Слоновья ферма (покомим слонов, ручных обезьянок, попугая и оленят-бэмби)
Искупаемся на пляже Най Харн, Ао Сейн или секретный пляж
Смотровая площадка у ветряка ВиндМилл
Мыс Промтеп (самая популярная обзорная площадка)
Пообедаем в ооочень "вкусной" кафешке (обед не включен в стоимость)
Храм Ват Чалонг (главный храм Пхукета)
Биг Будда (главная достопримечательность острова)
Мотобайк — самый популярный транспорт в Таиланде и самый удобный для обзорной экскурсии 🧭. Вы побываете на слоновьей ферме, проверите, как скрипит музыкальный песок пляжа Карон, искупаетесь в лазурных водах Най Харн. Полюбуетесь природой острова с лучших обзорных площадок, узнаете о культуре, традициях и современной жизни тайцев. Отправитесь к сказочно красивому храму Ват Чалонг и услышите легенду, связанную с Большим Буддой. Приятное общение и веселое настроение гарантировано!
Что входит
услуги русского гида
транспорт
бензин
трансфер из/в отель
шлем
дождевик
Что не входит
В стоимость не входит обед (50-150 бат)
а также орешки для обезьян (20 бат) и бананы для слонов (100 бат) на слоновьей ферме
катание на слоне от 450 бат (по желанию)
Начало
🚩 ваш отель
Место завершения
🏁 ваш отель или по желанию туриста
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.