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Индивидуальная обзорная мото-экскурсия по югу Пхукета

Артем
Артем – Гид из Пхукета
Мотобайк — самый популярный транспорт в Таиланде и самый удобный для обзорной экскурсии 🧭.

Я предлагаю вам отправиться со мной в приключения по югу Пхукета на байках — вы можете ехать самостоятельно на отдельном байке или как пассажир.

Вы побываете на слоновьей ферме, проверите, как скрипит музыкальный песок пляжа Карон и искупаетесь в лазурных водах Най Харн.

Полюбуетесь природой острова с лучших обзорных площадок, узнаете о культуре, традициях и современной жизни тайцев.

Наконец, отправитесь к сказочно красивому храму Ват Чалонг и услышите легенду, связанную с Большим Буддой.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • $105 за экскурсию

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Индивидуальная обзорная мото-экскурсия по югу Пхукета
Индивидуальная обзорная мото-экскурсия по югу Пхукета

Что вы увидите

  • Пляж Карон и Ката
  • Заброшенный отель в джунглях
  • Обзорная площадка трех пляжей (Карон Вьюв Поинт)
  • Слоновья ферма (покомим слонов, ручных обезьянок, попугая и оленят-бэмби)
  • Искупаемся на пляже Най Харн, Ао Сейн или секретный пляж
  • Смотровая площадка у ветряка ВиндМилл
  • Мыс Промтеп (самая популярная обзорная площадка)
  • Пообедаем в ооочень "вкусной" кафешке (обед не включен в стоимость)
  • Храм Ват Чалонг (главный храм Пхукета)
  • Биг Будда (главная достопримечательность острова)
Мотобайк — самый популярный транспорт в Таиланде и самый удобный для обзорной экскурсии 🧭. Вы побываете на слоновьей ферме, проверите, как скрипит музыкальный песок пляжа Карон, искупаетесь в лазурных водах Най Харн. Полюбуетесь природой острова с лучших обзорных площадок, узнаете о культуре, традициях и современной жизни тайцев. Отправитесь к сказочно красивому храму Ват Чалонг и услышите легенду, связанную с Большим Буддой. Приятное общение и веселое настроение гарантировано!
Что входит
  • услуги русского гида
  • транспорт
  • бензин
  • трансфер из/в отель
  • шлем
  • дождевик
Что не входит
  • В стоимость не входит обед (50-150 бат)
  • а также орешки для обезьян (20 бат) и бананы для слонов (100 бат) на слоновьей ферме
  • катание на слоне от 450 бат (по желанию)
Начало
🚩 ваш отель
Место завершения
🏁 ваш отель или по желанию туриста
Индивидуальная обзорная мото-экскурсия по югу Пхукета
Индивидуальная обзорная мото-экскурсия по югу Пхукета
Индивидуальная обзорная мото-экскурсия по югу Пхукета

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Артем
Артем
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