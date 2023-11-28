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Что вас ожидает:
- Посещение лагуны/пещеры Wang Long Bay
- Посещение скалы Kamel (пляж Nui Beach)
- Посещение самой известнейшей в Юго-Восточной Азии лагуны Maya Bay, и одной из самых красивых лагун в Таиланде, Pile, образовавшейся в результате выброса газа, — (выход на пляж по желанию, обычно мы заходим для любования лагуной с моря).
- Посещение необитаемого острова Bamboo с белым коралловым песком по желанию
Описание
Индивидуальная экскурсия на Phi-Phi Islands, один день на скоростном пароме. Отправляемся исследовать архипелаг Phi Phi. Осуществляем маршрут с заходом в самые известные места и авторские локации, которые при аренде лодки «не продаются». 8.00 старт, - встреча с гидом на пирсе. Сноркелим, все необходимое для сноркелинга предоставляется. - смотрим черноперых рифовых акул - смотрим черепах Всякая живность и рыбки обычно в изобилии! В программе дня: - посещение лагун/пещер - посещение скалы, - кинематографически восхитительное место, которое в реальной жизни не должно существовать - посещение самой известнейшей в Юго-Восточной Азии лагуны Maya Bay, и одной из самых глубоких лагун в Таиланде, Pile, образовавшейся в результате выброса газа, — по желанию (дополнительный сбор в нац парк, 400 бат с человека). Ошеломляющий цвет воды всегда!!! Здесь возможно поверить в невозможное! - посещение необитаемого острова Bamboo с белым коралловым песком по желанию. Многие говорят о том, что этот пляж как Мальдивы, перенесённые в пространстве в Таиланд. Возвращение на Пхукет до 18.00. Сопровождающий русскоговорящий гид с журналистским образованием, в профессиональном портфолио работа в Санкт-Петербурге, Норвегии, Индии, Непале, Китае, Тибете, показывает Таиланд 11 лет. Естественно много рассказывает. Остановки по желанию приветствуются.
Ежедневно с 08.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги русскоговорящего гида
- Прохладительные напитки
- Снаряжение для сноркелинга
- Что не входит
- Трансфер на скоростном спитботе до архипелага и обратно (до 1600 бат с человека)
- Трансфер от отеля на пирс и с пирса до отеля
- Взнос за национальный парк
- Видео-фото съемка (сухопутной части экскурсии, подводной части, с локаций под водой, которые сможет обеспечить профессиональный инструктор - дайвер - гид (подплывая сверху, снизу и тд)
- Место начала и завершения?
- Rassada Peer
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 08.00Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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