Всё включено! Острова Джеймса Бонда, Хонг и Пхи-Пхи за 1 день
Индивидуальная экскурсия на Пхукете

Побывать на необитаемом острове, искупаться в ковше молодости и погостить у морских цыган

Мы с вами отправимся в путешествие по заливу Пханг-Нга, который, словно жемчужины, украшают десятки загадочных островов.

Вы прикоснётесь к настоящей дикой природе, понаблюдаете за бытом морских цыган, покатаетесь на каноэ среди мангровых зарослей, побываете в местах съёмок известных фильмов и загадаете желание, которое обязательно сбудется!
Всё включено! Острова Джеймса Бонда, Хонг и Пхи-Пхи за 1 день
Всё включено! Острова Джеймса Бонда, Хонг и Пхи-Пхи за 1 день
Всё включено! Острова Джеймса Бонда, Хонг и Пхи-Пхи за 1 день
Всё включено! Острова Джеймса Бонда, Хонг и Пхи-Пхи за 1 день
Всё включено! Острова Джеймса Бонда, Хонг и Пхи-Пхи за 1 день
Ближайшие даты:
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даты

Описание

Что вас ожидает

06:00 — Выезд из отеля.
07:00 — Прибытие на пирс. Встреча с гидом, перерыв на чай и кофе.
08:00 — Отправление в бухту Пханг Нга.
08:40 — Осмотр достопримечательностей Ко Панак — удивительного острова в заливе Пханг Нга. Он не просто необитаем, он не похож ни на что привычное. Здесь нет отелей и ресторанов, нет шума марин. Зато в тени густых лесов обитают обезьяны, вараны, летучие мыши. Гид покажет вам самые красивые места и расскажет геологическую историю этих мест.
09:30 — Остановка на острове Джеймса Бонда (Кхао Пинг Кан) с видом на остров Тапу. Вы полюбуетесь необыкновенной природой, побываете на рынке морских цыган. А также увидите известную скалу, которую посещала королевская семья. По преданию, загаданные здесь желания сбываются.
10:40 — Сплав возле острова Талу. Это идеальное место для катания на каноэ, так как остров окружён мангровыми зарослями и имеет множество пещер.
11:40 — Экскурсия по деревне Паньи — старейшему поселению морских цыган, обед в местном ресторане.
13:30 — Посещение острова Ко Хонг, осмотр фантастической лагуны, отдых на пляже Хонг. Здесь, в объятиях природы, были сняты сцены известного фильма «Джунгли» с участием Сергея Светлакова и Веры Брежневой.
14:40 — Отправление на остров Пхи-Пхи Дон, известный своими белоснежными пляжами и живописными видами. Осмотр острова с лодки.
16:00 — Посещение пляжа обезьян в заливе Йонг Касем. Под палящими лучами солнца вода здесь испаряется, оставляя после себя невероятный солёный налёт. Местные утверждают, что купание в этом удивительном ковше молодости омолаживает.
16:15 — Осмотр Пещеры викингов.
16:30 — Купание в лагуне Пиле (внимание: посещение лагуны возможно только во время прилива!).
17:00 — Осмотр бухты Лох Сама. Вы посетите пляж Майя, где земля будто касается небес, полюбуетесь великолепным видом на залив и побываете в месте, где проходили съёмки фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо.
19:20 — Прибытие на пирс, выезд в отель.

Организационные детали

  • В стоимость включено всё: трансфер на автобусе и лодке, сбор в национальном парке, обед, безалкогольные напитки и свежие фрукты на борту, каноэ, страхование от несчастных случаев, англо- и русскоязычный гид, опытный капитан и команда, спасательные жилеты
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
  • Возьмите с собой купальные принадлежности, панаму или кепку, солнцезащитный лосьон, сменную одежду, пляжное полотенце, фото/видеокамеру, деньги на сувениры (по желанию)
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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