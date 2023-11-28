Это просто … Пи - Пи

Индивидуальная экскурсия на Пхукете
Это просто … Пи - Пи
Это просто … Пи - Пи
Это просто … Пи - Пи
Это просто … Пи - Пи
Это просто … Пи - Пи
Это просто … Пи - Пи
Это просто … Пи - Пи
Это просто … Пи - Пи
Это просто … Пи - Пи
Это просто … Пи - Пи
Это просто … Пи - Пи
Это просто … Пи - Пи
Это просто … Пи - Пи
Ближайшие даты:
28
ноя
29
ноя
30
ноя
1
дек
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дек
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даты

Что вас ожидает:

  • Посещение лагуны/пещеры Wang Long Bay
  • Посещение скалы Kamel (пляж Nui Beach)
  • Посещение самой известнейшей в Юго-Восточной Азии лагуны Maya Bay, и одной из самых красивых лагун в Таиланде, Pile, образовавшейся в результате выброса газа, — (выход на пляж по желанию, обычно мы заходим для любования лагуной с моря).
  • Посещение необитаемого острова Bamboo с белым коралловым песком по желанию

Описание

Индивидуальная экскурсия на Phi-Phi Islands, один день на скоростном пароме. Отправляемся исследовать архипелаг Phi Phi. Осуществляем маршрут с заходом в самые известные места и авторские локации, которые при аренде лодки «не продаются». 8.00 старт, - встреча с гидом на пирсе. Сноркелим, все необходимое для сноркелинга предоставляется. - смотрим черноперых рифовых акул - смотрим черепах Всякая живность и рыбки обычно в изобилии! В программе дня: - посещение лагун/пещер - посещение скалы, - кинематографически восхитительное место, которое в реальной жизни не должно существовать - посещение самой известнейшей в Юго-Восточной Азии лагуны Maya Bay, и одной из самых глубоких лагун в Таиланде, Pile, образовавшейся в результате выброса газа, — по желанию (дополнительный сбор в нац парк, 400 бат с человека). Ошеломляющий цвет воды всегда!!! Здесь возможно поверить в невозможное! - посещение необитаемого острова Bamboo с белым коралловым песком по желанию. Многие говорят о том, что этот пляж как Мальдивы, перенесённые в пространстве в Таиланд. Возвращение на Пхукет до 18.00. Сопровождающий русскоговорящий гид с журналистским образованием, в профессиональном портфолио работа в Санкт-Петербурге, Норвегии, Индии, Непале, Китае, Тибете, показывает Таиланд 11 лет. Естественно много рассказывает. Остановки по желанию приветствуются.

Ежедневно с 08.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Прохладительные напитки
  • Снаряжение для сноркелинга
Что не входит
  • Трансфер на скоростном спитботе до архипелага и обратно (до 1600 бат с человека)
  • Трансфер от отеля на пирс и с пирса до отеля
  • Взнос за национальный парк
  • Видео-фото съемка (сухопутной части экскурсии, подводной части, с локаций под водой, которые сможет обеспечить профессиональный инструктор - дайвер - гид (подплывая сверху, снизу и тд)
Место начала и завершения?
Rassada Peer
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 08.00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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