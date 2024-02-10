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Авторский тур
2 дня
Камбоджа премиум - Ангкор (2 дня / 1 ночь)
Начало: Холл Вашего отеля
«Приличная одежда для посещения храмов»
Расписание: Вторник и суббота
11 июня в 06:30
15 июня в 06:30
9 500฿ за человека
Авторский тур
2 дня
Камбоджа Стандарт: храмовый комплекс Ангкор на 2 дня / 1 ночь
Начало: Холл вашего отеля
«6:20-7:30 - Экскурсия в храмовый комплекс Ангкор, посещение храмов: 1»
Расписание: Вторник и суббота
11 июня в 06:30
15 июня в 06:30
8 000฿ за человека
Авторский тур
2 дня
Камбоджа: полёт на воздушном шаре и восемь храмов Ангкора
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Ежедневно
11 июня в 06:30
15 июня в 06:30
8 500฿ за человека
Авторский тур
2 дня
Рай на реке Квай
Начало: Ваш отель в Паттайе
«На этой насыщенной экскурсии Вас ожидают: питание 4 раза, Плавучий рынок, Тигровый Храм, Большая статуя Будды и 69-метровая Пагода, водопад Эраван и рыбный массаж, водопад Сайок Ной, сплав по реке, чайная церемония»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 36 400฿ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДарья10 февраля 2024Отличная экскурсия! Организация 5/5! Очень понравилось, что все соответствовало заявленным требованиям, даже тайминга придерживались почти идеально)) интересно, информативно! Отдельная благодарность
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Святые места»
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