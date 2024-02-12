Что вас ждет

При аренде от 1-5 человек — катамаран с 2 каютами.

При аренде от 5-10 человек — катамаран с 4 каютами.

Парусные яхты и катамараны, скользящие по лазурной глади Андаманского моря вблизи Пхукета, — зрелище завораживающее. Оказавшись внутри них, ощущаешь себя в нереальном мире. Хотите в этот мир — к вашим услугам аренда катамаранов на Пхукете. Занятие парусным спортом, морскими прогулками на Пхукете — приятное и увлекательное, да и вряд ли существуют яхты, более изящные, изысканные и романтичные, чем парус. Во время вашего путешествия вы сможете заняться снорклингом в открытом море, пообедать на катамаране. Лучшая команда яхт и катамаранов будет сопровождать вас. Также на катамаране вы найдете 2-4 каюты, где сможете хорошо отдохнуть. Вы увидите удивительный подводный мир, по желанию можете высадиться на острове Коралл. Пока вы будете плыть, вы будете рыбачить на тунца и посетите самую южную часть острова мыс Промтеп. Важная информация: