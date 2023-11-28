Описание

Индивидуальная экскурсия на Phi-Phi Islands, один день на скоростном пароме. Отправляемся исследовать архипелаг Phi Phi. Осуществляем маршрут с заходом в самые известные места и авторские локации, которые при аренде лодки «не продаются». 8.00 старт, - встреча с гидом на пирсе. Сноркелим, все необходимое для сноркелинга предоставляется. - смотрим черноперых рифовых акул - смотрим черепах Всякая живность и рыбки обычно в изобилии! В программе дня: - посещение лагун/пещер - посещение скалы, - кинематографически восхитительное место, которое в реальной жизни не должно существовать - посещение самой известнейшей в Юго-Восточной Азии лагуны Maya Bay, и одной из самых глубоких лагун в Таиланде, Pile, образовавшейся в результате выброса газа, — по желанию (дополнительный сбор в нац парк, 400 бат с человека). Ошеломляющий цвет воды всегда!!! Здесь возможно поверить в невозможное! - посещение необитаемого острова Bamboo с белым коралловым песком по желанию. Многие говорят о том, что этот пляж как Мальдивы, перенесённые в пространстве в Таиланд. Возвращение на Пхукет до 18.00. Сопровождающий русскоговорящий гид с журналистским образованием, в профессиональном портфолио работа в Санкт-Петербурге, Норвегии, Индии, Непале, Китае, Тибете, показывает Таиланд 11 лет. Естественно много рассказывает. Остановки по желанию приветствуются.