Аренда элитного катамарана на Коралловый остров с рыбалкой на тунца

Индивидуальная экскурсия на Пхукете
Давайте отправимся на морскую прогулку о лазурной глади Андаманского моря вблизи Пхукета.

На элитном катамаране вы отправитесь к Коралловому острову, где сможете понырять, увидеть коралловые рифы и их обитателей. Также вы побываете у мыса Промтеп и встретите закат в открытом море.
Аренда элитного катамарана на Коралловый остров с рыбалкой на тунца
Аренда элитного катамарана на Коралловый остров с рыбалкой на тунца
Аренда элитного катамарана на Коралловый остров с рыбалкой на тунца
Ближайшие даты:
12
фев
13
фев
14
фев
15
фев
16
фев
17
фев
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фев
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даты

Что вас ожидает:

  • Остров Корал
  • Мыс Промтеп
  • Чалонг
  • Коралловые рифы

Описание

Что вас ждет

Парусные яхты и катамараны, скользящие по лазурной глади Андаманского моря вблизи Пхукета, — зрелище завораживающее. Оказавшись внутри них, ощущаешь себя в нереальном мире. Хотите в этот мир — к вашим услугам аренда катамаранов на Пхукете. Занятие парусным спортом, морскими прогулками на Пхукете — приятное и увлекательное, да и вряд ли существуют яхты, более изящные, изысканные и романтичные, чем парус. Во время вашего путешествия вы сможете заняться снорклингом в открытом море, пообедать на катамаране. Лучшая команда яхт и катамаранов будет сопровождать вас. Также на катамаране вы найдете 2-4 каюты, где сможете хорошо отдохнуть. Вы увидите удивительный подводный мир, по желанию можете высадиться на острове Коралл. Пока вы будете плыть, вы будете рыбачить на тунца и посетите самую южную часть острова мыс Промтеп. Важная информация:
  • При аренде от 1-5 человек — катамаран с 2 каютами.
  • При аренде от 5-10 человек — катамаран с 4 каютами.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Обед
  • Маски для снорклинга
  • Soft напитки
  • Бутылка шампанского
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Привезем вас в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • В ближайшее время с вами свяжется менеджер по whatsapp или telegram
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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