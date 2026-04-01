Мини-группой по провинции Районг с проживанием на острове Самет. Всё включено

Встретиться со слонами и обезьянами, погулять по джунглям, покататься на каяке и посмотреть фаер-шоу
Районг — это более 100 км белоснежных пляжей, пышные джунгли и бирюза Сиамского залива, куда пока ещё не добрался массовый туризм. Здесь вы найдёте и активности, и релакс.

Вблизи понаблюдаете за
слонами и обезьянками, побродите по нацпарку «Кхао Ча Мао», на каяках или моторной лодке проследуете среди водяных лилий и лотосов и посетите плавучий рынок. Прочувствуете колорит тайской глубинки и перепробуете множество блюд. Ночевать останетесь на райском Самете — островке безмятежности и уединения, где время замедляется. Тут вас ждут утопающие в зелени бунгало, ленивый отдых у моря и вечернее фаер-шоу на берегу.

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой:
Купальник/плавки, полотенце
Солнцезащитный крем и головной убор
Средство от комаров
Наличные
Сменную одежду
Удобную обувь для прогулок и сланцы для пляжа

Программа тура по дням

1 день

Слоны, обезьяны, нацпарк «Кхао Ча Мао», пляжный отдых

Утром выезжаем из Паттайи на восток Таиланда, в провинцию Районг. Посетим ферму, где в естественных условиях тропического леса живут слоны. Побываем в национальном парке «Кхао Ча Мао»: полюбуемся водопадом Кхлонг Пла Канг, погуляем по джунглям и искупаемся в озёрах. Пообедаем, сделаем фотостоп на обзорной площадке и покормим обезьян. На скоростном катере доберёмся к острову Самет, отдохнём на пляже, а вечером поужинаем и посмотрим фаер-шоу.

2 день

Пляжный отдых, ботанический сад, плавучий рынок

В первой половине дня — завтрак, свободное время на пляже Самета. Потом вернёмся на материк, пообедаем на берегу моря. Заедем в ботанический сад, где на каяках или моторной лодке можно покататься по озеру с водяными лилиями и лотосами. Посетим плавучий рынок Ко Клой и к вечеру будем в Паттайе.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет22 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Входные билеты, экскурсии, активности по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Паттайю и обратно в ваш город
  • 1-местное проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваше место проживания в Паттайе, 7:00
Завершение: Ваше место проживания в Паттайе, 19:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльмира
Эльмира — ваша команда гидов в Паттайе
Мы предлагаем уникальные поездки из Паттайи по провинции Районг. Посещаем места, где обычно не ступает нога иностранца: нетуристические водопады, джунгли, озёра, ботанические сады, нацпарки. Наслаждаемся тайским фольклором и едой, любуемся лотосами и светящимся планктоном, катаемся на каяках и живём в бунгало на райском острове Самет. Туры проходят в мини-группах в формате «всё включено» и с нашим заботливым сопровождением 24/7.

Похожие туры на «Мини-группой по провинции Районг с проживанием на острове Самет. Всё включено»

Остров Самет от двух дней
2 дня
3 отзыва
Остров Самет от двух дней
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Ежедневно
27 апр в 07:30
28 апр в 07:30
3400 ฿ за человека
По реке Квай для бывалых
2 дня
1 отзыв
По реке Квай для бывалых
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Вторник, четверг и воскресенье
28 апр в 04:00
30 апр в 04:00
6300 ฿ за человека
Путешествие в город Санья из Паттайи с проживанием в отеле (2 ночи)
2.5 дня
1 отзыв
Путешествие в город Санья из Паттайи с проживанием в отеле (2 ночи)
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: По воскресеньям в 09:00-10:00
3 мая в 10:00
10 мая в 10:00
19 000 ฿ за человека
Из Паттайи на остров Самет: 2-дневный тур с питанием и проживанием
На автобусе
1.5 день
Из Паттайи на остров Самет: 2-дневный тур с питанием и проживанием
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 07:30.
Завтра в 07:30
27 апр в 07:30
3500 ฿ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Паттайе
Все туры из Паттайи
22 100 ₽ за человека