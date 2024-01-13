Побывать на необитаемом острове, искупаться в ковше молодости и погостить у морских цыган
Вы прикоснётесь к настоящей дикой природе, понаблюдаете за бытом морских цыган, покатаетесь на каноэ среди мангровых зарослей, побываете в местах съёмок известных фильмов и загадаете желание, которое обязательно сбудется!
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даты
Описание
Что вас ожидает
06:00 — Выезд из отеля.
07:00 — Прибытие на пирс. Встреча с гидом, перерыв на чай и кофе.
08:00 — Отправление в бухту Пханг Нга.
08:40 — Осмотр достопримечательностей Ко Панак — удивительного острова в заливе Пханг Нга. Он не просто необитаем, он не похож ни на что привычное. Здесь нет отелей и ресторанов, нет шума марин. Зато в тени густых лесов обитают обезьяны, вараны, летучие мыши. Гид покажет вам самые красивые места и расскажет геологическую историю этих мест.
09:30 — Остановка на острове Джеймса Бонда (Кхао Пинг Кан) с видом на остров Тапу. Вы полюбуетесь необыкновенной природой, побываете на рынке морских цыган. А также увидите известную скалу, которую посещала королевская семья. По преданию, загаданные здесь желания сбываются.
10:40 — Сплав возле острова Талу. Это идеальное место для катания на каноэ, так как остров окружён мангровыми зарослями и имеет множество пещер.
11:40 — Экскурсия по деревне Паньи — старейшему поселению морских цыган, обед в местном ресторане.
13:30 — Посещение острова Ко Хонг, осмотр фантастической лагуны, отдых на пляже Хонг. Здесь, в объятиях природы, были сняты сцены известного фильма «Джунгли» с участием Сергея Светлакова и Веры Брежневой.
14:40 — Отправление на остров Пхи-Пхи Дон, известный своими белоснежными пляжами и живописными видами. Осмотр острова с лодки.
16:00 — Посещение пляжа обезьян в заливе Йонг Касем. Под палящими лучами солнца вода здесь испаряется, оставляя после себя невероятный солёный налёт. Местные утверждают, что купание в этом удивительном ковше молодости омолаживает.
16:15 — Осмотр Пещеры викингов.
16:30 — Купание в лагуне Пиле (внимание: посещение лагуны возможно только во время прилива!).
17:00 — Осмотр бухты Лох Сама. Вы посетите пляж Майя, где земля будто касается небес, полюбуетесь великолепным видом на залив и побываете в месте, где проходили съёмки фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо.
19:20 — Прибытие на пирс, выезд в отель.
Организационные детали
- В стоимость включено всё: трансфер на автобусе и лодке, сбор в национальном парке, обед, безалкогольные напитки и свежие фрукты на борту, каноэ, страхование от несчастных случаев, англо- и русскоязычный гид, опытный капитан и команда, спасательные жилеты
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
- Возьмите с собой купальные принадлежности, панаму или кепку, солнцезащитный лосьон, сменную одежду, пляжное полотенце, фото/видеокамеру, деньги на сувениры (по желанию)
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.