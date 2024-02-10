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Авторский тур
2 дня
Камбоджа премиум - Ангкор (2 дня / 1 ночь)
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Вторник и суббота
11 июня в 06:30
15 июня в 06:30
9 500฿ за человека
Авторский тур
2 дня
Камбоджа Стандарт: храмовый комплекс Ангкор на 2 дня / 1 ночь
Начало: Холл вашего отеля
Расписание: Вторник и суббота
11 июня в 06:30
15 июня в 06:30
8 000฿ за человека
Авторский тур
2 дня
По следам Лары Крофт: Ангкор Ват и Пном Кулен в Камбодже (2 дня/1 ночь)
Начало: Холл вашего отеля
Расписание: Вторник и суббота
11 июня в 06:30
15 июня в 06:30
15 500฿ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДарья10 февраля 2024Отличная экскурсия! Организация 5/5! Очень понравилось, что все соответствовало заявленным требованиям, даже тайминга придерживались почти идеально)) интересно, информативно! Отдельная благодарность
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «в ангкор ват»
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