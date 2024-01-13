Описание

Что вас ожидает

06:00 — Выезд из отеля.

07:00 — Прибытие на пирс. Встреча с гидом, перерыв на чай и кофе.

08:00 — Отправление в бухту Пханг Нга.

08:40 — Осмотр достопримечательностей Ко Панак — удивительного острова в заливе Пханг Нга. Он не просто необитаем, он не похож ни на что привычное. Здесь нет отелей и ресторанов, нет шума марин. Зато в тени густых лесов обитают обезьяны, вараны, летучие мыши. Гид покажет вам самые красивые места и расскажет геологическую историю этих мест.

09:30 — Остановка на острове Джеймса Бонда (Кхао Пинг Кан) с видом на остров Тапу. Вы полюбуетесь необыкновенной природой, побываете на рынке морских цыган. А также увидите известную скалу, которую посещала королевская семья. По преданию, загаданные здесь желания сбываются.

10:40 — Сплав возле острова Талу. Это идеальное место для катания на каноэ, так как остров окружён мангровыми зарослями и имеет множество пещер.

11:40 — Экскурсия по деревне Паньи — старейшему поселению морских цыган, обед в местном ресторане.

13:30 — Посещение острова Ко Хонг, осмотр фантастической лагуны, отдых на пляже Хонг. Здесь, в объятиях природы, были сняты сцены известного фильма «Джунгли» с участием Сергея Светлакова и Веры Брежневой.

14:40 — Отправление на остров Пхи-Пхи Дон, известный своими белоснежными пляжами и живописными видами. Осмотр острова с лодки.

16:00 — Посещение пляжа обезьян в заливе Йонг Касем. Под палящими лучами солнца вода здесь испаряется, оставляя после себя невероятный солёный налёт. Местные утверждают, что купание в этом удивительном ковше молодости омолаживает.

16:15 — Осмотр Пещеры викингов.

16:30 — Купание в лагуне Пиле (внимание: посещение лагуны возможно только во время прилива!).

17:00 — Осмотр бухты Лох Сама. Вы посетите пляж Майя, где земля будто касается небес, полюбуетесь великолепным видом на залив и побываете в месте, где проходили съёмки фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо.

19:20 — Прибытие на пирс, выезд в отель.

Организационные детали