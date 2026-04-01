Мини-группой по провинции Районг с проживанием на острове Самет. Всё включено
Встретиться со слонами и обезьянами, погулять по джунглям, покататься на каяке и посмотреть фаер-шоу
Районг — это более 100 км белоснежных пляжей, пышные джунгли и бирюза Сиамского залива, куда пока ещё не добрался массовый туризм. Здесь вы найдёте и активности, и релакс.
Вблизи понаблюдаете за
слонами и обезьянками, побродите по нацпарку «Кхао Ча Мао», на каяках или моторной лодке проследуете среди водяных лилий и лотосов и посетите плавучий рынок. Прочувствуете колорит тайской глубинки и перепробуете множество блюд. Ночевать останетесь на райском Самете — островке безмятежности и уединения, где время замедляется. Тут вас ждут утопающие в зелени бунгало, ленивый отдых у моря и вечернее фаер-шоу на берегу.
Возьмите с собой: Купальник/плавки, полотенце Солнцезащитный крем и головной убор Средство от комаров Наличные Сменную одежду Удобную обувь для прогулок и сланцы для пляжа
Утром выезжаем из Паттайи на восток Таиланда, в провинцию Районг. Посетим ферму, где в естественных условиях тропического леса живут слоны. Побываем в национальном парке «Кхао Ча Мао»: полюбуемся водопадом Кхлонг Пла Канг, погуляем по джунглям и искупаемся в озёрах. Пообедаем, сделаем фотостоп на обзорной площадке и покормим обезьян. На скоростном катере доберёмся к острову Самет, отдохнём на пляже, а вечером поужинаем и посмотрим фаер-шоу.
2 день
Пляжный отдых, ботанический сад, плавучий рынок
В первой половине дня — завтрак, свободное время на пляже Самета. Потом вернёмся на материк, пообедаем на берегу моря. Заедем в ботанический сад, где на каяках или моторной лодке можно покататься по озеру с водяными лилиями и лотосами. Посетим плавучий рынок Ко Клой и к вечеру будем в Паттайе.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Что включено
Проживание
Питание
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Входные билеты, экскурсии, активности по программе
Что не входит в цену
Билеты в Паттайю и обратно в ваш город
1-местное проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваше место проживания в Паттайе, 7:00
Завершение: Ваше место проживания в Паттайе, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос.
Эльмира — ваша команда гидов в Паттайе
Мы предлагаем уникальные поездки из Паттайи по провинции Районг. Посещаем места, где обычно не ступает нога иностранца: нетуристические водопады, джунгли, озёра, ботанические сады, нацпарки. Наслаждаемся тайским фольклором и едой, любуемся лотосами и светящимся планктоном, катаемся на каяках и живём в бунгало на райском острове Самет. Туры проходят в мини-группах в формате «всё включено» и с нашим заботливым сопровождением 24/7.
