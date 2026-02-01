Релакс-выходные на реке Квай: слоны, сплав на плоту и катание на лодках
Обновиться в термальных источниках, продегустировать травяные настойки и отдохнуть у водопада
Начало: Паттайя, 04:00-05:00 / Бангкок, 06:15-06:45 (сбора...
7 фев в 08:00
8 фев в 08:00
$134 за человека
Как в рекламе шоколада: пляжный релакс на райском острове Ко Куд
Понежиться на белоснежном песке, увидеть подводный мир и почувствовать единение с природой
Начало: Ваш отель в Паттайе, 6:30
8 фев в 08:00
9 фев в 08:00
$200 за человека
Мини-группой по провинции Районг с проживанием на острове Самет. Всё включено
Встретиться со слонами и обезьянами, погулять по джунглям, покататься на каяке и посмотреть фаер-шоу
Начало: Ваше место проживания в Паттайе, 7:00
9 фев в 07:00
12 фев в 07:00
105 000 ₽ за всё до 10 чел.
