - 3 часа). 17:00 – Прибытие в уютный отель на реке Квай. Свободное время для отдыха и наслаждения природой. 19:00 – Ужин в формате шведского стола с баром и релакс зоной. Расслабьтесь в гамаке, воспользуйтесь Wi-Fi и кондиционерами, выберите домик на земле или на воде. День 2: Приключения на воде и встреча с природой! 07:30 – Завтрак в отеле. Подготовьтесь к новому дню! 09:00 – Сплав на большом плоту по реке с жилетами – адреналин и удовольствие в одном флаконе! 11:00 – Расслабьтесь в термальных минеральных ваннах – идеальное место для восстановления сил. 12:00 – Посещение деревни слонов: катание на этих удивительных животных, захватывающее шоу и возможность искупаться со слоном в реке (30 минут). 13:00 – Европеизированный обед в тайском стиле: насладитесь знаменитым супом том ка и разнообразием свежих овощей, фруктов, кофе, чая и воды. 14.00 Отправление в Паттайю. 19:00 Прибытие в отели Паттайи. Присоединяйтесь к нам для незабываемого опыта, полного приключений и открытий! Программа проводится по четвергам. От 6 человек - в любой день.
Четверг в 04:00. Перед внесением депозита, пожалуйста, дождитесь подтверждения о проведении тура. От 6 человек в любой день
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (по росту выше 120 см)
|5500 ฿
|Детский (до 120 см)
|4200 ฿
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Wat Mahathat
- Легендарная голова Будды, обвившаяся корнями дерева
- Храм Wat Ratchaburana
- Удивительная архитектура и древние реликвии
- Храм Wat Napramen
- Уединенное место для медитации и созерцания
- Национальный парк Эраван
- Обед в живописной провинции Канчанабури
- Водопад Эраван
- Семиуровневый водопад с кристально чистой водой
- Отель на реке Квай
- Уютное место для отдыха и наслаждения природой
- Река Квай
- Сплав на большом плоту
- Термальные минеральные ванны
- Идеальное место для восстановления сил
- Деревня слонов
- Катание на слонах и возможность искупаться с ними в реке
Что включено
- Трансфер туда - обратно,
- Трехразовое питание и отель
- Русскоязычный гид.
- Все входные билеты
Что не входит в цену
- Личные расходы.
- Купание со слоном в реке
- 500 ฿ одноместное размещение.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл Вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг в 04:00. Перед внесением депозита, пожалуйста, дождитесь подтверждения о проведении тура. От 6 человек в любой день
Экскурсия длится около 1 дня 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Вечером накануне экскурсии в 20:00-21:00 по Мск организатор свяжется с вами - напомнить про экскурсию и уточнить время выезда
- Взять с собой:
- Паспорта (также можно фото паспорта на телефоне)
- Удобная обувь, сменная одежда, предметы личной гигиены, кофточка для кондиционированного автобуса
- Головные уборы, купальники и полотенца
- Накануне заказать коробочку с завтраком (Breakfast Box) в отеле
- Солнцезащитные кремы
- Фото/видеокамера
- Зарядные устройства
- Средства от комаров
- Деньги на сувениры и личные расходы
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Andrey
10 мар 2024
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